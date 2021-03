Der virtuelle Konfirmandenunterricht bietet Natalie Lorke die Möglichkeit, die Jugendlichen auch Mundschutz zu sehen. (Christian Kosak)

Blumenthal. In Zeiten der Pandemie verlagert sich vieles ins Internet, so auch der gemeinschaftliche Konfirmandenunterricht der Kirchengemeinden in Blumenthal, Bockhorn, Farge, Lüssum und Rönnebeck. Trotzdem müssen die Jugendlichen aber nicht gänzlich auf Treffen in der realen Welt verzichten.

So lange es möglich war, haben die Blumenthaler Gemeinden ihren Konfirmandenunterricht als Präsenzunterricht in Kleingruppen abgehalten. „Als im Januar aber klar war, dass wir uns aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten nicht mehr treffen können, habe ich das Ruder übernommen und eine digitale Einheit zum Thema Glaubensbekenntnis erstellt“, erzählt Natalie Lorke, Religionspädagogin und Sozialarbeiterin im Berufsanerkennungsjahr, die dabei Unterstützung von verschiedenen Akteuren der angeschlossenen Gemeinden bekam. Für Mitte März ist die nächste Sitzung geplant.

Für die virtuellen Treffen nutzen die Kirchengemeinden eine Plattform für Videokonferenzen. „Das ist total spannend, weil ich die Konfirmandinnen und Konfirmanden teilweise so das erste Mal ohne Maske sehen konnte“, sagt die Nordbremerin. Ganz so firm wie die Jugendlichen sind die Gemeindemitarbeiter allerdings nicht, was die Nutzung von Videokonferenzen angeht. „Als wir die erste Sitzung hatten und Fragen bei uns dazu aufkamen, sind einige der Konfirmandinnen und Konfirmanden geblieben und haben zum Beispiel dem Pastor ganz mühevoll noch mal die Möglichkeiten der Plattform erklärt“, erzählt Lorke.

Gemeinsame Gottesdienstbesuche

Neben dem Konfirmandenunterricht im Internet treffen sich die Jugendlichen auch regelmäßig in den Kirchen und besuchen gemeinsam Andachten. „Gottesdienste sind ja weiterhin möglich. Wir treffen uns dann mit großzügigem Abstand und in den Kleingruppen“, so Lorke. Zudem gebe es ein Hygienekonzept, das unter anderem eine Maskenpflicht während der Andachten vorsehe.

Bevor der virtuelle Konfirmandenunterricht beginnt, haben die Jugendlichen die Gelegenheit, sich mit Natalie Lorke auszutauschen. „In der Regel bin ich schon eine halbe Stunde eher in der Videokonferenz, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, erzählt sie. „Das würden wir ja auch machen, wenn wir Präsenzunterricht hätten.“ Zudem stehe sie auch per Whatsapp mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden in Kontakt um zu erfahren, wie es ihnen geht.

Geplant ist aber auch ein individuelles Treffen, bei dem die Gemeindemitarbeiter mit den Konfirmanden über ihren Konfirmationsspruch sprechen wollen. Dafür sollen die Jugendlichen zunächst über eine spezielle Anwendung im Internet einen passenden Spruch für sich finden. „Ende März wird es dann ‚Gehspräche‘ geben, die zu zweit stattfinden sollen. Gemeinsam mit meinen Kollegen werde ich die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Hause besuchen, damit wir uns zu einem Spaziergang aufmachen können“, berichtet sie von ihren Planungen. Idealerweise will sie bei dieser Gelegenheit auch gleich den Konfirmationsspruch der Jugendlichen erfahren. Sollten die bis dahin noch keinen gefunden haben, bekommen sie bei der Suche Unterstützung.

Ob die Konfirmation allerdings wie geplant im Mai stattfinden kann, ist noch nicht klar. „Wir halten erst einmal an dem Termin fest“, sagt Natalie Lorke. „Wir haben einen Plan A, B, C, D, E, F, G und H.“ Abhängig vom Infektionsgeschehen im Mai wollen sich die Gemeinden entscheiden, welcher Plan dann greifen wird und in welcher Form die Konfirmation stattfinden kann.

Zur Sache

Konfirmationssprüche per Internetsuche

Die Kirchengemeinden in Blumenthal nutzen das Internet nicht nur als Kommunikationsplattform in Zeiten der Pandemie. Auch inhaltlich spielt das Digitale eine Rolle im Konfirmandenunterricht. „Zum Thema ‚Die Zehn Gebote‘ habe ich zum Beispiel ein Emoji-Quiz vorbereitet“, sagt Natalie Lorke, Religionspädagogin und Sozialarbeiterin im Berufsanerkennungsjahr.

Zudem greift sie in ihrer Arbeit auch auf eine Internetseite zurück, mit der die Jugendlichen ihren Konfirmationsspruch finden können. „Auf der Internetseite kommen die Konfirmandinnen und Konfirmanden in drei Schritten zu einem passenden Bibelvers“, erzählt sie. Dabei würden die Jugendlichen etwa aus den Bereichen Freundschaft, Zukunft oder Friede einen Schwerpunkt wählen, der ihrem Lebensgefühl entspricht. Über weitere Aussagen zu diesem Schwerpunkt würde das System dem Nutzer verschiedene Konfirmationssprüche zur Auswahl anbieten. „Das Tool bietet anschließend die Möglichkeit, sich den Text zum Beispiel in der Luther-Bibel anzugucken“, sagt Lorke. Außerdem könnten die Konfirmanden den Spruch etwa über die Sozialen Netzwerke teilen oder ihn per Mail an Natalie Lorke und ihre Kollegen senden.