Um Zwangsräumungen zu verhindern, setzt die Stadt auf die Mitarbeiter der Zentralen Fachstelle Wohnen. Sie sollen zwischen Mietern und Vermietern vermitteln. (Florian Schuh)

Bremen-Nord. In den vergangen Monaten hat es immer wieder Anfragen von der CDU an den Senat gegeben, wann denn nun die Zentrale Fachstelle Wohnen für den Bremer Norden wieder besetzt wird. Inzwischen brauchen Unionspolitiker nicht mehr nachzufragen: Die Vakanz in der Anlaufstelle, die sowohl für Wohnungslose da ist als auch für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, ist vor Kurzem beendet worden. Ein Jahr und einen Monat hat sie am Ende gedauert.

Bernd Schneider sagt, dass die beiden Stellen nicht so schnell besetzt werden konnten, wie sich die Behörde das erhofft hat. Nach den Worten des Sprechers von Sozial- und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) gibt es dafür mehrere Gründe. Die Behörde wollte, dass die neuen Mitarbeiter zeitgleich ihren Dienst in Vegesack beginnen, damit sie sich im Krankheitsfall und in der Urlaubszeit gegenseitig vertreten können, um für verlässliche Öffnungszeiten zu sorgen. Beide Kräfte mussten außerdem in der Zentrale der Fachstelle im Tivoli-Hochhaus am Bahnhofsplatz in der Innenstadt mehrere Monate lang eingearbeitet werden.

Dorthin mussten auch wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Nordbremer, solange die Fachstelle in Vegesack unbesetzt war. Ein Umstand, den die CDU und andere Parteien kritisiert haben. Sie befürchteten, dass es Menschen aus dem Norden der Stadt damit erschwert wird, Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch zu bekommen. Sozialsenatorin Stahmann ist darum nach eigenem Bekunden froh darüber, dass die Ansprechpartner nun wieder dort sind, wo sie vor der Stellenvakanz immer waren: in ihren Büros in der Vegedacker Außenstelle des Amtes für Soziale Dienste am Sedanplatz.

Die Anlaufstelle ist zwar wieder besetzt, kann aber nicht so aufgesucht werden wie bisher. Wegen der Corona-Krise stehen die beiden Mitarbeiter der Fachstelle hauptsächlich telefonisch zur Verfügung. Sie helfen bei der Wohnungssuche, stellen in akuten Fällen eine Notunterbringung sicher, gewähren unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen für die Übernahme von Mietrückständen und vermitteln weitere behördliche Hilfen. Was die Fachstelle nicht kann, ist eine Wohnungsvermittlung zu garantieren. Sie übernimmt weder Makleraufgaben noch verfügt sie über einen Pool von Ersatzwohnungen.

Nach Angaben der Sozialbehörde kann in den meisten Fällen eine Zwangsräumung verhindert werden, wenn die Mieter frühzeitig Hilfe suchen – und nicht erst nach der x-ten Mahnung in die Fachstelle kommen. Laut Senat hat sich die Zahl der gerichtlichen Klagen von Vermietern in den vergangenen drei Jahren verringert: von 835 auf 768.

In wie vielen Fällen es tatsächlich zu einer Zwangsräumung gekommen ist beziehungsweise sie verhindert wurde, können die beteiligten Ressorts nicht sagen. Den Gerichten zufolge gibt es auch bei den anberaumten Vollstreckungsterminen einen Rückgang: von 453 auf 408.

Weitere Informationen

Die Fachstelle Wohnen in Vegesack, Sedanplatz 7, ist telefonisch unter den Nummern 04 21 / 361 74 94 und 04 21 / 36 18 90 68 zu erreichen.