Wer sich für die Geschichte von Berne interessiert, hat seit einigen Wochen die Möglichkeit, in den Fenstern des Dorfgemeinschaftshauses 52 nostalgische Postkarten anzuschauen. (Fotos/REPRO: Tom Wesse)

Berne. „Wo hat man das schon, dass ein Museum quasi Tag und Nacht geöffnet hat? Eine Ausrede, man hätte keine Zeit für einen Besuch gehabt, gibt es dann nicht mehr.“ Als Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Berne freut sich Dieter Kretschmer über die aktuelle Ausstellung mit historischen Postkarten in den Fenstern des Dorfgemeinschaftshauses. Hier, in der Glüsinger Helmer 1, befindet sich das kleine Heimatmuseum.

Es sind vor allem historische Gerätschaften früherer Bauernhaushalte, von Privat- und von Geschäftsleuten, die hier seit Mitte der 90er-Jahre zu sehen sind. Bewundern können die Besucher nostalgische Gegenstände wie Schnippelbohnenmaschinen, Kaffeemühlen, Fußwärmer, eine Sahnezentrifuge, Utensilien eines Tabakhändlers zur Herstellung von Zigarillos, Kartoffelstampfer, Flaschenverkorker, Fleischklopfer, eine Mühle für Nüsse, Teestövchen, ein Butterfass zum Buttern, eine Wurstpresse für Naturdarm, Brotschieber, Waffeleisen und die „Flotte Lotte“, mit der man Apfelmus herstellen kann. Auch eine kleine Schusterwerkstatt befindet sich hier.

In Kürze will das Heimatmuseum wieder einmal monatlich seine Pforten öffnen. „Vielleicht verbinden wir das mit einem Vortrag zu einem bestimmten Thema. Schon jetzt schließt unser Hausmeister das Museum gern für Interessenten auf, die müssen allerdings aus einem Haushalt kommen“, sagt Dieter Kretschmer.

Wer sich für die Geschichte von Berne und umzu interessiert, hat seit einigen Wochen zusätzlich die Möglichkeit, in den Fenstern des Dorfgemeinschaftshauses 52 nostalgische Postkarten anzuschauen. Zumeist stammen sie aus der Zeit um 1900. Einige dürften auch zu späteren Zeitpunkten im Handel gewesen sein. Angelika Möller hat sie gesammelt und auf DIN A4 vergrößert. Zumeist sei sie im Internet fündig geworden. „Wer sich für die Historie von Berne und Umgebung interessiert, für den laufen alle Fäden hier im Museum zusammen“, findet Angelika Möller. Sie selbst ist erst vor fünf Jahren aus Blexen bei Nordenham nach Berne gezogen. Mit Blick auf die historischen Zusammenhänge verweist Angelika Möller da lieber auf ihren Lebensgefährten Heinrich Wigger. Und tatsächlich weiß Wigger, der mit seinen Eltern einen großen Supermarkt im Zentrum der Wesermarschgemeinde betreibt, so ziemlich alles, was es über Berne und die Region zu wissen gibt.

Da wäre etwa die Stedinger Molkerei, die das Motiv einer der historischen Postkarten ist. Hier wurden bis zum Ende der 1980er-Jahre Butter und andere Milchprodukte hergestellt. „Es gab sogar eine spezielle patentierte Kindermilch von Dr. Backhaus, die als Ersatz für Muttermilch fungieren sollte“, weiß Heinrich Wigger. Später entstanden hier auf Betreiben eines Investors hin Wohn- und Geschäftshäuser. Wigger zeigt auf eine Postkarte mit dem Motiv „Ranzenbütteler Brücke“. Die Bogenbrücke an der Weserstraße wurde laut Wigger 1913 gebaut und sei bei der Berner Jugend äußerst beliebt gewesen. Kinder kletterten die Stahlkonstruktion hoch und sprangen zur Abkühlung in die Ollen. „Einer soll sogar mal einen Köpper gewagt haben“, hat Wigger gehört. In den 1960er-Jahren wurde die Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die jetzige Ollenbrücke befindet sich zwischen dem Zentrum und der Weserstraße.

Einige Besucher der Ausstellung wandten sich an Heinrich Wigger und bestätigten ihm, das eine oder andere Motiv noch mit lebhaften Erinnerungen zu verbinden. So etwa bei der Silberfuchsfarm im Ortsteil Campe. Zu sehen ist ein Mann im dunklen Anzug – vermutlich der Inhaber – vor dem einer der Füchse Männchen zu machen scheint. „In den 20er- und 30er-Jahren war das Interesse an Pelzkleidung noch groß. In Berne gab es daher eine eigene Zuchtfarm für Silberfüchse“, erzählt Heinrich Wigger.

Die Tante eines Berner Einwohners habe sich an den für Gelächter sorgenden Ausspruch eines Studenten erinnert: „Der hatte gefragt, wie oft sich so ein Fuchs denn wohl häuten würde.“ Später seien auf dem Gelände der Silberfuchsfarm Geflügelställe errichtet worden. Das ehemalige Stedinger Hotel – heute ein Wohnhaus – sei unter anderem für seinen vergleichsweise exotischen Garten bekannt gewesen. Nicht nur Handwerker, sondern auch Touristen und Kaufleute stiegen dort ab.

Viele der Motive zeigen die Lange Straße. Dieter Kretschmer erzählt: „Die Lange Straße war ja die Hauptverkehrsstraße in Berne. Dort hatten schon früher die Kaufleute ihre Geschäfte, egal ob es nun die Schusterwerkstatt war, ein Alteisengeschäft oder der Bäcker. Eben alles, was an Kleingeschäften und Geschäftsleuten hier Rang und Namen hatte.“ Heute befinden sich hier nur noch eine Musikschule, die Firma „Sounds and Vision“ mit Hifi- und TV-Equipment, die Kulturmühle und ein Versicherungsbüro.

Mehrere Postkarten zeigen die sogenannte Friedenseiche. Sie wurde 1870/71 in Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg gepflanzt. Mehrere in die Umzäunung eingelassene Tafeln erinnern an die Verstorbenen aus der Region, die dieser Krieg forderte sowie an die Gefangennahme Napoleons. Vor einigen Jahren wurde die Eiche gefällt und durch einen neuen Baum ersetzt.

Ein Motiv trägt den Titel „Marktplatz mit Bürgerschule“. „Das war damals die allgemeinbildende Schule in Berne, die später zur Grundschule wurde, bis die Comenius-Schule gebaut wurde“, weiß Heinrich Wigger zu berichten. Inzwischen nutzt die Ratsverwaltung das Gebäude, das Rathaus befindet sich hier.

Mit einer Postkarte aus Neuenkoop verbindet Wigger persönliche Ereignisse. Ein 1902 gebautes Gebäude umfasste unter anderem ein Clubzimmer, in dem sich die ortsansässigen Vereine trafen. Dort spielte sich das dörfliche Leben ab. "1952 hat mein Großvater Otto Wigger das Gebäude erworben, 2000 haben wir es abgerissen und hier neu gebaut“, erzählt der Berner. Berne sei bis in die 70er- und 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts durchaus ein Anziehungspunkt für Feierlustige gewesen: „Zwischen zehn und zwölf Kneipen und Gaststätten hatten wir hier wohl.“ Übrigens befinden sich im Inneren des Dorfgemeinschaftshaus an den Wänden und an Stellwänden circa zweihundert weitere Bilder und alte Fotografien.

Weitere Informationen

Die Postkarten-Ausstellung in den drei Fenstern des Dorfgemeinschaftshauses an der Glüsinger Helmer 1 soll noch bis mindestens Ende November zu sehen sein. Eine Anschlussausstellung mit weiteren Postkarten ist geplant.