Nicht mehr lange, dann verändert sich die Silhouette am Hafen: Der Abriss des ehemaligen Haven Höövt soll Ende September/Anfang Oktober starten. (Christian Kosak)

Max Zeitz: Das Ziel war immer, in diesem Jahr den Abriss zu vollziehen. An diesem Ziel halten wir weiter fest, auch wenn die Pandemie jede Art von Zeitplanung stets beeinflussen kann.

Es gibt keine Probleme, denn für uns war das Datum des Beschlusses der Stadtbürgerschaft über die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1218 die Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen. Der Beschluss wurde am 7. Juli 2020 gefasst und trat am 16. Juli 2020 in Kraft – also vor circa fünf Wochen. Seither arbeiten wir an einem Zeitplan für den Bau des Stadtquartiers, zu dem der Abriss nun in der ersten Phase gehört.

Der Abriss des alten Gebäudes am Hafen ist nicht zu vergleichen mit einem klassischen Gebäudeabriss, denn das Gebäude steht auf über 1000 Pfählen. Im Grunde muss jeder einzelne Pfahlkopfbalken beim Abriss berücksichtigt werden, um die Pfähle für die Neubebauung der sechs Gebäude wieder belasten zu können. Alle am Abriss beteiligten Firmen müssen dafür einen sehr stringenten Ablaufplan bei dem Umgang mit den Kellern, Kellerwänden, Kellersohlen, Bodenplatten und den Pfahlkopfbalken unter den Bodenplatten verfolgen.

Es gibt keine Änderungen, nur es bedarf eines sehr ausgeklügelten Konzepts, um ein barrierefreies Stadtquartier zu bauen. Wir beabsichtigen, in einem ersten Schritt die Gebäude oberhalb der nicht unterkellerten Bereiche bis Oberkante Bodenplatte abzubrechen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bodenplatten, Kellerdecken und Pfahlkopfbalken nicht zerstört werden. Das Betonabbruchmaterial soll teilweise als Recyclingmaterial wieder eingebaut werden.

Die Bodenplattenbereiche zwischen den Pfahlkopfbalken sind danach ebenfalls zurück zu bauen, zu recyceln und in die entstandenen Zwischenräumen zwischen den Pfahlkopfbalken einzubauen und zu verdichten. In dem unterkellerten Bereich sind die Kellerdecken zwischen den Kellerwänden zurück zu bauen. Dabei sind die Kellerwände bis Unterkante Kellerdecke zu erhalten. Die Sohlplatten zwischen den Pfahlkopfbalken sind, wenn diese nicht die Kellerwände stabilisieren, nur soweit wie möglich zurück zu bauen.

Danach sind auch die Kellerräume mit dem Beton-Recycling lagenweise zu verfüllen und zu verdichten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kellerwände nicht durch den Verdichtungsdruck zerstört oder beschädigt werden. Durch diese Vorgehensweise wollen wir erreichen, dass es möglich wird, alle ergänzenden Pfähle bohren zu können.

Der Abriss wird bis zu zwei Millionen Euro kosten.

Das Investitionsvolumen hat sich nicht verändert, es liegt für die Gebäude des Polizei-Kommissariats Nord, dem Hotel Hampton by Hilton, dem Friedehorst Service Wohnen, der Kita, den drei Wohngebäuden inklusive dem Packhaus bei circa 120 Millionen Euro.

Die Abstimmungsprozesse mit den Projektbeteiligten laufen auch Hochtouren, der finale Ablaufplan wird im August stehen und wesentlicher Teil des Abrissantrages sein. Die ersten Arbeiten werden dann gegen Ende September beziehungsweise Anfang Oktober beginnen.

Nein, aktuell werden im Abrissgebäude sehr viele Begehungen und Analysen zur Finalisierung des Ablaufplans vorgenommen.

Der Abbruch wird von einem Spezialunternehmen vorgenommen, in enger Abstimmung mit dem Planungsbüro, das zuständig ist für die künftige Tragwerksplanung des Stadtquartiers. Eingebunden wird auch das Generalplanungsbüro sein. Wir gehen davon aus, dass während des Abrisses täglich bis zu 70 Arbeiter vor Ort tätig sein werden.

Die Fragen stellte Patricia Brandt.

Zur Person

Max Zeitz (53) aus Zürich ist einer von zwei Geschäftsführern der Stadtquartier Entwicklungsgesellschaft mbH, die zuständig für das Areal am Hafen ist. Als Projektentwickler hatte er das insolvente Einkaufszentrum 2017 für einen Investor gekauft.