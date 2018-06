Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich zu melden. (Björn Hake)

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz sind am frühen Montagabend mindestens zwei Personen verletzt worden. Nach Polizeiangaben meldete sich ein 28 Jahre alter Mann nach der Prügelei bei der Polizei und gab an, von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach Zeugenaussagen waren gegen 17.55 Uhr rund zehn Personen vor einem Imbiss auf dem Bahnhofsplatz aneinandergeraten und hatten aufeinander eingeschlagen. Der 28-Jährige sei in die Auseinandersetzung geraten und mit einer Metallstange geschlagen worden. Dabei erlitt der Mann Platzwunden an Armen und Beinen. Ein weiterer, bislang nicht ermittelter Mann, soll bei der Schlägerei eine Kopfplatzwunde erlitten haben. Der Verletzte soll nach Angaben von Zeugen etwa 20 Jahre alt sein. Er hat demnach blonde Haare, einen Vollbart und soll sich nach dem Vorfall in Richtung Grohner Düne entfernt haben.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 3623 888 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.