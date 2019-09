Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen gibt. (Friso Gentsch)

In Burglesum und Vegesack sind in der Nacht zu Samstag Fußgänger von einer Gruppe Männern überfallen und ausgeraubt worden. Demnach waren laut Polizei Bremen am Freitagabend zwei 40 und 41 Jahre alte Männer gegen 23.30 Uhr in der Straße Braut-Eichen in Vegesack-Schönebeck von drei Männern eingeholt worden. Sie bedrohten ihre Opfer mit einem Messer und einem Schlagstock und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in Richtung Herbartstraße. Die Täter wurden mit einer Größe zwischen 170 und 175 Zentimeter beschrieben und trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Nur zwei Stunden später wurden im Burglesumer Stadtteil St. Magnus zwei weitere Männer überfallen. Gegen 1.25 Uhr wurden zwei 20 und 22 Jahre alte Männer in der Kastanienallee von vier Männern angesprochen. Die Männer zückten ein Messer und forderten die Opfer auf, ihnen ihre Mobiltelefone und Bargeld zu geben. Der 20-Jährige flüchtete daraufhin und verständigte die Polizei. Mit der Beute des 22-Jährigen verschwanden die Täter in Richtung Knoops Park. Die Täter werden mit einer Größe von 165 bis 170 Zentimetern beschrieben. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet und mit Sturmhauben und Tüchern maskiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)