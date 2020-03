Private Nachbarschaftshilfen und soziale Einrichtungen bieten Einkaufshilfen für ältere und kranke Menschen an. (Oliver Berg /dpa)

Die Corona-Epidemie löst eine große Hilfsbereitschaft aus. Bürger organisieren über das Internet Nachbarschaftshilfen für ältere Menschen und Erkrankte in Quarantäne. Kirchengemeinden bereiten Unterstützungsangebote vor, auch Pflegedienste, soziale Einrichtungen und sogar Parteien bieten Hilfe an.

In der Kirchengemeinde Lüssum kümmert sich Pastorin Ulrike Florian seit zwei Wochen um vier ältere, gesundheitlich beeinträchtigte Ehepaare. Sie kauft für die Senioren ein, bringt Briefe zur Post. Bislang tut sie das privat. Angesichts der Ausbreitung des Virus überlegt die Gemeinde jetzt, das Hilfsangebot auszuweiten. „Wir denken darüber nach, wie wir die Hilfe auf breitere Füße stellen können“, sagt Ulrike Florian. Ältere, die Hilfe beim Einkaufen oder Erledigungen im Alltag brauchen, können sich im Gemeindebüro (Telefon 04 21 / 60 03 08) melden. „Ebenso kann sich jeder melden, der helfen möchte.“

In der Kirchengemeinde Bockhorn ist Vertretungspastor Jörg-Stefan Tiessen nach eigenen Worten dabei, Hilfeangebote für ältere und kranke Menschen zu organisieren. Er denkt dabei nicht nur an Unterstützung beim Einkaufen. „Wir müssen neben den materiellen auch die seelischen Nöte der älteren Menschen abfedern. Viele machen sich Sorgen wegen des Virus und fragen sich, wohin sich das Ganze entwickelt“, weiß der Pastor aus Gesprächen. Neben praktischer Unterstützung im Alltag kann sich Tiessen einen Besuchsdienst vorstellen.

Seine Idee: Mitarbeiter der gemeinsamen kirchlichen Seniorenbegegnungsstätte in Blumenthal, die wegen der Epidemie derzeit geschlossen ist, der aufsuchenden Altenarbeit sowie Jugendliche aus der Gemeinde könnten in ein Hilfsangebot für ältere Gemeindemitglieder eingebunden werden. „Die Stärkeren helfen den Schwächeren, das wäre ein schöner Beitrag zur Solidarität in der Gemeinde“, meint Jörg-Stefan Tiessen.

„Die älteren Menschen in unserer Gemeinde sind alle sehr gut familiär vernetzt. Deshalb sehen wir im Moment noch keinen großen Hilfebedarf. Sollte es Anfragen geben, werden wir aber entsprechend reagieren“, kündigt Pastor Dittmar Schütt für die reformierte Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge an. Am Montagabend wollte sich der Kirchenrat nach seinen Worten Gedanken über mögliche Unterstützungsangebote machen.

Hilfe im Ortsverein

Beim SPD-Ortsverein Burglesum hat Maren Wolter eine Hilfsinitiative für ältere Mitglieder angeschoben. „Viele unserer Genossen sind ältere Menschen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende und Mitgliederbeauftragte. Wer keine Familienangehörigen oder Bekannten hat, die etwa bei der Versorgung mit Lebensmitteln unterstützen, kann sich an den Ortsverein wenden. Der wird dann laut Wolter eine Hilfe für Einkäufe oder kleine Besorgungen organisieren. Um zu ermitteln, wer Hilfe braucht und wer bereit ist zu helfen, würden alle Mitglieder des Ortsvereins angeschrieben. Maren Wolter will die Initiative ausweiten. Sie werde Kontakt zu den übrigen Ortsvereinen im SPD-Unterbezirk Bremen-Nord aufnehmen, kündigt sie an.

In der Gemeinde Schwanewede haben Bürger über eine Facebook-Gruppe eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Kristof Margull und Sava Stern hatten die Idee. Seit Sonnabend gibt es die Gruppe. „Inzwischen haben wir 269 Helfer“, sagt Kristof Margull. „Wir sind Nachbarn, die helfen wollen, wo wir helfen können, etwa beim Einkaufen oder der Betreuung eines Haustieres“, erklärt Kristof Margull. In den kommenden Tagen wollen die Nachbarschaftshelfer Handzettel in Schwanewede verteilen, um sich bekannt zu machen. Wer Hilfe braucht, erreicht die Gruppe per Mail unter nachbarn.schwanewede(at)freenet.de.

Marc Lekat lebt in Lemwerder und möchte auch helfen. „In dieser Situation ist es einfach richtig, zu helfen“, meint der 43-jährige Techniker. Seine Unterstützung bietet er über die Facebook-Gruppe „In Quarantäne?Nachbar hilft!“ an. Dort gibt es eine Deutschland-Karte, auf der Hilfsinitiativen mit einem Punkt verortet sind. Seit Sonntag gibt es auch einen Punkt in Lemwerder für Marc Lekat. „Wer Unterstützung sucht, kann den Punkt anklicken und erhält dann einen Kontaktlink. Alternativ kann man auch seine Telefon- oder E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich werde dann Kontakt aufnehmen“, erklärt Lekat.

Für Infizierte in häuslicher Quarantäne, die nicht auf die Hilfe von Familien oder Freunden zurückgreifen können, bietet der DRK-Kreisverband Wesermarsch eine Versorgung an. „Auf Bestellung würden wir Lebensmittel, Medikamente und alle weiteren notwendigen Dinge für das tägliche Leben zuliefern“, teilt Kreisgeschäftsführer Peter Deyle mit. Die Versorgung erfolge zum Schutz vor Infektionen bargeldlos.

„Wir gehen in Vorleistung und stellen später gegen Beleg eine Rechnung aus.“ Wer den Service nutzen will: Anfragen nimmt das DRK unter Telefon 047 31 / 269 19 - 0 entgegen. Einen Einkaufsservice für ältere Menschen in Lemwerder und Berne bietet seit Montag auch der Pflegedienst Achtern Diek unter Telefon 04 21 / 33 11 34 20 an. Der Service ist laut Pflegedienstleiter René Schellhase zunächst auf zwei Wochen befristet und nicht kostenlos. „Pro Einkauf berechnen wir eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro.“

