Das Tannenbaum-Trikot (oben links) ist eine echte Rarität. (Louis Kellner)

Noch ist es sein Büro. Ende Mai muss Peter Nowack, Ortsamtsleiter in Blumenthal, seinen Platz jedoch räumen. Dann wird er sein Amt und auch sein Büro nach zehn Jahren an Nachfolger Oliver Fröhlich übergeben. Nowack hätte gerne weitergemacht, der Beirat entschied sich allerdings gegen ihn (wir berichteten). Bevor seine Amtszeit vorbei ist, will er die Aufmerksamkeit um seine Person aber noch einmal für den guten Zweck nutzen. „Meine letzte gute Tat, wenn man so will“, sagt Peter Nowack.

Auf dem runden Tisch in seinem Büro liegen mehr als ein Dutzend Fußball-Trikots. Elf des SV Werder Bremen, zwei der DDR-Nationalmannschaft. Auf dem Fensterbrett steht ein Retro-Ball der Fußball-Weltmeisterschaft von 1954. Alles gehört Peter Nowack, und alles soll nun weg. Aus zwei Gründen, wie der 60-Jährige erklärt: „Zum einen ziehe ich mit meiner Frau um, in der neuen Wohnung haben wir weniger Platz. Ich muss mich deshalb sowieso von ein paar Dingen trennen.“ Zum anderen sei das Spendenaufkommen bei der Bürgerstiftung Blumenthal aufgrund der Corona-Krise zurückgegangen.

Es lag daher nahe, beides miteinander zu verbinden. Gegen eine Spende will Peter Nowack seine Sachen abgeben, der Erlös soll dem Förderverein der Bürgerstiftung zugute kommen. Dem Verein, den er vor zehn Jahren gründete und dessen Vorsitzender er bis zum Januar diesen Jahres war. „Ich wollte als Ortsamtsleiter ein paar Dinge anschieben, aber dafür standen keine öffentlichen Mittel zur Verfügung. Also kam mir die Bürgerstiftung in den Sinn“, erinnert sich der 60-Jährige. Etwa 200 000 Euro Umsatz macht die Stiftung inzwischen, rund 20 000 Euro kommen seinen Worten nach jährlich an Spenden zusammen. „Aber in diesem Jahr sind es erst knapp 2000 Euro“, sagt Nowack.

Der hohe Umsatz ist im Übrigen auch den vier Langzeitarbeitslosen geschuldet, die bei der Bürgerstiftung Blumenthal ein berufliches Zuhause gefunden haben. Ihr Gehalt komme vom Sozialträger, fließe lediglich über die Stiftung an sie weiter. Dennoch konnte auch die Bürgerstiftung schon viele Projekte realisieren. Das vermutlich Größte ist dabei der Spielraum Bahrsplate mit dem Fußball-Kunstrasenplatz. „Früher wussten die Sozialarbeiter oft nicht, wo sich die „schwierigen“ Jugendlichen herumtreiben. Jetzt kicken sie bis spät abends und sind dann viel zu platt, um noch irgendein Verbrechen zu begehen“, sagt Peter Nowack.

Gemeinsam mit dem SV Werder Bremen hatte die Bürgerstiftung Blumenthal das 100 000 Euro teure Projekt im Jahr 2014 realisiert. Überhaupt ist der grün-weiße Bundesligist im Leben des 60-Jährigen allgegenwärtig: Seit 1971 ist Peter Nowack regelmäßiger Stadiongänger, seit 2010 hat er einen festen Business-Seat im Weserstadion. Dazu kommen die vielen Merchandising-Artikel und Auswärtsfahrten.

Wie viel Geld er in seinem Leben schon für den Klub ausgegeben hat, kann er gar nicht genau beziffern. Eine stattliche Summe dürfte es sein, doch dem 60-Jährigen ist es das Wert. „Werder ist mein Hobby, da kann ich alles rauslassen“, sagt der eingefleischte Fan und fügt hinzu: „Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens.“ Das bekam auch seine dritte Ehefrau Monika eingebläut, mit der er seit 23 Jahren zusammen und seit 15 Jahren verheiratet ist.

Bevor die beiden ein Paar wurden, habe er nämlich erst einmal die Fronten geklärt. „Ich habe ihr gesagt, dass an erster Stelle immer der Job kommt. Als zweites kommt Werder und an dritter Stelle kommt sie. Wenn dann die Zeit für sie da ist, können wir aber auch alles machen, was sie will. Ob wir ins Warme fliegen wollen oder ob ich das Bad putzen soll. Und das funktioniert“, sagt Peter Nowack.

Wie es beruflich nach der Zeit als Ortsamtsleiter weitergeht, kann er immerhin andeuten. Demnach laufen die Gespräche, eine Rückkehr zur Deutschen Bahn, seinem langjährigen Arbeitgeber, steht im Raum. Wann Peter Nowack aber wieder ins Weserstadion kann, das ist noch überhaupt nicht abzusehen. „Nicht ins Stadion gehen zu können, das ist das Schlimmste überhaupt“, sagt er.

Die Versteigerung seiner Werder-Trikots will der 60-Jährige deshalb auch keinesfalls als Abkehr vom SV Werder Bremen verstehen. Im Gegenteil: „Es gibt doch jedes Jahr ein neues Trikot, dass ich mir dann sowieso wieder kaufen werde. Das personalisierte Trikot, das ich von Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald zum 60. Geburtstag bekommen hab, werde ich aber behalten.“ Unter den elf Werder-Trikots seien dafür auch einige Raritäten, für die sich vor allem andere eingefleischte Fans interessieren dürften.

Zu den Highlights der Sammlung zählt neben den unterschriebenen Trikots von Ludwig Augustinsson und Claudio Pizarro vor allem das originale „Weihnachtsbaum-Trikot“ von Franco Di Santo von 2014. Peter Nowack erwarb das spezielle Jersey, welches traditionell im letzten Bundesliga-Heimspiel vor Weihnachten getragen wird und nicht zu kaufen ist, bei einer Auswärtsfahrt zum DFB Pokal-Spiel bei Arminia Bielefeld für 333 Euro. „Wir haben im Achtelfinale mit 1:3 verloren, aber wegen des Trikots hat sich die Fahrt trotzdem gelohnt“, erinnert sich der 60-Jährige.

Nun sollen die Raritäten einen neuen Besitzer finden. Zu den elf Werder-Trikots gesellen sich auch zwei Jerseys der DDR-Nationalmannschaft. Der ehemalige Nationalspieler Andreas Thom hatte sie seiner damaligen Freundin, der Cousine von Peter Nowack, geschenkt. Von dort wanderten sie in den Besitz des 60-Jährigen, jetzt sind auch sie ein Teil der Versteigerung.

Bis zum 5. Juni können Interessierte per E-Mail an peter1@blumenthal.de ein Gebot für die Sammlung abgeben. Über das aktuelle Höchstgebot will Peter Nowack auf seiner Facebook-Seite informieren. Ein Spendenziel hat der 60-Jährige nicht. „Aber ich hoffe auf eine tolle Summe für die Bürgerstiftung Blumenthal.“