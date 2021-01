Die Baustelle auf dem Kämmerei-Gelände von oben: Die Bagger arbeiten sich an der neuen Hochwasserschutzlinie entlang. (Jan Heskamp)

Seit Wochen graben Bagger eine Schneise entlang der Uferzone auf dem Woll-Kämmerei-Gelände – und trotzdem haben die Arbeiten am Hochwasserschutz noch nicht richtig begonnen. Der Deichverband hat mehrere große Projekte im Bremer Norden, aber keines ist so groß wie das Blumenthaler. Und keines so teuer: 19 Millionen Euro sind für die neue Spundwand auf dem Industriegelände veranschlagt. Dabei ist die sogenannte Verteidigungslinie vergleichsweise kurz. Es geht um knapp 1500 Meter.

Erst wurde gebohrt, um Hindernisse im Boden aufzuspüren – jetzt wird gebaggert, um die Hindernisse aus dem Boden herauszuholen. Nicole Raming spricht von alten Rohren, Gleisresten und verschütteten Fundamenten, die rausmüssen. Nichts, sagt die Projektleiterin des Deichverbands, darf zurückbleiben, was den Bau der neuen Spundwand verzögern oder ihre Standsicherheit gefährden könnte. Die Maschinen bereiten quasi den Baugrund für noch größere Maschinen vor. Und zwar so systematisch, dass die Baggerzone von oben aussieht, als hätte jemand ihre Ränder mit dem Lineal gezogen.

Vibrierende Bohlen

Dass die Vorarbeiten im vergangenen Jahr begonnen haben, aber immer noch nicht abgeschlossen sind, begründet Raming nicht bloß mit Gründlichkeit. Sondern auch damit, dass die Bagger den Untergrund umgraben. Er wird, wenn man so will, aufgelockert. Der Deichverband will die Spundwände nämlich auf eine andere Art als auf anderen Baustellen üblich in die Erde bekommen: weniger mit Ramm-, sondern mehr mit Schwingtechnik. Die Bohlen werden so stark zum Vibrieren gebracht, dass sie die Erde um sich herum zum Zittern bringen und so Zentimeter um Zentimeter in den Boden sinken.

Beim Schwingen geht es zwar nicht ganz ohne Rammen. Dennoch spricht Wilfried Döscher von einem Verfahren, das erschütterungsärmer ist. Und das außerdem weniger Lärm macht. Was nach Ansicht des Chefs des Deichverbands für viele Anlieger noch wichtiger sein wird. Denn bis sämtliche Spundwände im Boden sind, wird dauern. Die ersten Bohlen sollen im Mai, die letzten im Herbst nächsten Jahres verankert sein. So sieht es zumindest der Plan von Döscher und Bauingenieurin Raming vor. Seit Jahren arbeiten sie daran, dass er aufgeht.

Beide sagen, dass es komplexere Baustellen des Verbandes im Norden gibt. Zum Beispiel in Vegesack, wo die Verteidigungslinie sowohl Wohn- und Geschäftsstraßen tangiert als auch das Gelände des neuen Quartiers am Hafen durchkreuzt – und deshalb mit mehr Menschen diskutiert wird als in Blumenthal. Doch vom Bauvolumen her ist die Spundwand auf dem Kämmerei-Gelände nicht zu toppen. Das, und wie sie am Ende aussehen soll, macht das Vorhaben teurer als andere. Was die Projektleiterin und der Geschäftsführer an Hochwasserschutz planen, sieht nämlich für gewöhnlich anders aus.

Die Blumenthaler Barriere gegen das Wasser bekommt auf Drängen der Stadtteilpolitiker, was der Deichverband eigentlich zu vermeiden versucht: eine Öffnung. Am Ende der sogenannten historischen Achse, die so etwas wie die Hauptstraße zwischen den historischen Industriebauten aus Rotklinker ist, wird ein Deichschart integriert. Und das soll nachher, wenn alles fertigt ist, dafür sorgen, dass Fußgänger und Radfahrer bis an die Weser können – zumindest, solange keine Sturmflut droht und das Tor von Einsatzkräften des Verbandes oder des Technischen Hilfswerks geschlossen werden muss.

Promenade am Wasser

Besonders ist der Hochwasserschutz auch deshalb, weil die neue Spundwand nicht einfach auf die alte aufgesetzt wird. Das wäre das Einfachste gewesen, nur war es nicht das, was die Parteien wollten: eben den freien Zugang zum Wasser. Damit es ihn gibt, wird der Nachfolger der Flutbarriere hinter dem Vorgänger gebaut. Und zwar so weit, dass zwischen Deichschart und Weser ein Platz und neben dem Platz eine Promenade entstehen. Acht Meter breit soll sie werden und das Industriegelände mit dem benachbarten Supermarktgrundstück verbinden. Und die Grünanlage der Bahrsplate gleich mit.

Raming verhandelt gerade darüber, wie der Weg am Wasser werden könnte. In der Vorwoche konferierte sie mit Mitarbeitern des Amtes für Straßen und Verkehr über gestalterische Details. Es ging um Sitzbänke und Pflanzkübel – und darum, wie es möglich werden könnte, dass Bänke und Kübel im Fall eines Hochwassers nicht zum Risiko für die Flutschutzanlage werden. Die Ausschreibung der Aufträge für die Promenadengestaltung ist nach den Worten der Projektplanerin noch in Arbeit – die für den Bau der Spundwand dagegen fast fertig. Sie ist für Ende Februar geplant.

Läuft alles glatt, soll das Pflastern des neuen Uferweges beginnen, sobald die Bohlen versenkt sind. Nach der Faustformel der Ingenieurin müssen sie dabei mindestens doppelt so tief in die Erde wie die Spundwand nachher aus dem Boden ragt: 2,50 Meter. Das sind 75 Zentimeter mehr, als der Hochwasserschutz auf dem Gelände jetzt hat. Raming rechnet damit, dass die Bauarbeiten an der Flutbarriere und der Promenade im Sommer 2023 abgeschlossen sind.

Zur Sache

Bremens längste Baustelle

Der Hochwasserschutz an der Weser ist ein Großprojekt, das vor Jahren begonnen hat und noch Jahre dauern wird. Ursprünglich sollten die Arbeiten an Bremens längster Baustelle – es geht um 74 Kilometer – bis 2025 abgeschlossen sein. Doch mittlerweile ist klar: Sie werden länger dauern. Voraussichtlich bis 2030. Dabei arbeitet der Deichverband immer mehrere Abschnitte zugleich ab. 2009 sind die ersten Deiche und Spundwände erhöht worden. Fast jedes Projekt ist ein Millionenprojekt. Alles in allem sind für sämtliche Vorhaben rund 300 Millionen Euro veranschlagt. Überall werden die Flutbarrieren um bis zu 70 Zentimeter erhöht. Darauf haben sich die Partner des Generalplans Küstenschutz verständigt.