Nach 19 Jahren und zwei Monaten als Hauptverwaltungsbeamter auf dem Chefsessel der Gemeinde Schwanewede möchte Harald Stehnken zum 1. Januar 2021 und damit zehn Monate vor Ablauf seiner Amtszeit in den vorzeitigen Ruhestand treten. (Christian Kosak)

Schwanewede. In Harald Stehnken lauerte der Gedanke nach eigenem Bekunden schon länger, für die Ratsmitglieder und die Schwaneweder Verwaltung kam es dagegen überraschend: Der Schwaneweder Gemeindebürgermeister hat am Montag in der nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss-Sitzung seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben. Zum 1. Januar 2021 möchte er endlich, „als Rentner noch ein wenig mein Leben genießen“. Während Harald Stehnken schon von einem „rauschenden Übergang“ aus dem Berufs- ins künftige Rentnerleben in der Silvesternacht 2020/2021 schwärmt, heißt es jetzt an anderer Stelle in der Verwaltung: Mehrarbeit, und dies in Zeiten des Coronavirus.

„Ganz ehrlich, eine Wahl ohne soziale Kontakte ist kaum möglich“, macht Jens Bunk seinen momentanen Druck deutlich. Als Leiter des Fachbereichs Personal und Bildung sowie allgemeiner Vertreter des Gemeindebürgermeisters hat Bunk derzeit keine leichte Aufgabe. Nicht nur, dass Harald Stehnken erst seinen vierzehntägigen Urlaub in Spanien und Tirol, und dadurch gleich anschließend 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbrachte. Womit Jens Bunk anfangs erst im Rathaus und mittlerweile im Homeoffice die Amtsgeschäfte übernahm. „Harald Stehnken hat auch gleich am ersten Tag seiner Rückkehr ins Rathaus seinen vorzeitigen Ruhestand verkündet“, berichtet auch Martin Grasekamp, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion, von Stehnkens überraschender Ankündigung. Die sei allerdings für die Sozialdemokraten nicht ganz so überraschend gewesen. „Dass er sich mit dem Gedanken trägt, nach fast zwei Jahrzehnten Amtszeit vorzeitig in den Ruhestand zu wechseln, wussten wir schon länger“, erzählt auf Nachfrage auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Herrmann. „Nur der Zeitpunkt der Ankündigung hat uns überrascht“, so Martin Grasekamp.

„Ich werde am 26. Juni diesen Jahres 70 Jahre alt. Und, mal ehrlich, die Zeit nach hinten kann man nicht verlängern. Ich denke nun seit einem Jahr über den Schritt, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, nach. Habe geschwankt, war mal dafür, mal dagegen. In der letzten Zeit habe ich allerdings auch Menschen sterben sehen, die jünger waren als ich. Da kommt man ins Grübeln. Nun steht für mich fest, nach 19 Jahren und zwei Monaten als Hauptverwaltungsbeamter möchte ich zehn Monate eher als gedacht in Rente gehen. Meine Frau ist schon zu Hause, wir möchten die gemeinsame Zeit, die uns noch bleibt, genießen. Ich glaube, das habe ich mir verdient“, erklärt Stehnken seine Beweggründe.

Die können die Fraktionsvorsitzenden auch durchaus verstehen. „Ich kann ihm nicht verdenken, dass er in seinem Alter diesen Schritt gehen möchte“, sagt Karl-Gerd Brand (CDU), der aus einem Ankündigungsschreiben von Stehnkens Absicht erfuhr. Zur Sitzung war er nicht vor Ort. Udo Prinz, Vorsitzender der Wählergemeinschaft war eigentlich davon ausgegangen, dass der Gemeindebürgermeister seine Amtszeit bis Oktober 2021 durchzieht, und möchte das Gehörte jetzt „erst mal sacken“ lassen. Wie das weitere Vorgehen bezüglich der Neuwahl sei, das werde den Ratsmitglieder voraussichtlich durch Jens Bunk in der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses mitgeteilt.

Dörte Gedat, Bündnis 90/Die Grünen, war sehr überrascht, „dass eine Bürgermeisterwahl ausgerechnet in Zeiten der Corona-Krise organisiert werden muss. Und dass, wo das Rathaus doch sowieso schon auf Hochtouren arbeitet“. Allerdings hätte es im Herbst 2021 ja ohnehin eines neuen Bürgermeisters für die Gemeinde Schwanewede bedurft, insofern vermeldet Dörte Gedat erste „Gedankengänge“ und: „Wir sind vorbereitet.“

„Ich stelle fest, dass der vorzeitige Rücktritt Harald Stehnkens die Verwaltung vor eine wirklich harte Probe stellt“, lautet das Statement von Arnold Neugebohrn, Gruppenvorsitzender der Gruppe FDP/Die Linke. Er bescheinigt Harald Stehnken zwar, insgesamt für die Gemeinde Schwanewede viel erreicht zu haben. Allerdings habe sich der Bürgermeister im vergangenen Jahr vermehrt seinen Stimmungsschwankungen hingegeben.

Während sich in den Fraktionen nun also eher als gedacht das Kandidatenkarrussell drehen könnte – „wir wollen weiterhin einen SPD-Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin“, so Herrmann – , hat Jens Bunk sein eigenes Päckchen zu tragen: „Ich habe bei der Niedersächsischen Landeswahlleiterin um entsprechende Hinweise gebeten, wie in Zeiten des Coronavirus und Kontaktsperren eine Wahl organisiert werden kann.“