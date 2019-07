Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Björn Hake)

Blumenthal. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in der Mühlenstraße ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines abgestellten Autos geritzt. Nach Polizeiangaben bemerkte der Fahrzeughalter am Sonntagmorgen, dass sein Auto in der Nacht stark zerkratzt wurde. Neben Beschädigungen an Heckklappe, Fahrer- und Beifahrerseite entdeckte er auf der Motorhaube etwa 60 Zentimeter lange Kratzer in Form eines Hakenkreuzes. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 04 21 / 36 23 88 entgegen.