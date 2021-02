Vor 25 Jahren organisierte der Betriebsrat des Bremer Vulkan den Arbeitskampf, in den sogar Rentner involviert waren. (Kay Nietfeld)

Auf der Vulkan-Werft, wo Betriebsrat und Belegschaft in den vergangenen Wochen von den Ereignissen überrollt wurden, „soll ab Anfang dieser Woche der Arbeitskampf systematisch organisiert werden“, war in der NORDDEUTSCHEN vom 26. Februar 1996 zu lesen. Ein Koordinationsausschuss werde eine Vulkan-Zeitung herausbringen, die regelmäßig Beschäftigte und Öffentlichkeit informiere. Ein kostenlos zur Verfügung gestellter Info-Bus sollte genutzt werden, um „in Schwanewede, Osterholz-Scharmbeck, Lemwerder und Brake über den Arbeitskampf der Vulkanesen zu informieren.“ Und für das Info-Zelt, das an Sonnabendvormittagen in der Gerhard-Rohlfs-Straße stand, waren Vulkan-Rentner mobilisiert worden, unter ihnen Fritz Bettelhäuser, ehemaliges Betriebsratsmitglied. Seine Vorschläge waren unter anderem: „Auf der Wiese beim Vulkan-Tor ein großes Zelt aufstellen, in dem immer etwas stattfindet. Ein Solidaritätsfest organisieren, unbedingt auch Optimismus signalisieren.“

Nach wie vor schlug den Vulkanesen eine große Solidaritätswelle entgegen. Unter dem Motto „Das Licht der Hoffnung brennen lassen“ fand in der vollbesetzten Vegesacker Stadtkirche ein Solidaritätsgottesdienst statt. „Außerdem war die Kollekte – 1100 Mark kamen zusammen – für die ,Notkasse‘ der Vulkanesen bestimmt.“ Am 27. Februar berichtete DIE NORDDEUTSCHE, dass Belegschaftsmitglieder mit einem Sonderzug nach Bonn fuhren: „Zur Aktuellen Stunde im Bundestag um 15 Uhr wollen die Vulkanesen die Parlamentsmitglieder auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.“

Als einer von zahllosen Akteuren und Institutionen schnürte der SV Werder Bremen ein „grün-weißes Solidaritätspaket“, wie es in der NORDDEUTSCHEN vom 1. März 1996 zu lesen war: „Wir stecken beide im Dreck und wollen uns gegenseitig auf die Beine helfen“, mit diesen Worten begrüßte Karl-Heinz Schönberger, Betriebsratschef des krisengeschüttelten Vulkan-Konzerns, der damalige Manager Willi Lemke und acht Fußballprofis des abstiegsgefährdeten SV Werder am Werfttor. Lemke brachte nicht nur 500 Freikarten für das Spiel Werder Bremen gegen den KFC Uerdingen mit, sondern auch einige Ideen, wie der Sportverein den Vulkan-Beschäftigten beim Kampf um ihre Arbeitsplätze unterstützen wollte. Unter anderem waren ein Benefiz-Freundschaftsspiel zugunsten der Arbeitskampfkasse der Vulkan-Belegschaft und ein gemeinsames Mannschaftsfoto mit Werder-Spielern und Vulkanesen geplant. „Ferner sicherte Lemke zu, für die Dauer des Arbeitskampfes bei den Heimspielen des SV Werder Transparente im Stadion aufzuhängen, die auf die Situation des Konzerns und seiner Beschäftigten aufmerksam machen.“

In Burg-Grambke sorgte ein Feuer für Schäden in Millionenhöhe. „30 Sportschiffe und Polizeiboot verbrannt“, titelte DIE NORDDEUTSCHE am 28. Februar 1996 auf der ersten Seite. Eine Bootshalle war durch die Flammen vollständig zerstört worden. In Schutt und Asche konnten jedoch noch Einbruchsspuren gesichert werden. „Die Kripo geht daher jetzt von Brandstiftung als Ursache für den Großbrand aus, bei dem Dienstagnacht auf dem Gelände der früheren Burmesterwerft, Am Lesumdeich 8, knapp 30 Boote und Jachten sowie die ,Bremen 15‘ der Wasserschutzpolizei verbrannten.“ Noch um 22.45 Uhr hatte der Hallen-Besitzer bei einem Kontrollrundgang mit seinem Hund „keinerlei Unregelmäßigkeiten“ festgestellt.

Bereits in der Woche zuvor hatte es zwei Einbruchsversuche in die Halle gegeben. Gegen Mitternacht gingen dann mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. „30 Meter hoch in den Himmel schlagende Flammen und eine Rauchsäule hatten den Einsatzkräften den Weg gewiesen.“ Insgesamt waren 40 Berufs- und 30 Freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. „Die große brennende Halle, deren Renovierungsarbeiten erst jüngst endgültig abgeschlossen wurden, und die in ihr eingelagerten Sportboote aber waren nicht zu retten.“ Die Schadenshöhe wurde nach ersten Erkenntnissen auf drei Millionen D-Mark geschätzt, Tendenz steigend: „Da aber bislang noch nicht alle betroffenen Bootseigner erreicht werden konnten, steht die endgültige Schadenssumme noch nicht fest.“

„Bei Flower Power bis zum Morgen getanzt“, berichtete DIE NORDDEUTSCHE am 4. März 1996, denn trotz allem gab es auch Anlässe zum Feiern: Unter dem Motto „Flower Power“ hatte der Vegesacker Turnverein zu seinem traditionellen Turnerball in die Strandlust geladen. Das Kostümfest, das „wie stets unabhängig vom Datum des Karnevals am ersten Sonnabend im März gefeiert wird, fand bereits zum 59. Mal statt“, berichtete DIE NORDDEUTSCHE und tatsächlich habe es „ein unerwartet hohes Interesse“ gegeben. Der schleppende Kartenvorverkauf ließ die Veranstalter zunächst Schlimmes befürchten: „Wir glaubten bereits, daß durch die schweren Sorgen der Wirtschaftslage in Bremen-Nord und der Region die Menschen keinen Sinn mehr für ein fröhliches Beisammensein hätten“, wurde der Vorstand in der Ausgabe zitiert. „Doch diese Annahme stellte sich als Fehleinschätzung heraus“, über 700 Besucher tanzten und feierten in der Strandlust. „Punkt 20 Uhr ging dann die Post ab, und Diskjockey Claas legte die ersten heißen Scheiben auf“, hieß es in dem Artikel.

Außerdem wurden den Besuchern im blütenbunt geschmückten Saal zahlreiche Darbietungen geboten, unter anderem begeisterten die „Hupfdohlen“ mit einer vielseitigen Aerobic-Vorführung. Zeilen wie diese werden wohl viele Nordbremer melancholisch stimmen, denn die Zeit der Ballnächte in der Strandlust ist vorbei. Im Sommer vergangenen Jahres hat das Traditionshotel seine Türen nach 122 Jahren geschlossen. Derzeit befindet sich das Corona-Impfzentrum Nord in der Strandlust.