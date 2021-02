Am Ende des Lebensweges hilft es Sterbenden mitunter, einfach nur da zu sein oder als Gesprächspartner bereitzustehen. Worauf es dabei ankommt, ist Gegenstand eines Qualifizierungskurses für den ambulanten Hospizdienst. (Peter Förster/dpa)

Wesermarsch. Tod und Sterben sind sensible Themen, über die oftmals ungern gesprochen wird. Das Diakonische Werk Wesermarsch macht Interessierten ein facettenreiches Gesprächsangebot. Dabei handelt es sich um einen Qualifizierungskurs für die ambulante Hospizarbeit. „Wir richten uns ausdrücklich aber auch an Menschen, die Interesse daran haben, sich mit den Themen Tod und Sterben auseinanderzusetzen“, sagt Geschäftsführerin Karin Schelling-Carstens. Ziel ist es, Ehrenamtliche für die ambulante Hospizarbeit zu gewinnen. „Gerade in Berne und Lemwerder suchen wir engagierte Menschen. Unterrepräsentiert sind zurzeit bei uns Männer“, sagt Schelling-Carstens. Zurzeit bringen sich 26 Ehrenamtliche in der Wesermarsch im Hospizdienst der Diakonie ein.

Die zentrale Aufgabe in der ambulanten Hospizarbeit ist die Begleitung von Menschen, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden, sowie von ihren Zugehörigen. Ziel der Arbeit ist es, dass niemand allein gelassen wird oder das Gefühl haben muss, allein zu sein mit all seinen Sorgen und Ängsten. Gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeitende des ambulanten Hospizdienst besuchen die Sterbenden und schwerstkranken Menschen im häuslichen Umfeld, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. In dieser neuen und ungewohnten Lebenslage für die Betroffenen begleiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit viel Empathie und Verständnis. Sie führen Gespräche, schweigen, singen, lesen, lachen und manchmal sind sie auch einfach nur da. Die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen stehen im Vordergrund. Die Endlichkeit der Situation des Sterbens und des Verlustes können die ehrenamtlichen Mitarbeitenden nicht nehmen, aber sie geben ein wenig Normalität dadurch, dass sie Nähe und Zeit schenken und die Kraft und den Willen haben, diese Situation auszuhalten. Ein Leben in Würde bis zuletzt, das ist Ziel in der Begleitung, die durch einen respektvollen Umgang und Wertschätzung gekennzeichnet ist. Der Mensch wird in seiner Einzigartigkeit anerkannt und unterstützt.

Der Qualifizierungskurs bereitet ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizdienstes auf diese fordernde Arbeit vor. Voraussetzungen für die Mitarbeit gibt es nicht. Allerdings rät Schelling-Carstens, dass im eigenen Umfeld kein jüngster Trauerfall zu verkraften gewesen sein sollte. „Das ist nicht optimal, weil die eigenen Gefühle noch zu frisch sind. Ein Jahr sollte vergangen sein, ehe ein Start in den Hospizdienst ins Auge gefasst werden sollte“, sagt Schelling-Carstens. Bedenken, der Situation nicht gewachsen zu sein, räumt sie aus: „Wir bieten unseren Ehrenamtlichen natürlich eine intensive Begleitung, auch im Einsatz.“ Das geschehe anfänglich in Form gemeinsamer Besuche, aber auch durch kontinuierliche Treffen. Dort werde der Austausch untereinander gepflegt. „Supervision ist zudem ein wichtiges Thema. Selbstverständlich sind wir jederzeit individuell ansprechbar“, betont Schelling-Carstens.

Im Qualifizierungskurs werden ganz unterschiedliche Aspekte der Hospizarbeit thematisiert. Unter anderem berichten Palliativ-Fachkräfte von den Herausforderungen ihrer Arbeit, Anwälte beleuchten den rechtlichen Rahmen. Zudem teilen Ehrenamtliche ihre Erfahrungen und Ärzte geben Einblicke. „Wir laden auch Personen ein, die zum Thema Schmerz sprechen“, so Schelling-Carstens. Ebenfalls Teil des Kurses sind Besuche in Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Beerdigungsinstituten. Außerdem kommen Geistliche in den Schulungsstunden zu Wort. Somit werde der Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren An- und Zugehörigen in verschiedenen Bereichen wie Kommunikation, Biografie-Arbeit, juristischen Aspekten, Trauer, Spiritualität, Hospizpflege und dem Begriff des „Helfens“ bearbeitet. Es ist ausdrücklich möglich, nach dem Kurs und einer Bedenkzeit zu entscheiden, in den ambulanten Hospizdienst einzusteigen.

Zur Sache

Kursus startet im Juni

Der ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werkes Wesermarsch bietet den Qualifikationskurs zur Mitarbeit in der ambulanten Hospizarbeit ab 4. Juni an. Er endet Anfang Dezember. Zukünftige ehrenamtliche HospizbegleiterInnen werden an vier Intensivwochenenden und verschiedenen Themenabenden (mittwochs 19 bis 21.15 Uhr) geschult. In den Sommerferien und Herbstferien findet keine Schulung statt.

Karin Schelling-Carstens stellt in Aussicht, dass ein Kurs bei einer ausreichenden Anzahl an Interessenten auch in der südlichen Wesermarsch stattfinden könnte. Bisher ist er in Brake geplant.

Wer Interesse hat oder weitere Informationen haben möchte, kann sich an die Koordinatorin des Kurses, Monika Spiegelberg, wenden. Sie ist telefonisch erreichbar unter 044 01 / 70 65 49 oder per E-Mail an die Adresse spiegelberg@diakonisches-werk-wesermarsch.de.