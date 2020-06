Biologin Martina Schnaidt (vorne) lädt mit der Kräuterwanderung zur ersten Veranstaltung der Ökologiestation in Corona-Zeiten. Die Teilnehmerzahl wurde eng begrenzt, weil auch auf dem Gang durch Laubwald und Garten die strengen Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. (Christian Kosak)

Schönebeck. „Dies ist eine Premiere: Unsere Kräuterwanderung ist die erste Veranstaltung in Corona-Zeiten“, sagt Biologin und Umweltbildnerin Martina Schnaidt. Sie führt zehn Teilnehmer durch das Gelände der Ökologiestation, obwohl sich mehr als 30 Interessierte angemeldet hatten. Doch die Zahl wurde eng begrenzt, weil auch auf dem Gang durch Laubwald und Garten die strengen Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. „Und wo der Weg enger wird, bitte ich Sie, die Maske aufzusetzen“, sagt Martina Schnaidt.

Bei der Führung geht es weniger um Küchenkräuter als um Pflanzen, die bei Beschwerden vielerlei Art helfen können. „Und da die meisten Arten zahlreiche Wirkstoffe enthalten, können sie gleich bei mehreren Erkrankungen wirksam sein“, erläutert die Biologin. Im Laubwald, der vor allem aus Rotbuchen besteht, braucht die Gruppe nur wenige Schritte zu gehen, um am Boden fündig zu werden: „Efeu wächst hier fast überall“, sagt Martina Schnaidt, „er enthält Saponine, die im Wasser aufschäumen – ein bewährtes Hustenmittel.“ Um ihn als Tee zu verwenden, müsse man jedoch einen Kaltauszug der zerkleinerten Blätter herstellen – was auch für viele andere Kräuter gilt, wie den Stinkenden Storchschnabel. Auch er gedeiht in der Krautschicht des Waldes und macht seinem Namen durch den aufdringlichen Geruch alle Ehre.

Aromatischer geht es beim Waldmeister zu, der auf dem feuchten Gelände der Ökologiestation noch in Mengen wächst. „Eine Art, die selten geworden ist“, sagt Martina Schnaidt, „und sein Duft erinnert an frisches Heu“. Seine beruhigende Wirkung kommt vom Cumarin, einem ätherischen Öl, das jedoch aus einer Vorstufe erst dann entsteht, wenn es in Kontakt mit Luft gelangt. Deshalb sollten die Waldmeisterblätter über Nacht getrocknet werden, wenn man sie zum Beispiel für die beliebte Bowle verwenden will. Die Blätter eignen sich aber auch hervorragend, um zum Beispiel Apfelsaft zu aromatisieren.

Wie bei vielen anderen Kräutern reichern sich auch beim Waldmeister mit zunehmendem Alter der Pflanze die Stoffe an. „Die Menge macht das Gift. Wenn man zu viel davon nimmt, besteht die Gefahr der Überdosierung", betont Schnaidt. Unmittelbar daneben haben die zahlreichen Knoblauchsrauken längst ihre länglichen Früchte ausgebildet. „Die Blätter geben Salat eine leichte Knoblauchnote, doch wenn sie nicht mehr jung sind, schmecken sie leicht bitter.“ Frische Blätter, im Frühjahr gepflückt, eignen sich besonders – das gilt auch für das Scharbockskraut, das längst verblüht ist.

Gut gegen Durchfall hilft die Echte Nelkenwurz. Ihre Stoffe werden frei, wenn man sie über Nacht in Wasser stehen lässt. „Allerdings könnte sich das mit dem Durchfall bis dahin erledigt haben“, sagt die Umweltbildnerin. Als der Wald durchquert ist und ihn die Wiesen des Schönebecker Auetals ablösen, weist Martina Schnaidt auch auf Bäume hin, die voller heilender oder auch giftiger Substanzen stecken. Besonders giftig ist die Eibe: „Eine Handvoll Nadeln soll reichen, um einen Menschen zu töten“, sagt Martina Schnaidt, „und alle Teile der Eibe bis auf das rote Fruchtfleisch sind toxisch.“ Wer unter Verstopfung leidet, ist mit den Früchten der Eberesche, auch Vogelbeere genannt, gut bedient. „Doch die Säure, die für die abführende Wirkung sorgt, wird beim Kochen zerstört – dann lassen sich die orangeroten Früchte auch gut für Marmelade verwenden“, sagt sie.

Es gibt praktisch keine Erkrankung, gegen die nicht ein Kraut gewachsen ist: Gundermannblätter heilen Wunden, Blüten des Holunders entfalten eine schweißtreibende Wirkung, und der Ackerschachtelhalm wirkt gegen Husten – vorausgesetzt, er wird für 15 Minuten aufgekocht, sodass die Kieselsäure freigesetzt wird.

So manches Kraut, das bei Gartenbesitzern eher unbeliebt ist, steckt voller heilender Kräfte: Neben dem Efeu zum Beispiel auch der Giersch, der die Randbereiche des Gartens der Ökologiestation überwuchert hat. Vor einer großen Naturwiese wachsen dort auf einem Apothekerbeet Heilpflanzen in großer Vielfalt. „Allein vier Arten stehen hier, die gegen Husten wirksam sind“, sagt Martina Schnaidt, und zeigt den Teilnehmern Thymian, Eibisch, Seifenkraut und Odermennig – ihre heilende Wirkung beruht auf ätherischen Ölen oder Schleimstoffen. „Viele unserer wirksamsten Heilstoffe kommen aus der Natur und einige stärken das Immunsystem.“