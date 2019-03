Mehrere Buslinien der BSAG werden ab Mittwoch 6. März, umgeleitet, weil sie nicht mehr durch die Sagerstraße in Vegesack fahren können. (Christian Walter)

Wegen einer Fahrbahnversackung auf der Sagerstraße in Höhe Hausnummer 3 (Bushaltestelle Gerhard-Rohlfs-Straße) fahren die Linien 90, 91, 92, 94, 95, 98 und N7 ab Mittwoch, 6. März, gegen 10 Uhr in Richtung Blumenthal eine Umleitung: Vom Bahnhof Vegesack aus geht es über die Straßen Zur Vegesacker Fähre und Aumunder Heerweg weiter nach Blumenthal beziehungsweise Aumund. Die Haltestelle Gerhard-Rohlfs-Straße wird an den Aumunder Heerweg verlegt.

Die Umleitung dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 13. März, 16 Uhr. Warum es zur Versackung kam, ist nach Angaben des Amts für Straßen und Verkehr noch unklar