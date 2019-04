Die Polizei bittet um Hinweise. (Björn Hake)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Jalousien eines Einfamilienhauses am Schmugglerweg in Schönebeck mit zwei Hakenkreuzen beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurden die Schmierereien an der Frontseite des Hauses am Dienstagvormittag entdeckt. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.