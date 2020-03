Die Ortspolitiker sehen für das Alwin-Lonke-Quartier weiterhin großen Unterstützungsbedarf bei der Förderung von sozialen und baulichen Strukturen. (Christian Kosak)

Vorausgesetzt, die Haushaltsbeschlüsse im Sommer bestätigen, was die grünen Senatorinnen Anja Stahmann (Soziales) und Maike Schaefer (Stadtentwicklung) seit dem vergangenen Jahr planen und angekündigt haben, kann Marßel mit einer Aufstockung der Fördermittel aus dem Programm Wohnen in Nachbarschaften (Win) rechnen. Bisher waren es 25.000 Euro, künftig sollen es 75.000 Euro sein, die das Quartier erhält. Zusätzlich wird die Stelle des Quartiersmanagers auf eine volle Stelle aufgestockt. Der Beirat Burglesum hat die Erhöhung der Förderung für Marßel in seiner jüngsten Sitzung begrüßt. Gleichzeitig hat das Kommunalparlament erneut auf den Bedarf im Alwin-Lonke-Quartier hingewiesen.

„Für das Alwin-Lonke-Quartier sieht der Beirat weiterhin großen Unterstützungsbedarf bei der Förderung von sozialen und baulichen Strukturen“, betonen die Ortspolitiker in einem Beschluss zu dem Thema und bitten darum, das Alwin-Lonke-Quartier ausreichend im Programm „Lebendige Quartiere“ zu berücksichtigen. Dieses Landesprogramm haben das Sozial- und das Stadtentwicklungsressort erst jüngst ins Leben gerufen, weshalb noch nicht festgelegt worden ist, was genau es beinhaltet.

Die Voraussetzungen für eine Förderung unterscheiden sich nicht von denen des Win-Programms, der Unterschied liegt in den kleineren Flächen der Gebiete. Die Win-Förderung im Alwin-Lonke-Quartier war vor fünf Jahren ausgelaufen, weil die Straßenzüge die damals festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllten. Unter anderem lag die Zahl der Bewohner unter dem Grenzwert von 550 Personen. Tatsächlich fehlten exakt 14 Menschen. Dabei hatte das Alwin-Lonke-Quartier in der statistischen Erhebung „Monitoring Soziale Stadt“, mit der soziale Problemgebiete ermittelt wurden, im Jahr 2013 einen unrühmlichen vorderen Platz eingenommen. Entscheidende Kriterien, die bei der Erhebung damals eine Rolle spielten, waren Einkommensarmut, Sprachstand und Migrationshintergrund.

Mittlerweile gelten als Indikatoren für eine Win-Förderung der Sprachförderbedarf, die sogenannte Nichtabiturquote sowie die Zahl der Hartz-IV-Berechtigten unter 15 Jahren und erwerbsfähigen Hartz-IV-Berechtigten in Relation zum städtischen Durchschnittswert. Der Indikator Sprachstand wird nicht mehr erhoben. Die Erhebung dieser Daten ist auf kleiner räumlicher Ebene aus Datenschutzgründen allerdings schwierig, erfuhren die Beiratsmitglieder. Die Bundesagentur für Arbeit beispielsweise liefert Daten zu Hartz-IV-Beziehern nicht mehr für Gebietseinheiten, in denen weniger als 1000 Menschen leben.

Bisher hat das Sozialressort neben dem Alwin-Lonke-Quartier auch die Kaspar-Ohm-Straße in Aumund-Hammersbeck, die Marcuskaje in der Überseestadt und die Daniel-von-Büren-Straße in der Bahnhofsvorstadt auf die Liste der Beobachtungsgebiete für das neue Programm „Lebendige Quartiere“ gesetzt. Neben der Berücksichtigung des Alwin-Lonke-Quartiers in dem Landesprogramm fordert der Beirat Burglesum die Senatorinnen für Soziales und Stadtentwicklung darüber hinaus auf, „die dortige Wohnungsbaugesellschaft Vonovia auf ihre Vermieterpflichten hinzuweisen“. Hierzu zähle auch, die zunehmende Vermüllung im öffentlichen Raum zu stoppen, die unter anderem durch ein nicht immer funktionierendes Müllentsorgungssystem verursacht werde.

Auch um eine kleinteilige Begutachtung der Sozialstruktur im sogenannten Halmgebiet, nördlich der A 270 in Lesum, und Handlungsempfehlungen für eine Aufweitung des Quartiers bittet der Beirat die Behörden – mit dem Ziel, die Ergebnisse dann ebenfalls im Rahmen des Programmes „Lebendige Quartiere“ zu bewerten.