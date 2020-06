Ralph Orléa musste während der Corona-Krise zwar seinen Showroom schließen, konnte die Werkstatt aber geöffnet halten. (Louis Kellner)

Wie viele andere Selbstständige leiden auch Autohändler unter der Corona-Krise. Das belegen Statistiken des Kraftfahrzeugbundesamtes, die der Branchenverband Kraftfahrzeug-Gewerbe Niedersachsen-Bremen ausgewertet hat. Demnach ging der Verkauf von Neuwagen in Bremen im April um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Die Gebrauchtwagenhändler verzeichneten einen Rückgang um fast 40 Prozent.

Das bekommt auch Timo Feldmann zu spüren, der sein Autohaus in Vegesack für mehrere Wochen wegen der Pandemie schließen musste. Normalerweise verkauft der Gebrauchtwagenhändler gerade in den Monaten März und April besonders viele Fahrzeuge, doch in diesem Jahr ist das anders. „Im März und im April hatte ich durch die angeordnete Schließung einen völligen Einbruch, da habe ich gar nichts verkauft“, sagt Feldmann. Zwar hätte er per Internet beziehungsweise Telefon und E-Mail auch während der Schließungszeit weiter aktiv sein können, doch niemand würde ein Auto kaufen, ohne es zuvor gesehen und gefahren zu haben. Deshalb hätte ihm diese Möglichkeit auch keine Einnahmen gebracht. „Im Mai konnte ich mich nicht beschweren, da ist der Verkauf wieder gut angelaufen“, erzählt Feldmann.

Dennoch wirkt sich das Virus auch weiterhin negativ auf sein Geschäft aus. „Aktuell ist es ein mittelgroßes Problem für mich, dass viele Zulassungsstellen noch nicht richtig wieder arbeiten, wodurch es zu langen Wartezeiten kommt. Andere sind sogar noch ganz geschlossen“, sagt Feldmann. Normalerweise würde die Zulassung nur wenige Stunden dauern. In Osterholz habe er eineinhalb Wochen warten müssen. Kunden aus Westerstede hätten ihr Auto gar nicht anmelden können. Das ist nicht nur für Feldmanns Kunden ärgerlich, sondern auch für ihn selbst. Weil die Autos erst bei Auslieferung bezahlt werden, muss er nun deutlich länger auf sein Geld warten. „Da kocht jede Zulassungsstelle in Deutschland momentan ihr eigenes Süppchen. Wenn man den Autohandel wieder erlaubt, dann muss die Politik auch dafür sorgen, dass die Zulassungsstellen wieder zu einhundert Prozent arbeiten“, fordert Feldmann.

Ralph Orléa betreibt ein Autohaus in Blumenthal. Sein Betrieb dort teilt sich in die Bereiche Handel und Handwerk auf. Zwar musste der Autohändler genauso wie Timo Feldmann seinen Showroom vorübergehend schließen, die Werkstatt konnte er aber die ganze Zeit geöffnet halten. Allerdings sind dort die Aufträge während der Pandemie zurückgegangen, weshalb er für seine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt hat. „Mit der Werkstatt konnten wir wenigstens die Kosten decken. Von daher hat uns die Krise nicht ganz so stark getroffen“, sagt Orléa.

Auch wenn er seinen Ausstellungsraum mittlerweile wieder geöffnet hat und damit auch Autos verkaufen kann, laufen die Geschäfte nun nicht auf dem Niveau wie vor der Krise. „Normalerweise haben wir zwei Verkäufer im Einsatz, die während der Schließung beide in Kurzarbeit waren. Nun haben wir einen zurückgeholt, der andere ist weiter in Kurzarbeit“, erzählt er. „Aktuell fahren wir mit 50 Prozent im Verkauf. Die Werkstatt ist mit 70 Prozent einigermaßen auf Kurs.“

Schwerpunktmäßig verkauft Ralph Orléa Autos der Marke Opel. Durch die Corona-Krise musste die Produktion in den Werken jedoch einige Zeit ruhen. „Dadurch verzögern sich die Lieferzeiten massiv. Wie lange die Kunden im Moment auf ihr Auto warten müssen, lässt sich gar nicht sagen“, erzählt Orléa. Zwar habe er einige Autos auf Lager, doch die Nachfrage danach sei gering. „Heute hat jeder Kunde genaue Vorstellungen von seinem neuen Auto. Das geht bis zu den Fußmatten oder der Farbe des Wagens. Und da wollen viele auch keine Kompromisse machen“, so Orléa. Deshalb würde das Gros seiner Kunden die unbestimmte Wartezeit in Kauf nehmen. Autos aus seinem Bestand könne er nur dann verkaufen, wenn Kunden an ihrem alten Fahrzeug etwa einen großen Schaden haben und deshalb umgehend ein neues Auto brauchen.

Zum Arbeitsalltag von Timo Feldmann gehört nicht nur der Verkauf, sondern auch der Ankauf von Autos. „Besonders im März und April wurden mir viele Autos zum Kauf angeboten“, sagt Feldmann. „Kurz vor dem Ausbruch des Coronavirus hatte ich den Hof schon relativ voll und konnte deshalb kaum noch Autos ankaufen. Deshalb musste ich auch viele Kunden abweisen. Schließlich konnte ich nicht absehen, wann ich mein Geschäft wieder öffnen und etwas verkaufen kann.“

Um die Autobranche in der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Große Koalition in der vergangenen Woche höhere Prämien für Elektroautos beschlossen. Außerdem soll die Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis zum 31. Dezember dieses Jahres generell von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden. Timo Feldmann ist von dem Ergebnis der Verhandlungen „positiv überrascht“. Mit einem solchen Ausgang habe er nicht gerechnet. „Wäre eine Autoprämie gekommen, dann hätten nur die Neuwagenhändler profitiert, nicht aber die Gebrauchtwagenhändler. Ich kenne das noch aus der Zeit von der Abwrackprämie 2009. Das war alles andere als schön für uns“, sagt Feldmann.

Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer hingegen stimmt ihn froh. „Das bedeutet eine Hilfe für alle Branchen, und nicht nur für Gebrauchtwagenhändler“, findet Feldmann. Nicht ganz so positiv sieht Ralph Orléa die angekündigten Maßnahmen. „Die Erleichterung überwiegt, dass der wochenlange Schwebezustand um eventuelle staatliche Zuschüsse endlich beendet ist. Damit können wir trotz Corona-Krise nach vorn blicken und hoffentlich beim Abverkauf durchstarten. Inwieweit die Senkung der Mehrwertsteuer tatsächlich einen Kaufanreiz bietet, wird sich zeigen.“