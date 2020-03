„Das Nunatak in Blumenthal: Der Kulturtreff bietet nicht nur Musik und Lesungen, sondern jetzt auch wieder eine Rechtsberatung. (Fotos: Kosak)

Blumenthal. Ins Nunatak kommen viele Menschen, die Rat von einem Anwalt suchen. Manchmal so viele, dass das Café im Parterre zur Wartezone wird. Auch an diesem Mittwoch ist das so. Carsten Thielbar, Jurist und einmal in der Woche im Kulturtreff statt in der Kanzlei, bespricht Probleme beinahe im Akkord. Dabei hatte die Quartiersgesellschaft, die sein Angebot koordiniert, etwas anderes befürchtet: dass die Leute wegbleiben würden, weil Thielbar eine Zeit lang nicht beraten konnte. Die Finanzierung des Projekts war über Monate unklar. Bis jetzt.

Christian Psioda hat mitgezählt. Fünfmal musste das Angebot des Anwalts aus dem Programm genommen werden. Der Mann von der Quartiersgesellschaft sagt, dass es eine Beratung für gewöhnlich schwer hat, wieder auf Resonanz zu stoßen, wenn sie erst einmal für längere Zeit ausgefallen ist – nur in diesem Fall glücklicherweise nicht. Die Leute sind wiedergekommen, sogar mehr als zuvor: Statt fünf kommen jetzt fast doppelt so viele pro Tag. Projektleiter Psioda glaubt, dass sich viele Beratungsgespräche zu Verbraucherthemen aufgestaut haben. Und dass viele Leute die Hoffnung einfach nicht aufgeben wollten.

Auch Psioda hat gehofft. Er war dabei, als Claudia Bernhard im Dezember in den Kulturtreff kam. Die Senatorin für Verbraucherschutz sollte sagen, was nun werden soll, wenn es keinen Zuschuss gibt. Die Zeit drängte. Die Rechtsberatung im Nunatak war auf zwei Jahre angelegt. Zum Jahreswechsel lief die Förderung aus. Die Behördenchefin und Linken-Politikerin sagte, am liebsten sofort eine finanzielle Zusage geben zu wollen, aber dass sie keine geben dürfe – wegen der anstehenden Haushaltsverhandlungen. Sie erklärte, dass aber nach Möglichkeiten gesucht werde, damit das Projekt fortgesetzt werden könne.

Nach Angaben des Projektleiters hat Bernhards Behörde mit Vertretern des Finanzressorts verhandelt. Und die machten ihm zufolge jetzt das, was sie nur in Ausnahmefällen machen: den Haushaltsgesprächen vorgreifen. 7000 Euro hat das Ressort vor Kurzem bewilligt, damit Thielbars wöchentliche Sprechstunden im Kulturtreff an der Kapitän-Dallmann-Straße weiter angeboten werden können. Zumindest bis Ende Juni. Dann ist das Geld verbraucht – und muss die Quartiersgesellschaft einen neuen Förderantrag stellen. Aufs Jahr gerechnet braucht es eine doppelt so hohe Summe für die Rechtsberatung.

Psioda sagt, damit gerechnet zu haben, dass nicht gleich ein Betrag bewilligt wurde, der bis Ende 2020 gereicht hätte. Der Projektleiter ist nach eigenem Bekunden froh darüber, dass es überhaupt so schnell Hilfe von der Behörde gab. Und dass die Senatorin inzwischen angekündigt hat, mehr aus dem Pilotprojekt machen zu wollen – nämlich ein institutionalisiertes Angebot mit einem festen Etat, der nicht von Jahr zu Jahr, sondern über längere Zeiträume bewilligt wird. Psioda meint, dass die Nachfrage mittlerweile groß genug dafür wäre, aus der befristeten Verbraucherberatung eine dauerhafte zu machen.

Die Sprechstunde im Nunatak ist Teil eines größeren Modellvorhabens. Weil die Behörde festgestellt hat, dass viele Menschen nicht in die Innenstadt fahren, um sich bei der Verbraucherzentrale beraten zu lassen, hat sie eigenen Anlaufstellen in den Quartieren geschaffen. Thielbars Sprechstunde ist eine von sechs Angeboten im Stadtgebiet. Das Leistungsspektrum ist immer das gleiche: Wer Rat sucht, findet einmal pro Woche in einem Bürger- beziehungsweise Kulturtreff für drei Stunden einen Juristen als Ansprechpartner – kostenlos. Niemand muss sich anmelden. Niemand wird abgewiesen.

Auch keine Ratsuchenden, deren Probleme nichts mit dem Verbraucherrecht zu tun haben. Thielbar erlebt es immer wieder, dass Menschen zu ihm kommen, die beispielsweise Schwierigkeiten mit Vermietern haben. Dann verweist er an Kollegen.

Seine Fälle dagegen haben vor allem mit Forderungen von Insassobüros zu tun, weil Rechnungen für Mobilfunktarife oder Festnetzanschlüsse gar nicht oder nicht fristgerecht beglichen wurden. Der Anwalt hat dabei die Erfahrung gemacht, dass es weniger junge Menschen sind, die Telefonanbietern immer mal wieder Geld schuldig bleiben, sondern vor allem ältere.

Laut Thielbar genügt meistens eine einzige Beratung, um die Angelegenheit für alle Parteien aus der Welt zu schaffen. Jedenfalls dann, wenn die Leute sofort zu ihm kommen und nicht erst nach der x-ten Mahnung oder Zahlungsaufforderung. Wie oft der Blumenthaler Anwalt helfen konnte, hat Projektleiter Psioda mal grob überschlagen. Er spricht davon, dass in 70 bis 80 Prozent der Fälle ein Gespräch mit Thielbar reicht, um die Probleme der Ratsuchenden zu lösen – ohne dass es zu einem Gerichtstermin kommt.

Zur Sache

Das Programm

Im Blumenthaler Kulturtreff bietet die gemeinnützige Quartiersgesellschaft neben der Verbraucherberatung regelmäßig Lesungen, Theater und Musik an. In der Regel gibt es vier bis fünf Kulturveranstaltung im Monat. In diesem Jahr macht die Quartiersgesellschaft jedoch nicht nur Programm im Nunatak. Ab Mittwoch, 25. März, kommt das „Supermarcks“ hinzu. Die Kulturmacher haben das leer stehende Ladenlokal an der Mühlenstraße mit der Hausnummer 40 gemietet, in dem sie Skulpuren von Gerhard Marcks zeigen. Die Ausstellung ist mittwochs von 11 bis 14 Uhr und freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Ab August wird die Quartiersgesellschaft auch im alten Rathaus an der Landrat-Christians-Straße sein. Dort wird sie einen Textil-Workshop starten, in dem sich Frauen für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren können.

Weitere Informationen

Die kostenlose Rechtsberatung im Nunatak, Kapitän-Dallmann-Straße 2, wird jeweils mittwochs von 16 bis 19 Uhr angeboten.