Grundschüler und ihre Familien bedrohen Lehrer. Der Krankenstand im Kollegium ist hoch. Kinder aus Clans der Grohner Düne kommen ohne Spielkompetenz in die Schule und zerstören die Motivation der Mitschüler, die sich auf den Unterricht freuen. Dazu haben vierzig Prozent aller neuen Schüler Migrations- und Fluchterfahrung und sprechen kaum Deutsch. Mit diesen Schilderungen hat Astrid Drüke, Leiterin der Schule am Wasser, einen Hilferuf an die Politik gerichtet.

„Es muss dringend etwas gegen die Massierung sozialer Problemfälle bei uns getan werden“, begann Astrid Drüke ihre Ausführungen im Vegesacker Bildungssausschuss. Eigentlich habe man gedacht, dass durch das langsame Auslaufen des „Blauen Dorfes“ als Flüchtlingsunterkunft die Anmeldezahlen in der Schule zurückgehen würden. Drüke: „Aber es ist keine Entspannung da und jeden Tag kommen neue Anmeldungen.“ Sie sprach von vielen Sozialkonflikten gerade im vergangenen halben Jahr. Das Sozialgefüge der Schülerschaft mische sich durch die Zuzüge ständig neu. Es habe inzwischen viele Gespräche mit der Polizei und dem Innenressort gegeben, so die Schulleiterin der Grohner Grundschule.

Nach dem ersten fassungslosen Staunen im Sitzungssaal des Stadthauses war es Thomas Pörschke, gleichzeitig grüner Kommunalpolitiker und Flüchtlingskoordinator im Sozialressort, der als erster Stadtteilpolitiker nach Details fragte. Astrid Drüke listete die sozialen Konflikte daraufhin noch genauer auf: Es gehe um schlechte Erziehung, kulturelle Konflikte würden in die Schule getragen, genauso wie Konflikte zwischen den Familien der Düne. Es sei beispielsweise vorgekommen, dass zwei Männer eine Lehrerin bedroht hätten. Drüke bitter: „Wir haben dann von der Polizei gelernt, dass es juristisch erst eine Bedrohung ist, wenn die mit der blanken Waffe vor uns stehen. Bis dahin ist es juristisch eine Nötigung.“

Behörde will unterstützen

Das Schulklima drohe zu kippen, warnte Astrid Drüke: „Und das ist besonders tragisch für die Kinder, die motiviert zu uns kommen. Wir werden uns jetzt voll auf das soziale Klima konzentrieren und alle Ressourcen einsetzen, um ein weiteres Kippen zu verhindern. Wir werden versuchen, die Kinder auf die richtige Bahn zu lenken.“ Die Pädagogin macht auch klar, was bei einem Scheitern passiert. Sie rede über Grundschüler: „Wir entlassen die Kinder nach der vierten Klasse, dann kommen sie in die Pubertät. Wir sehen jetzt schon die Probleme, die kommen, wenn man diesen Kindern nicht Wege in die Gesellschaft aufzeigt und sie stabilisiert.“

Olaf Genthe-Welzel versicherte als Vertreter der Schulaufsicht mehrfach vor dem Ausschuss, dass man im Ressort Kinder und Bildung die Situation in der Schule am Wasser im Blick habe. Schon den letzten Hilferuf aus dem Beirat habe man sehr ernst genommen: Die Schule am Wasser gehöre zu den 15 Schulen stadtweit, die sich in einem sogenannten Entlastungsprogramm befinden. Das bedeute Entlastungsstunden für die Lehrer, mehr Schulsozialarbeit und mehr Unterricht für die Schüler – etwa einer Mathestunde mehr pro Woche.

Man habe Vertretungen zu Festanstellungen umgewandelt, um auf Langzeiterkrankungen zu reagieren, zwei Referendarinnen übernommen und sogar einen Lehrer aus Übersee gewonnen: „Mit einer stabilen Personalsituation beginnen wir. Wir haben es wirklich in der Mache.“ Astrid Drüke und er seien zudem in zahlreichen Gesprächsrunden ständig in Kontakt: „Wir haben das wirklich im Blick.“

Auch in Sachen Inklusion habe man die Schule am Wasser im neuen Schuljahr entlastet: Eine von zwei sogenannten W&E-Klassen mit Kindern mit Förderbedarf und Wahrnehmungsproblemen sei von der Grundschule Borchshöhe übernommen worden. Selbstkritisch sprach Genthe-Welzel die Schulbedarfsplanung in den Stadtteilen über die sogenannten Sozialindikatoren an. In Grohn gibt es neben dem sozialen Brennpunkt Düne eben auch ganze Straßenzüge mit eher wohlhabenden Bürgern.

Nimmt man Durchschnittswerte für eine Mischkalkulation, dann ist der Stadtteil so gut aufgestellt, dass man sich um seine Schulen keine Sorgen machen müsste. Gen­the-Welzel räumte aber ein: „Diese Parameter bildeten nicht die Lebenswirklichkeit in den Schulen ab. Wir werden uns jetzt gezielt die Quartiere mit neuen Indikatoren ansehen.“

Von den neuen Indikatoren werde die Schule am Wasser auch profitieren, wahrscheinlich zum kommenden Schuljahr. Konkret geht es um kleinere Klassen mit nur noch 21 statt bisher 22 Schülern. Auch für eine offene halbe Stelle in der Schulsozialarbeit und eine halbe Stelle in der Sonderpädagogik werde unter Hochdruck nach Personal gesucht, versichert der Schulaufseher. Parallel zu den Maßnahmen der Behörde hat die Schule außerdem selbst eine ganze Reihe von Maßnahmen mit der Polizei schon für dieses Schuljahr verabredet.

An diesem Mittwoch schickt das Innenressort gleich zehn Polizisten in die Schule. Beim sogenannten Day of caring stellen die Beamten für einen Tag ihre Arbeitskraft der Schule zur Verfügung. Konkret will die Künstlerin Pia Esmeralda Roese mit den Kindern, Polizisten und Innensenator Ulrich Mäurer eine Wand bemalen. Das Motto: „Painting for peace – malen für den Frieden“. Die Botschaft: Die Schule hat sich lange noch nicht aufgegeben.