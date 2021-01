Timo von den Berg versteht sich als Kleinkunst-Beweger. (Janina Rahn)

Herr von den Berg, laut einer Binsenweisheit ist das Büro der „unkreativste Ort der Welt“. Dies scheint bei der Begu angesichts der zahlreichen innovativen und teils spontanen Vorjahreskonzepte etwas anders zu sein...?

Timo von den Berg: Genau. Wir hatten ja schon zum Jahresbeginn 2020 mit unserer ‚Kaminzimmerkultur‘ ein neues Format angeschoben, das allerdings auf Nähe und Intimität zwischen Künstlern und Publikum ausgerichtet und somit ab dem März nicht weiterhin umsetzbar war. Daraufhin haben wir gänzlich andersartige Alternativkonzepte entwickelt und umgesetzt, wie beispielsweise unsere „Corona-Kultur“-Open-Air-Veranstaltungen im Sommer. Mit denen waren wir offenbar ziemlich früh dran, was uns auch zahlreiches Publikum aus dem Umland bescherte. Zudem haben wir das Thema Streaming endlich mal verstärkt in den Fokus genommen und entsprechende infrastrukturelle Grundsteine in diese Richtung gelegt. Auch das erfolgreiche, maßnahmenkonforme Elektrofestival der Spinbros im September zählt zu den positiven Erfahrungswerten, die wir jetzt mit ins neue Jahr nehmen und weiterentwickeln können. Ich war zudem sehr beeindruckt, dass meine Kollegen im Rahmen des Ferienspaß trotz Corona wesentlich mehr Veranstaltungen absolviert haben als noch im Jahr 2018.

Wir haben derzeit etwa 70 Abonnenten, deren Großteil im Vorjahr sogar Herbsttickets erworben hatte – obwohl wir zu diesem Zeitpunkt selbst nicht genau wussten, wie viele der geplanten Veranstaltungen wir tatsächlich durchführen können. Natürlich war es insgesamt so, dass wir gemeinsam mit unserem Ticketanbieter vieles wieder zurückbuchen mussten; viele Inhaber haben ihre Tickets aber für etwaige Nachholveranstaltungen behalten oder sogar gespendet. Grundsätzlich ist uns sehr viel Verständnis und Unterstützung entgegengebracht worden.

Darauf muss man wohl ganz ehrlich sagen, dass über allem derzeit eine gewisse Resignation steht: Man denkt sich ständig etwas Neues aus, bemüht sich um minimale Vorlaufzeiten und kann diese Angebote dann letztlich doch nicht durchführen, weil sich die Rahmenbedingungen wieder kurzfristig verändert haben. Auf der anderen Seite eröffnet so etwas auch immer eine Möglichkeit, neu zu denken: Dieses ständige Überdenken aller möglichen Aspekte unserer Arbeit ist es aber auch, was hier momentan für ein extrem hohes Arbeitsaufkommen sorgt. Was gerne häufig vergessen wird, wenn über Kultureinrichtungen gesprochen wird, ist deren enormer Backoffice-Aufwand.

Kurzfristig ist wahrscheinlich gar nichts möglich; dennoch haben wir zumindest geplant, ab dem 18. Februar mit fünf Veranstaltungen in unser Frühjahres-Aboprogramm einzusteigen. Daneben ist für die Monate Mai bis Juli auch ein Sommer-Abonnement mit vier hochkarätigen Veranstaltungen, unter anderem mit Simon Pearce und Arnulf Rating geplant. Beide hatten wir ursprünglich für den Herbst 2020 geplant und die Veranstaltungen nun bewusst in den Sommer gelegt – in der Hoffnung, dass diese dann auch stattfinden können. Die Idee dabei ist natürlich, unsere Außenbühne noch wesentlich intensiver als bisher zu nutzen – dieser Ansatz hat sich ja im Vorjahr bewährt. Ich gehe davon aus, dass man zumindest Veranstaltungen einer Größenordnung von 50 bis 70 Personen für den Sommer auch unter „Coronabedingungen“ planen kann. Wenn das Wetter wieder besser wird und die Sonne etwas mehr scheint, können auch wieder mehr Kulturveranstaltungen – zumindest unter freiem Himmel – stattfinden. In welchen Dimensionen das möglich sein wird, müssen andere entscheiden – aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf.

Wir haben durch den Begu-Beirat – ein Unterausschuss des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Tourismus – grünes Licht erhalten, ein Drachenfest zu planen und haben damit auch bereits begonnen. Es wird aber natürlich – sofern es überhaupt stattfinden dürfen wird – etwas anders ausfallen als in den Vorjahren; vielleicht auch unter einem anderen Namen. Wirklich seriöse Angaben dazu werden wir jedoch wohl erst im Juni oder Juli machen können, was die aktuelle Planung natürlich sehr erschwert.

Ein Kollege aus Bremerhaven und ich empfinden unseren Austausch tatsächlich mittlerweile als eine Art Selbsthilfegruppe für Kulturhausleiter während der Corona-Pandemie (lacht). Dabei wird mir aber auch jedes Mal bewusst, dass wir als Begu sowohl mit unserem Außengelände als auch mit unserem Träger, also der Gemeinde Lemwerder, absolut gesegnet sind. Durch das Areal sehe ich gute Chancen, spätestens im Sommer unter Einhaltung der dann geltenden Maßnahmen auch wieder Kulturveranstaltungen durchführen zu können, und die Gemeinde ist ein verlässlicher Träger, der uns zudem den Rücken frei hält – so etwas sucht seinesgleichen, derzeit noch mehr denn je.

Ja, zumal wir als Begu im Ort ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal besitzen. Während in Großstädten zumeist viele Kultur- und Begegnungseinrichtungen koexistieren, sind wir im Ort für viele Belange zumeist der erste und oft auch der einzige Ansprechpartner.

Mein persönlicher Eindruck ist schon, das draußen nicht überall wahrgenommen wird, wie viel Arbeit wir hier tatsächlich haben, was für ein buntes Jahr 2020 letztlich war und wie viele Angebote und Projekte wir dennoch realisieren und umsetzen konnten – auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Natürlich unterstützt uns die Gemeinde nicht nur in finanzieller Hinsicht optimal; der tatsächliche Umfang des Gegenwerts, den wir dafür leisten, scheint hingegen nicht immer allen bewusst zu sein, zumal wir auch in viele Projekte involviert sind, die man der Begu nicht unbedingt zurechnen würde. So haben wir bei der Verteilung der FFP2-Masken innerorts eine zentrale Position eingenommen, die Umsetzung vieler Ideen der Lemwerderaner Helferbörse mit umgesetzt, die Pressearbeit der Gemeinde bezüglich der Maßnahmenkommunikation tatkräftig unterstützt. Unsere Mitarbeiter unterstützen die Bücherei und sorgen auch für die notwendige technische Logistik für die Ratssitzungen in der Ernst-Rodiek-Halle – die Power und das Know-how der Begu wurde gerade 2020 auch an vielen Orten ein- und umgesetzt, an denen man sie nicht zwingend erwartet hätte.

Zur Person

Timo von den Berg

leitet die Begegnungsstätte Lemwerder seit 2018 und ist damit auch für das Kulturprogramm der Einrichtung zuständig. Zuvor arbeitete er unter anderem für das Ortsamt Mitte in Bremen.