Bodo Sterbies war im Dezember 2017 seiner Zeit voraus – denn die Idee, die der damalige Neu-Lemwerderaner im sozialen Netzwerk äußerte, wurde in der Kreisstadt Brake bereits umgesetzt. Bis nach Lemwerder hatte sich das aber noch nicht herumgesprochen. Bodo Sterbies suchte eine Familie, in der er als Leihopa etwas Gutes tun konnte. Eine passende Familie fand er damals nicht.

„Ich wollte als Leihopa tätig werden“, erinnert sich der 66-Jährige an die Zeit kurz nach seinem Umzug in die südliche Wesermarsch. Sein leiblicher Sohn, die beiden Stiefkinder sowie vier ehemalige Pflegekinder leben in Leer, Hamburg und Lüchow-Dannenberg, seine Geschwister und Mutter in Delmenhorst. Bodo Sterbies hatte sich eine Familie auf Abruf in Lemwerder aufbauen wollen. „Aber das Interesse an einem Opa ist eher weniger vorhanden“, resümiert der 66-Jährige. Sterbies kann die Vorbehalte verstehen. Denn immer wieder berichten die Medien über übergriffige Männer. Und noch ein zweiter Punkt sprach gegen ein Engagement als Leihopa. „Ich wollte es nicht umsonst machen“, sagt der Lemwerderaner. Er sei zwar formal im Sinne einer Schulung nicht qualifiziert, dafür aber als Vater und mehrfacher Pflegevater sehr erfahren.

Heute ist das Thema für den 66-Jährigen abgehakt. „Man muss gucken, dass man nicht zu weit weg ist von den Kindern“, glaubt Sterbies. Er meint damit die Distanz zwischen seiner Weltsicht und der Sicht der jungen Familien. „Meine pädagogischen Ansätze sind sicherlich ganz andere.“ Doch genau diese Unterschiede machen das Projekt „Leihoma & Leihopa“ laut Hauke Grzibek von der Kreisverwaltung aber interessant. „Die Kinder werden liebevoll betreut und erfahren im Kontakt zu einer älteren Generation neue Dinge.“ Verena Rocker vom Caritas-Kreisverband, die das Projekt koordiniert, ergänzt: „Durch einen regelmäßigen Umgang und Kontakt zu älteren Personen lernen die Kinder ein respektvolles Miteinander.“ Offizielle Leihomas und Leihopas gibt es im Landkreis Wesermarsch seit vier Jahren. Im Rahmen der Frühen Hilfen hat die Kreisverwaltung das Projekt in enger Kooperation mit der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in der Wesermarsch ins Leben gerufen. Rund 15 Senioren sind derzeit zwischen Elsfleth und Butjadingen als Leihgroßeltern tätig. In Lemwerder und Berne sind jedoch keine Leihgroßeltern vorhanden. „Ich weiß nicht, ob dort noch andere Strukturen vorherrschen und jeder eigene Großeltern in der Nähe hat, oder ob sich das Angebot noch nicht bis in den Kreissüden herumgesprochen hat“, überlegt Verena Rocker. Sie hofft, dass sich das Projekt auch in Stedingen herumspricht.

Hauke Grzibek hat jüngst interessierte Leihgroßeltern zum Thema Kindeswohl und Netzwerke in der Wesermarsch informiert. Für die meisten Teilnehmer stellte die Veranstaltung die Abschlussschulung dar. Am 16. März beginnt eine neue Schulungsrunde. In den Fortbildungsveranstaltungen werden die Leihgroßeltern mit dem notwendigen Rüstzeug für die Zusammenarbeit mit den Familien ausgestattet. „Wir begleiten bei den ersten Kontakten, ermöglichen regelmäßige Erfahrungsaustausche und machen Angebote zur weiteren Qualifizierung“, sagt Verena Rocker. Über das Programm Familienförderung des Landes Niedersachsen erhalten die Teilnehmer Fahrtkostenzuschüsse.

„Leihgroßeltern sind Senioren, die Zeit und Lust haben, sich mit Kindern zu beschäftigen, mit ihnen spazieren zu gehen oder zu spielen“, umreißt Verena Rocker das Aufgabengebiet. Sie betont: „Wichtig ist: Jeder entscheidet selbst, wie viel Zeit er schenken möchte.“

Bei den teilnehmenden Familien handele es sich in erster Linie um Familien mit jungen Kindern, die nicht die Möglichkeit haben, die Unterstützung der leiblichen Großeltern in Anspruch zu nehmen. „Die praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass junge Eltern oder alleinerziehende Elternteile, die sich in prekären Lebenssituationen befinden, an ihre Grenzen stoßen können. Insbesondere diesen benachteiligten Zielgruppen soll durch die ehrenamtliche Unterstützung Perspektiven gegeben werden.“ Die Eltern profitierten von der Entlastung und den Gesprächen mit älteren, im Leben erfahreneren Personen und die Kinder lernten andere familiäre Strukturen kennen, die für die Entwicklung wichtig sind, sagt Verena Rocker.

Weitere Informationen

Unter 01 76 - 47 69 78 33 oder per Mail an leihoma@caritas-wesermarsch.de können sich Interessierte bei Verena Rocker melden.