Allein im Jahr 2019 waren 242 Kinder und Jugendliche in der Wesermarsch als Opfer oder als Zeugen von häuslicher Gewalt betroffen. Das geht aus einer Mitteilung des Referats für Gleichstellungsfragen/Frauenbüro hervor. (Maurizio Gambarini/DPA)

Brake. Werden Frauen Opfer von Gewalt und Misshandlung oder fürchten, es zu werden, finden sie Hilfe in der Beratungs- und Interventionsstelle La-We-Ga. Das gilt bei Vergewaltigung, Belästigung und Nachstellung durch einen fremden Täter, aber auch für Fälle häuslicher Gewalt. Viele dieser Opfer haben Kinder. Doch für sie fehlt bislang ein entsprechendes Hilfsangebot. Das soll sich nun ändern. Am 1. Oktober will der Fachdienst Jugend des Landkreises Wesermarsch eine Telefonnummer freischalten, unter der Mädchen und Jungen sich Unterstützung holen können.

Allein im Jahr 2019 waren 242 Kinder und Jugendliche in der Wesermarsch als Opfer oder als Zeugen von häuslicher Gewalt betroffen, wie aus einer Mitteilung des Referats für Gleichstellungsfragen/Frauenbüro hervorgeht. Das sei gravierend, da Kinder den Eskalationen meist hilflos ausgeliefert sind. Loyalitätskonflikte und existenzielle Ängste, Schlafstörungen, Rückzug und Verlust des Selbstwertgefühls sind laut Jana Schröder von La-We-Ga einige der typischen Folgen. Manche glaubten auch, sie seien schuld an den Problemen. In anderen Fällen reagierten die Kinder und Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten oder lernten Gewalt als Mittel der Konfliktlösung einzusetzen. Vor allem Jungs übernehmen später ein solches Verhalten gegenüber der eigenen Partnerin, weiß die La-We-Ga-Mitarbeiterin, Mädchen suchten sich häufig einen gewalttätigen Partner.

Faltblatt wird verteilt

Die Beratungsstelle, das Gleichstellungsreferat, der Fachdienst Jugend und die Polizei, die bei den Fällen häuslicher Gewalt eng zusammenarbeiten, halten nun mit Informationen und Aufklärung dagegen. Dazu soll ein von der Bundesinitiative Frühe Hilfen entwickeltes Faltblatt im Hosentaschenformat mit dem Titel „Stress zu Hause“ großflächig verteilt werden. Darin wird klargestellt, dass niemand geschlagen werden darf, wie die Polizei die häusliche Gewalt beenden kann und dass der Allgemeine Soziale Dienst im Anschluss gemeinsam mit den Eltern überlegt, wie es der Familie besser gehen könnte.

Ergänzt wird die Faltblatt-Vorlage um die neue Telefonnummer des Sozialen Dienstes, unter der sich die Kinder und Jugendlich künftig selbst an den Sozialen Dienst wenden und Unterstützung erhalten können, wenn sie selbst oder ein Familienmitglied geschlagen wird. „Kinder haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Bernhold die Motivation hinter der Initiative. „Wenn ihnen niemand sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ändert sich auch nichts.“

Denn an die Polizei wenden sich Kinder und Jugendlichen in Fällen häuslicher Gewalt fast nie. Das Polizeikommissariat Brake verzeichnete in diesem Jahr bislang gerade mal zwei solcher Anrufe. Sie wollen die Familie nicht verpetzen, fürchten eine Trennung der Eltern oder einen Umzug, nennt Karin Uhmeier vom Kriminalermittlungsdienst Brake einige der Gründe. Die Hürde, beim Jugendamt anzurufen, scheint mindestens ebenso hoch. „Es ist eher selten, dass sich Kinder bei uns melden“, berichtet Kerstin Nordmann vom Fachdienst Jugend.

Das Image der Jugendämter sei immer noch vor allem mit Inobhutnahmen verbunden, bei denen Kinder in Notsituationen vom Jugendamt außerhalb der Familie untergebracht werden. „Kinder haben eher Angst vor uns“, weiß daher Kerstin Nordmann. Erhält das Jugendamt Hinweise, dass ein Kind zu Hause in Gefahr sein könnte, kommen sie eher von Großeltern, ehemaligen Partnern, Nachbarn sowie den Pädagogen in Kitas und Schulen. Ruft doch mal selbst ein Kind beim Jugendamt an, lande es irgendwo. Kerstin Nordmann: „Das wollen wir vermeiden, deshalb die neue Nummer.“

Am 1. Oktober soll die neue Telefonnummer 0 44 01 / 92 77 00 freigeschaltet werden und montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags bis 12 Uhr mit zwei Frauen und einem Mann besetzt sein, die über viel Erfahrung im Kinderschutz und in der Arbeit mit Familien verfügten, wie Kerstin Nordmann erklärt. „Wir glauben, dass wir damit eine Lücke schließen können.“

Eine Verteilung des Faltblatts über Kitas und Schulen, Freizeiteinrichtungen, Rathäuser, Polizei, Arztpraxen und Apotheken soll dann dafür sorgen, dass die Nummer schnell bekannt wird. Kerstin Nordmann hofft, dass sich Kinder und Jugendliche schon bald gegenseitig davon erzählen, dass sie sich keine Gewalt gefallen lassen müssen und dass es unter der neuen Telefonnummer Hilfe gibt. Die Anrufe der Kinder werden vertraulich behandelt, ihre Namen nicht weitergegeben, versichert Kerstin Nordmann. Geht die Rechnung des Fachdienstes Jugend auf, ermutigt die neue Nummer auch Kinder und Jugendliche, sich an den Sozialen Dienst zu wenden, wenn nicht sie selbst, sondern einer ihrer Freunde ständig blaue Flecke hat.