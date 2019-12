Zu Besuch in Blumenthal: Claudia Bernhard, Senatorin für Verbraucherschutz (rechts), beim Gespräch im Kulturtreff Nunatak. (Kosak)

Blumenthal. Carsten Thielbar berät Verbraucher, arbeitet aber nicht für die Verbraucherzentrale. Der Mann ist Anwalt. Statt in der Kanzlei sitzt er einmal pro Woche im Kulturtreff Nunatak und hört Leuten zu, die ratlos sind. Thielbar erklärt, dass immer mehr Menschen kommen. Das sagen auch andere. Zum Beispiel Johanna Boehme und Christian Psioda, beide Projektplaner im Nunatak. Wie Thielbar wollen sie wissen, wie es mit dem Angebot weitergehen soll, wenn die Förderung ausläuft. Eine Antwort soll ihr Gast an diesem Nachmittag geben: Claudia Bernhard, die Senatorin für Verbraucherschutz.

Die Zeit ist knapp. Thielbar, Boehme und Psioda wissen das. Die Rechtsberatung im Blumenthaler Kulturtreff war auf zwei Jahre angelegt. Zum 31. Dezember ist mit der finanziellen Förderung Schluss. Eigentlich. Alle schauen Bernhard an, die an diesem Tag zum ersten Mal im Nunatak an der Kapitän-Dallmann-Straße ist. Die Behördenchefin und Linken-Politikerin sagt, am liebsten sofort eine Zusage geben zu wollen, aber keine geben zu dürfen – wegen der Haushaltsverhandlungen, die erst im Herbst 2020 abgeschlossen sein werden. Sie erklärt, dass ihr Ressort bereits nach Möglichkeiten suche, damit das Vorhaben fortgesetzt werden kann.

Es ist ein Modellprojekt. Weil die Behörde festgestellt hat, dass viele Menschen nicht in die Innenstadt fahren, um sich bei der Verbraucherzentrale beraten zu lassen, hat sie eigene Anlaufstellen in den Quartieren geschaffen. Die Blumenthaler Rechtsberatung ist eine von sechs Angeboten im Stadtgebiet. Das Leistungsspektrum ist immer das Gleiche: Wer Rat sucht, findet einmal pro Woche für drei Stunden einen Juristen als festen Ansprechpartner in einem Bürger- beziehungsweise Kulturtreff – kostenlos. Die Menschen können kommen, auch wenn sie keinen Termin vereinbart haben. Niemand wird abgewiesen. Die Beratung ist anonym.

Anwalt Thielbar sagt, dass er anfangs skeptisch war, ihn das Konzept jedoch schnell überzeugt hat. Weil er schnell immer mehr Menschen im Nunatak beriet. Nach seiner Rechnung kamen bereits nach einem halben Jahr so viele Frauen und Männer zu den wöchentlichen Terminen, dass die drei Stunden quasi ausgebucht waren: vier. Projektplaner Boehme und Psioda nennen noch andere Zahlen. Beide sprechen davon, dass in 85 Prozent der Fälle die Beratung reicht, um die Probleme der Menschen zu lösen, ohne dass es zu einem Gerichtstermin kommt. Und dass es bei Zweidrittel der Ratsuchenden um Schwierigkeiten mit der Miete geht.

Das andere Drittel besteht laut Thielbar aus Sozialrechts- und Telekommunikationsfällen. Mit Letzterem meint der Anwalt Forderungen von Inkassobüros, weil Rechnungen für Mobilfunktarife oder Festnetzanschlüsse gar nicht oder nicht fristgerecht beglichen wurden. Thielbar hat die Erfahrung gemacht, dass es nicht junge Menschen sind, die Telefonanbietern immer mal wieder Geld schuldig bleiben, sondern überwiegend ältere. Ihm zufolge genügt in der Regel ein einziges Beratungsgespräch, um die Angelegenheit für alle Parteien aus der Welt zu schaffen. Jedenfalls dann, wenn die Menschen sofort zu ihm kämen und nicht erst nach der x-ten Mahnung.

Der Senatorin gefällt, was Thielbar erzählt und Boehme sowie Psioda über Thielbars Arbeit berichten. Bernhard sagt, dass eine kostenlose Rechtsberatung in Blumenthal absolut sinnvoll ist – auch über 2019 hinaus. Sie nickt, als Boehme und Psioda ihr die Summe nennen, mit der das Projekt bisher finanziert wurde. Es geht um 14 000 Euro pro Jahr.