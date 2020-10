Klaus Schött zeigt im Trauzimmer im Stadtamt Vegesack, wie die Hygiene- und Abstandsvorschriften bei den Trauungen eingehalten werden. (Julia Ladebeck)

Bremen-Nord. Zahlreichen Brautpaaren hat die Corona-Pandemie in diesem Jahr einen Strich durch ihre Planungen gemacht. Große Feiern konnten nicht stattfinden, Restaurants hatten im Lockdown geschlossen und auch auf Flitterwochen ins Ausland mussten frisch Getraute verzichten. Trotzdem haben viele Paare in Bremen-Nord in den vergangenen Monaten geheiratet – in kleiner Runde und während des Lockdowns entsprechend den Vorschriften sogar ganz alleine mit dem Standesbeamten. Genau das hat einigen Paaren gut gefallen, erzählt Klaus Schött, Leiter des Standesamtes Bremen-Nord. „Sie haben dadurch sich und ihre Beziehung ganz in den Mittelpunkt gestellt.“

Immerhin 18 Paare haben sich im Mai – für viele der Lieblingsmonat für Hochzeiten – in Bremen-Nord das Ja-Wort gegeben. Zum Vergleich: Im Mai 2019 waren es 36 Eheschließungen. Im Juni 2020 gab es in Bremen-Nord 24 Hochzeiten, nur zehn weniger als 2019. „Viele Paare haben sich gesagt: Jetzt erst recht“, weiß Schött. Die Corona-Pandemie habe sich zwar auf die Zahl der Eheschließungen ausgewirkt, „aber nicht so sehr, wie man meinen könnte“. In der kommenden Woche, Mitte Oktober, findet in Bremen-Nord die 200. Trauung des Jahres 2020 statt. „Die haben wir sonst etwas eher, im vergangenen Jahr haben wir die Zahl Anfang September erreicht.“

Natürlich gab es auch Paare, die ihre Hochzeit abgesagt beziehungsweise verschoben haben. Beispielsweise habe ein Bräutigam gleich zu Beginn des Lockdowns angerufen, weil seine Tochter nach einem Urlaub in Quarantäne musste, nennt Schött ein Beispiel. Vonseiten des Standesamtes wurde indes keine einzige Trauung abgesagt, betont er. „Alle verabredeten Trauungen haben auch stattgefunden.“ Außerdem kamen zusätzliche Hochzeiten dazu: Paare, die ursprünglich außerhalb von Bremen heiraten wollten, zum Beispiel auf einer Insel, und dort nicht hinreisen konnten, haben ihre Hochzeit an ihren Heimatort verlegt.

Verständnisvolle Reaktionen

Auf die veränderten Bedingungen hätten die Brautpaare überwiegend sehr verständnisvoll reagiert, „auch wenn es einige gab, die traurig waren“. Viele Paare, die ihren Termin verschoben haben, hätten sofort mit der Planung eines Hochzeitstermins zu einem späteren Zeitpunkt begonnen. „Wir haben jetzt schon jede Menge Anfragen für das kommende Jahr und sogar schon für 2022“, sagt Schött und weist auf einen dicken Ordner. Etwa 80 Paare, schätzt er, haben sich schon nach einem Termin für 2021 erkundigt. „Es sind definitiv mehr Voranmeldungen als sonst zu dieser Zeit.“

Es müsse sich jedoch niemand Sorgen machen, für das nächste Jahr keinen Termin mehr zu bekommen. „Das haben wir immer hinbekommen und werden das auch weiterhin“, betont er und erinnert an den 9.9.1999. Weil Schnapszahl-Hochzeiten beliebt sind, gab es an diesem Tag in Bremen-Nord 27 Trauungen an nur zwei Standorten: dem Standesamt, das damals noch an der Weserstraße war, und dem „Schulschiff Deutschland“. Hochzeiten auf der Burg Blomendal und auf Schloss Schönebeck wurden erst später möglich.

Auch in diesem Monat gibt es ein besonders beliebtes Hochzeitsdatum, das trotz der besonderen Umstände infolge der Corona-Pandemie gut gebucht ist. „Am 10.10.2020 haben wir zehn Trauungen auf dem Schulschiff. Dafür fangen wir schon morgens um 8.30 Uhr an. Die letzte Trauung des Tages beginnt um 13 Uhr.“ Für die ehrenamtlichen Mitglieder des Deutschen Schulschiff-Vereins, die sich um die Organisation der Hochzeiten an Bord kümmern, bedeutet das viel Arbeit, denn zwischen jeder Trauung müssen alle Plätze, der Trautisch, die Unterschriftenmappe und die Stifte desinfiziert werden.

Wie auch die Vereine der anderen Trau-Standorte in Bremen-Nord, Schloss Schönebeck und Burg Blomendal, hat der Deutsche Schulschiff-Verein gemeinsam mit dem Standesamt-Leiter extra ein Hygienekonzept samt Abstandsregeln für die Hochzeiten entworfen. „Wir haben da ganz detailliert vor Ort mit dem Zollstock nachgemessen“, erzählt Klaus Schött. Und auch für das Trauzimmer im Stadthaus Vegesack hat er beides erstellt. Im Ergebnis gibt es für die Brautleute an den unterschiedlichen Standorten einige Veränderungen.

Im Trauzimmer im Stadthaus dürfen neben den Trauzeugen maximal sechs Gäste an den Eheschließungen teilnehmen, sodass sich inklusive dem Standesbeamten und dem Brautpaar nur elf Personen im Raum aufhalten. Mehr Platz ist auf dem Schulschiff, seit die Trauungen dort coronabedingt nicht mehr im Kapitänssalon, sondern in der Messe geschlossen werden. Neben den Trauzeugen dürfen zwölf Gäste bei Hochzeiten dabei sein. Dieselbe Zahl gilt für das Schloss Schönebeck.

„Den größten Saal haben wir derzeit auf Burg Blomendal“, sagt Schött. Statt im Hoyersaal finden die Eheschließungen nun im Rittersaal statt, der wesentlich mehr Platz bietet. Insgesamt dürfen dort 20 Personen an Hochzeiten teilnehmen; die Abstandsregeln können trotzdem eingehalten werden. Nicht nur die Stühle der Gäste wurden so gestellt, dass ausreichend Platz zwischen ihnen ist, auch der Trautisch – auf Burg Blomendal ist es der ehemalige Schreibtisch von Wilhelm Kaisen – wurde anders platziert.

„Der Standesbeamte und das Brautpaar sitzen sich nun an den Längsseiten gegenüber, weil der Tisch nicht sehr breit ist“, erläutert Schött. Die Gäste tragen ihre Kontaktdaten im Vorfeld in Listen ein. Auf einen Sektempfang müssen die Brautleute momentan an den Trau-Standorten verzichten. „Für die Brautpaare hoffe ich sehr, dass sich im kommenden Jahr alles normalisiert und sie ihre Hochzeiten wieder größer feiern können“, wünscht Schött.