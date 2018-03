Bei einer Großrazzia im Gebiet der Grohner Düne hat die Polizei am Mittwochabend drei Gastronomiebetriebe nach mutmaßlichen Drogenhändlern durchsucht. Es habe keine Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher nach Abschluss der Aktion gegen 20.20 Uhr. Allerdings seien Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt worden. In welchem Umfang konnte der Sprecher noch nicht sagen. Rund 60 Beamte waren nach seinen Angaben in dem sozialen Brennpunkt etwa zwei Stunden lang im Einsatz. In den drei Betrieben seien mehrere Personen kontrolliert worden. Während der Duchsuchungen sei es friedlich geblieben. (eho)