Regina Neuke plädiert dafür, Entscheidungen in Lemwerder abzuwägen und nicht alles sofort übers Knie zu brechen. (Christian Kosak)

Regina Neuke: Um die Mitarbeiter und die Bevölkerung vor überflüssigen Kontakten zu schützen, haben wir das Rathaus für den allgemeinen Kundenverkehr geschlossen und die im Rathaus tätigen Mitarbeiter reduziert. Aber telefonisch sind wir natürlich erreichbar. Neben dem Rathaus haben wir aber ja noch viele andere Bereiche. Unsere Mitarbeiter in der Kita beschäftigten sich zum Beispiel derzeit mit dem Thema Notbetreuung und wie sie Kontakt zu den Eltern halten können.

Sie arbeiten seit 30 Jahren in Lemwerders Verwaltung. Welche Dinge tun sie aufgrund der Corona-Pandemie jetzt zum ersten Mal?

Ich habe meine erste Videokonferenz gehalten. Ansonsten sind wir dabei, unsere Angebote umzustellen. Eine Rentenberatung geht inzwischen telefonisch und einen Personalausweis oder eine Ummeldung kann man mit entsprechenden Umwegen ohne direkte Kontaktaufnahme vornehmen. Aber bitte vorher anrufen, um die Dinge abzustimmen. Und wir haben den Katastrophenschutzstab eingeteilt. Das gehört zu den Aufgaben, die man sonst immer wegschiebt, weil man hofft, dass der Fall nie eintritt.

Und wie nehmen Sie die Stimmung in Ihrer Gemeinde wahr?

Da wir im Kontaktverbot sind, habe ich relativ wenig Kontakt. Soweit ich die Lemwerderaner sehe, kommen sie mit der Situation aber gut zurecht. Sie halten sich überwiegend an die Vorgaben und dafür bin ich sehr dankbar. Wir müssen recht wenig Ermahnungen aussprechen. Außerdem erlebe ich die Menschen als sehr kreativ. Das Team der Begu hat beispielsweise Podcasts und Videosequenzen aufgezeichnet und die Bücherei organisiert Lieferdienste. Das wird gut angenommen.

Stehen Sie aufgrund der Corona-Krise im ständigen Austausch mit dem Altenheim und den örtlichen Unternehmen?

Mit dem Altenheim hatte ich ganz am Anfang kurz Kontakt, weil es hieß, dass es möglicherweise einen infizierten Patienten gebe. Das hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Bei dem Gespräch mit der Einrichtungsleiterin ging es um Fragen der Versorgung. Bezüglich der Unternehmen bin ich sehr froh, dass wir die Werbegemeinschaft haben. Die kann Informationen und Angebote bündeln. Die Unternehmen sind aber auch sehr kreativ, zum Beispiel Mode Horstmann. In einem kleinen Ort wie Lemwerder können die Verkäuferinnen ihren Kunden ein Outfit zusammenstellen, bei dem man davon ausgehen kann, dass 80 Prozent sowohl von der Größe als auch vom Geschmack her passen.

Welche Lehren ziehen Sie also aus der Krise?

Um endgültige Lehren zu ziehen, ist es noch zu früh. Ich habe aber das Gefühl, dass die Krise die guten Seiten der Menschen hervorbringt. Bei der Helferbörse haben wir beispielsweise mehr Helfer als Hilfesuchende.

Verlassen wir das Thema Corona und kommen zu Ihrem für Anfang 2021 angekündigten Dienstende.

Ich möchte betonen, dass es kein Rücktritt oder vorzeitiges Aufhören ist, sondern nur der frühe Hinweis, um sich für das nächste Jahr vorbereiten zu können.

Wann und warum haben Sie angefangen, darüber nachzudenken, nicht wieder für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren?

Es gab keinen besonderen Vorfall. 2021 findet die nächste Wahl statt. Ich wollte ein Jahr vorher für mich klar haben, wie es weitergeht. Daher fiel die Entscheidung schon in 2019.

Wer war in den Prozess einbezogen?

Nur die Familie.

Was hätte Sie bewegen können, weiterzumachen?

Ich mache diesen Job total gerne und mit ganzem Herzen. Ich werde ihn auch mit vollem Einsatz weitermachen. Es liegt nicht an der Arbeit, dass ich nicht wieder antrete. Aber für mich hat sich die Frage gestellt: Wie lange würde es weitergehen? Nach der nächsten Wahlperiode bin ich über 50. Wenn ich mich noch einmal verändern will, dann jetzt. Mit Mitte 50 wäre ein Wechsel schwieriger vorstellbar.

Wie sehen Ihre Ideen für die Zukunft aus? Spielt Lemwerder bei ihren beruflichen Plänen eine Rolle?

Ich habe keine konkreten Positionen zugesagt. Das wäre wohl auch ein bisschen früh. Ich musste das eine erst einmal gedanklich abschließen, um für andere Dinge offen zu sein. Aber ich will nicht in Ruhestand gehen. Dafür bin ich noch zu jung.

Wie viel arbeitet ein Bürgermeister von Lemwerder im Durchschnitt wöchentlich? Mal unabhängig von der Corona-Krise.

Ich würde sagen, in einer guten Woche liegt das Arbeitspensum bei 45 bis 50 Stunden. Ein Teil davon neben der normalen Dienstzeit. Viele Dinge nehme ich mit nach Hause oder auch mit in den Urlaub. Ich überlege zum Beispiel, in welcher Reihenfolge ich die nächsten Projekte angehe. Wenn eine Woche mal wirklich voll ist, bin ich auch schnell bei 60 Stunden. Das ist aber zum Glück nicht mein Durchschnitt. Wegen Corona hat sich eigentlich nichts geändert. Viele Auswärtstermine und Besprechungen fallen ja weg und Corona übernimmt die Arbeitszeit.

Welche Voraussetzungen muss ein Bürgermeister von Lemwerder mitbringen?

Formal sind das Altersvoraussetzungen und die Frage der Wählbarkeit. Es gibt keine Mindestqualifikation. Wichtig ist aber ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit. Man muss begeisterungsfähig und trotzdem strategisch sein. Zusätzlich braucht man Führungserfahrung – wir haben 130 Mitarbeiter – und Rechtsverständnis.

Sie sind in Lemwerder aufgewachsen, haben im Rathaus gelernt und arbeiten seit 30 Jahren in der Verwaltung. Ist es besser, wenn das neue Verwaltungsoberhaupt wieder aus Lemwerder kommt oder wäre ein Blick von außen vorteilhafter?

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Aus der Gemeinde zu kommen, hat den Vorteil, dass man nicht alles neu kennenlernen muss. Der Blick von außen ist gut, aber den hat auch schon, wer jetzt nicht Teil der Verwaltung ist.

Könnte ein Kandidat ohne Stallgeruch manche Themen angehen, bei denen Sie eventuell befangen sind?

Befangen würde ich nicht sagen. Aber er könnte einen neuen Blick ermöglichen. Ich glaube, dass sich Mitarbeiter und Einrichtungen auch neu präsentieren könnten. Und bei einigen Themen und Vorschlägen neigt man dazu, sie nicht aufzunehmen, weil man das doch schon so oft probiert hat. Ein Beispiel möchte ich mit dem Wochenmarkt geben. Eine Mitarbeiterin hat den Vorschlag gemacht, ihn über Aktionen und gezielte Ansprachen neu zu beleben. Das hatten schon drei Kolleginnen vor ihr versucht. Glücklicherweise hat sie sich aber nicht entmutigen lassen. Wir hatten für den 17. April einen großen Neustart geplant. Das werden wir jetzt verschieben.

Hohe Wellen hat der Rücktritt des ehrenamtlichen Estorfer Bürgermeisters Anfang 2020 geschlagen. Er war von Rechtsextremen bedroht worden. Ist Ihnen das auch schon passiert?

Bedroht ja, aber nicht aus der rechten Szene. Ich habe damals Anzeige erstattet. Aber die Staatsanwaltschaft meinte, dass man das nicht ernst nehmen müsse. Sie hat die Anklage fallen lassen. Ich nehme aber wahr, dass die Hemmschwelle sinkt. Ich finde es schlimm, dass sich jemand zum Rücktritt genötigt sieht, und hoffe, dass sich die Gesellschaft in dieser Hinsicht wieder ein bisschen zurückbewegt. Das ist eine Frage des Respekts untereinander.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?

Äußerungen haben eine andere Qualität, wenn man den privaten, geschützten Raum verlässt. Man muss sich bewusst sein, dass man über jemanden spricht und viele andere das mitlesen. Da schreiben Leute ,die Gemeinde' und meinen letzten Endes mich oder konkrete Kollegen. Das liest man nicht gerne und kann nichts dazu erläutern. Die Bürger sollten lieber zu mir ins Rathaus kommen und Probleme direkt ansprechen.

Jüngst hat ein Vater sie im Verlauf einer Sozialausschusssitzung aufgefordert, die Zukunft konkreter zu planen. Sie erwiderten, er möge Ihnen sagen, wie die Zukunft genau aussieht. Sind solche unterschwelligen Vorwürfe früher auch gekommen?

Das kann ich nicht sagen. Aber ich erlebe immer öfter, dass anscheinend jeder Schulpolitik kann, weil jeder mal zur Schule gegangen ist. Ich sage dann immer: Engagiert euch doch. Wenn ihr meint, ihr könnt Schulpolitik besser, dann geht in den Rat. Aber da gibt es nicht nur Schulpolitik. In der Kommunalpolitik muss man sich sehr breit aufstellen. Es ist stark vereinfacht, nur einen Teil zu sehen.

Sollte Ratsarbeit verändert werden? Ein größeres Gremium, das seine Spezialisten zu den Ausschüssen entsendet?

Dann würden sich Spezialist und Ehrenamt vermischen. Das Besondere am Rat ist, dass er das Spiegelbild der Gesellschaft ist. Da gehört es dazu, dass dort Leute sitzen, die sich gut auskennen in einem Thema, und Leute, die auch mal eine Laienmeinung einbringen. Die stellen dann Fragen, die der Fachmann längst verworfen hätte. Gerade das Ehrenamt bringt die Verwaltung dazu, Sachverhalte so aufzubereiten, dass Laien sie verstehen und entscheiden können.

Welche Projekte wollen Sie als Bürgermeisterin noch zum Abschluss bringen?

Wir wollen den Umbau der Feuerwehr abschließen und sie ebenso wie die Krippe einweihen. Auch das Gewerbegebiet Edenbüttel II wird deutlich voranschreiten. Der Kreisel wird fertig werden. Dieses Jahr kommt vieles voran, was jahrelangen Vorlauf hatte. Ressourcen kosten jetzt die Dinge, bei denen wir in Vorplanung sind, zum Beispiel wo Baugebiete entstehen werden oder wie es mit der Schule weitergehen wird. Das ist noch weit weg von der Umsetzung, nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Auch das Thema Kinderbetreuung wird uns in diesem Jahr einiges an Zeit und Gesprächen abverlangen. Und die Entwicklung der Eschhofsiedlung ist ein Herzensprojekt von mir.

Was wird die größte Herausforderung für Ihren Nachfolger beziehungsweise Ihre Nachfolgerin sein?

Ich würde sagen: Prioritäten zu setzen und abzustimmen. Ich hab den Eindruck, dass das schwierig ist, weil in Lemwerder finanziell so viel möglich ist. Die Politik hätte gerne, dass wir alles sofort machen. Aber die beste Möglichkeit, nichts vernünftig zu machen, ist, alles gleichzeitig zu tun. Die Osttangente ist so ein Thema, das immer mal wieder in den Fokus gerät. Wir wollen es auch dieses Jahr wieder anschieben. Wir haben ein Büro beauftragt und werden nach Beendigung der Corona-Krise zu einer Öffentlichkeitsveranstaltung einladen.

Das Interview führte Barbara Wenke.

Zur Person

Regina Neuke (47)

ist seit dem 1. April 2013 Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde. 2021 tritt die parteilose Verwaltungschefin nicht wieder zur Wahl an. Sie ist Mutter eines erwachsenen Sohnes.