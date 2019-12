Peter Nowack bekommt Konkurrenz bei der Ortsamtsleiterwahl. (CARMEN JASPERSEN)

Diese Wahl ist nicht wie jede andere: Auch wenn es um ein öffentliches Amt geht, macht die Senatskanzlei ein Geheimnis daraus, wer alles antritt. Nur zwei Bewerber sind bisher bekannt. Der eine ist Peter Nowack, der wieder Blumenthaler Ortsamtschef werden will, der andere Ralf Lubisch, der sich zum ersten Mal um den Beamtenposten auf Zeit beworben hat. Er ist der erste Kandidat, der jetzt öffentlich gemacht hat, Nowack herausfordern zu wollen. Ob er das tatsächlich kann, entscheiden allerdings andere.

Erst wird die Senatskanzlei überprüfen, ob die Aspiranten die Voraussetzungen erfüllen, dann der Beirat festlegen, welche Kandidaten sich präsentieren dürfen – und damit zur Wahl überhaupt offiziell zugelassen werden. Rathausmitarbeiter Peter Lohmann sagt, dass jetzt damit begonnen wurde, die Bewerbungen auszuwerten. Wie viele es gibt, könne er im Moment noch nicht sagen. Zum Vergleich: In Vegesack gab es im Vorjahr sieben Bewerber, von denen am Ende drei die Chance bekamen, sich und ihre Qualitäten den Beiratsparteien während einer Sitzung vorzustellen. Sie wählen den Ortsamtsleiter.

Lubisch hat seine Bewerbung nach eigenen Angaben Mitte des Monats bei der Senatskanzlei abgegeben. Er meint, dass es „höchste Zeit für Veränderungen“ ist. Lubisch, 66, parteilos und Blumenthaler seit den 70er-Jahren, kritisiert vor allem den Umgang mit Bürgeranträgen. Seiner Meinung nach ist „zu viel in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben“. Der frühere Bauaufseher und jetzige Ruheständler setzte sich für Geschwindigkeitskontrollen an der Turnerstraße ein, an der er wohnt. Lubisch geht fest davon aus, die Voraussetzungen für das Amt zu erfüllen und die Fraktionen von sich überzeugen zu können.

Ihre Vorauswahl für die Wahl werden die Parteien kurz nach dem Jahreswechsel treffen, voraussichtlich am Montag, 13. Januar. Die Fraktionen tagen dabei nichtöffentlich. Und auch nach der Sitzung mit Vertretern der Senatskanzlei dürfen sie nicht sagen, wer sich beworben hat. In Vegesack soll allein die Belehrung, alles streng vertraulich zu behandeln, eine halbe Stunde gedauert haben. Die Fraktionsvertreter bekamen die Bewerbungen der Kandidaten auch nicht ausgehändigt, sondern ausschließlich zur Einsicht vorgelegt. Aus Protest an der Geheimhaltung beteiligten sich nicht alle Parteien an der Wahl.

Dass das Prozedere speziell ist, daraus macht das Rathaus keinen Hehl. Von Geheimniskrämerei will man jedoch nichts wissen. Stattdessen wird davon gesprochen, dass nichts das Wahlverfahren anfechtbar machen soll. Klagen von unterlegenen Konkurrenten gibt es trotzdem immer wieder. Auch in Vegesack war die Wahl im vergangenen Jahr von einem der Bewerber angefochten worden. Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt bekam kurz nach seinem Wahlsieg die Nachricht von der Senatskanzlei, dass es Probleme gibt. Er wusste mehrere Wochen lang nicht, ob er das Amt fristgerecht antreten konnte. Keine Namen von Bewerbern zu nennen, begründet die Senatskanzlei damit, alle Kandidaten gleich behandeln und alle gleichermaßen schützen zu wollen. Schließlich, argumentiert das Rathaus, würden sich die Aspiranten in der Regel aus einer sicheren Anstellung heraus um das Amt bewerben – und diese Anstellung nicht aufs Spiel setzen wollen, wenn es zur Wahlniederlage kommen sollte. Andererseits werde keinem Kandidaten verboten, für sich öffentlich zu werben. In Vegesack war vor der Wahl im vergangenen Jahr nur ein einziger Kandidat öffentlich aufgetreten: Amtsinhaber Dornstedt.

Der Schutz des Rathauses hat nur einen Haken: Er endet spätestens dann, wenn sich ein Bewerber dem Beirat präsentiert. Die Vorstellungsrunde der Kandidaten am Wahlabend ist nämlich öffentlich. Einen Termin für Blumenthal gibt es noch nicht. Laut Rathausmitarbeiter Lohmann soll im ersten Quartal 2020 feststehen, wer Ortsamtsleiter wird.