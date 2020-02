Der Feldhase muss in der südlichen Wesermarsch um sein Leben fürchten. Drei Tiere sind dort an der Hasenpest gestorben. (Jens Büttner)

Wesermarsch. Im Landkreis Wesermarsch ist die Hasenpest ausgebrochen. Wie der Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser auf Nachfrage der NORDDEUTSCHEN bestätigt, sind im Kreis seit Dezember vergangenen Jahres nachweislich drei Wildhasen an der Krankheit gestorben. Erst in der vergangenen Woche ist in Rastede im benachbarten Landkreis Ammerland ein Feldhase daran verendet.

Die Hasenpest ist eine bakterielle Erkrankung. Erreger der Tularämie, so die Fachbezeichnung, ist das Bakterium Francisella tularensis. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, Bundesinstitut für Tiergesundheit, handelt es sich bei der Tularämie um eine „seltene Zoonose“, das heißt eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. „Sie kann wild lebende Hasenartige und Nagetiere betreffen und ist auf Wild- und Haustiere sowie Menschen übertragbar. Die meisten Infektionen beim Menschen sind auf den Kontakt mit infizierten Feldhasen zurückzuführen“, heißt es auf der Homepage des Instituts.

Zum Gebiet des Veterinäramtes Jade-Weser gehören die Landkreise Wesermarsch, Friesland und Wittmund, die Stadt Wilhelmshaven sowie die ostfriesichen Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. „In den vergangenen zwölf Monaten hatten wir im Zweckverbandsgebiet drei Tularämienachweise. Alle drei Fälle sind in der südlichen Wesermarsch aufgetreten. Von dort haben Jäger auffällige Tiere eingeschickt. Offenbar gab es dort eine örtliche Häufung“, sagt Geschäftsführer Norbert Heising. Vor allem in einem Bereich beiderseits der Bundesstraße 211 zwischen Ovelgönne und Neuenbrok seien vermehrt tote Hasen gefunden worden.

Einige der verendeten Tiere wurden laut Norbert Heising zur Untersuchung durch das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) eingeschickt. Im Dezember 2019 und im Januar 2020 sei bei zwei Hasen aus dem Bereich Ovelgönne die Hasenpest nachgewiesen worden.

Einen weiteren Nachweis gab es laut Heising im Januar 2020 bei einem Hasen aus Elsfleth. Infizierte Tiere zeigten Schwäche, Fieber und eine erhöhte Atemfrequenz, heißt es in einer Information des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Häufig seien Lymphknoten, Milz und Leber der Tiere vergrößert. „Im Feld fällt auf, dass erkrankte Tiere ihre Scheu verlieren.“

Menschen können sich vor allem durch den direkten Kontakt mit einem kranken Tier infizieren, auch unzureichend erhitztes Fleisch birgt nach Angaben des Landesamtes ein Infektionsrisiko. Erkrankte zeigen laut Laves grippeähnliche Symptome mit hohem Fieber, Lymphknotenschwellung, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall oder Erbrechen. Tularämieerkrankungen bei Menschen sind meldepflichtig. Das Robert-Koch-Institut listet in seiner Jahresstatistik für 2018 deutschlandweit 54 amtlich registrierte Fälle, einen davon in Niedersachsen. 2017 waren es 52 gemeldete Fälle, darunter drei in Niedersachsen.

Ein Ansteckungsrisiko besteht vor allem für Jäger. „Beim Ausweiden von erlegtem Wild kann es zu Schmierinfektionen kommen“, sagt Norbert Heising vom Veterinäramt Jade-Weser. Thomas Scherbaum, Veterinärdirektor im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt beim Landkreis Ammerland, spricht gar von einer „Berufskrankheit von Jägern“. Nachdem in Rastede in der vergangenen Woche ein erkrankter Feldhase tot aufgefunden wurde, rät das Amt dort jetzt zu Vorsichtsmaßnahmen. In freier Natur verendete Feldhasen oder Wildkaninchen seien auf keinen Fall zu berühren. Wer ein totes Tier finde, solle das Veterinäramt oder den Jagdrevierbesitzer informieren. Jäger sollten beim Umgang mit erlegten Feldhasen oder Wildkaninchen Mundschutz und Einmalhandschuhe tragen.

Im Fall der drei toten infizierten Hasen im Landkreis Wesermarsch hat das Veterinäramt Jade-Weser laut Norbert Heising – wie in solchen Fällen üblich – den Kreisjägermeister und den Vorsitzenden der Jägerschaft im betroffenen Landkreis informiert. Der für die Wesermarsch zuständige Kreisjägermeister Bernhard Martens aus Berne hat nach eigenen Angaben die Leiter aller acht Hegeringe über die Hasenpest-Funde in Kenntnis gesetzt. Er hat auch eine Vermutung, warum die Krankheit die Tiere dahinrafft: „Durch weniger Blühwiesen fehlt den Hasen zum Teil die Kräuterapotheke mit Klee und Löwenzahn, die sie für die Stärkung ihres Immunsystems brauchen.“

Die drei Hasenpest-Fälle in der Wesermarsch beunruhigen weder Heising noch Martens. Der Geschäftsführer des Veterinäramtes spricht „von vereinzelten Feststellungen, die im Zweckverbandsgebiet alle paar Jahre mal auftreten. Ich habe nicht die Sorge, dass es sich zu einer Seuche ausweitet. Bislang ist es noch nie durch Einzelfälle zu einer flächendeckenden Ausbreitung gekommen.“

Ähnlich sieht es Martens. „Das Problem reguliert sich von alleine, zu Beginn der Jagdzeit im Herbst wird sich das erledigt haben“, ist er überzeugt. „Der Hase ist mit einem Radius von 2000 Metern sehr standorttreu“ Das grenze die Gefahr einer Ausbreitung ein. Außerdem verwese ein Hasenkörper schnell.