Sänger Ludwig Wright spielt nach wochenlanger Pause sein erstes Konzert am 5. Juni auf dem Schwaneweder Marktplatz. (FR)

Am 5. Juni spielen Sie als erster Musiker nach dem Lockdown auf dem Schwaneweder Marktplatz bei dem Bellissima Musica Open Air. Was ist das für ein Gefühl für Sie?

Ludwig Wright: Es ist mein erstes öffentliches Konzert nach so vielen Wochen. Ich freue mich total und sehne mich danach, endlich wieder vor Publikum zu spielen. Ich habe in den letzten Wochen ab und zu Online-Konzerte gegeben. Das ist einfach nicht das Gleiche, als wenn Menschen vor einem stehen. Man sieht ihre Gesichter, ihre Mimik. Ich kann mit ihnen zusammen singen. Natürlich fehlt mir auch der Applaus bei Online-Shows.

Eigentlich lebe ich in London. Aber meine Eltern und meine Freundin wohnen in Deutschland. Kurz bevor es mit der Corona-Krise losging, wollte ich wieder nach London fahren, bin aber doch hier in Deutschland geblieben. Das war die richtige Entscheidung. Ich konnte die Zeit während des Lockdowns mit meiner Freundin verbringen, in Nordthüringen.

Es war eine riesige Umstellung für mich. Ich konnte eben nicht das machen, was ich am liebsten mache: Auftreten. Ich habe mich in der Zeit dann mehr auf das Üben und Songwriting konzentriert. Als das mit der Corona-Krise angefangen hat, war ich mitten in der Planung meiner Novembertour durch Deutschland, habe langsam angefangen für Januar zu buchen. Das ist alles zum Stillstand gekommen. Niemand weiß, wann es wieder mit den Indoor-Konzerten losgehen kann. Im November ist Open-Air kaum möglich.

Ja, auch wenn ich 95 Prozent meiner Einnahmen durch Live-Auftritte mache. Das ist natürlich alles weggefallen. In London habe ich auch viel Straßenmusik gemacht, das ist dort sehr rentabel. Auch das Geld fehlt. Zum Glück habe ich momentan nicht so viele Ausgaben. Für mich war es außerdem passend, dass ich noch im Januar eine größere Tour hatte, die gut lief. Ich lebe immer noch von dem Geld dieser Tour. Eigentlich war es als Puffer für das nächste Jahr gedacht. Zusätzlich habe ich Fördergelder beantragt, teilweise schon bewilligt bekommen. Ich bin noch entspannt und kratze nicht am Existenzminimum, wie viele andere Künstler es leider tun.

Ich hatte zum Glück nicht so viele Konzerte geplant, da meine Haupttour im Januar über die Bühne lief. Ende April hätte ich ein größeres Konzert in London gehabt und Anfang Juni noch einen weiteren Auftritt in Deutschland. Ich wollte eigentlich die Zeit nutzen, um mit der Straßenmusik in London Geld zu verdienen. Ich musste also wegen der Corona-Krise nicht viel absagen.

Es ist schon mal gut, dass es ein Open-Air-Konzert ist. Die Virologen sagen, dass die höchste Übertragungsrate durch Sprechen und Singen erfolgt. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, mit Maske aufzutreten. Das Café Bellissima macht schon jahrelang solche Open-Air Konzerte, die haben sich gute Konzepte überlegt, dass alles sicher ablaufen kann. Es gelten für alle Besucher natürlich die Abstandsregel und die Maskenpflicht. Das wird für mich super merkwürdig sein.

Wenn Zweidrittel des Gesichts verdeckt sind, kann man es nicht mehr lesen. Ich kann dann nicht sehen, ob die Zuschauer mitsingen, den Mund bewegen, oder ob sie lächeln oder reden. Das wird sicherlich eine ganz neue Erfahrung für mich sein, bestimmt auch für das Publikum.

Ich habe jetzt nicht weiter gebucht, weil es noch diese Unsicherheit gibt, sowohl privat als auch bei Veranstaltern. Es ist eben noch nicht klar, wie man die Konzerte umsetzen kann. Die wenigsten meiner Konzerte sind Open-Air. Ich werde die Füße still halten und mich weitere Monate auf das Songwriting konzentrieren. Ich bin guter Dinge, dass sinnvolle Regelungen gefunden werden. Ich hoffe, dass meine gebuchten Konzerte ab dem 13. November stattfinden können.

Es ist total schwierig für Musiker und Klubbetreiber. Denn es wird staatlich angeordnet, dass man die Essenz seiner Arbeit nicht machen darf. Das ist hart für jeden von uns. Die Einnahmen fehlen einfach. Sicherlich müssen einige Klubs auch schließen, wenn es so weiter geht. Ich muss selbst sehen, ob ich ab November überhaupt noch bei den Veranstaltungsorten auftreten kann, bei denen es geplant war. Aber das größte Problem ist meiner Meinung nach die Planungsunsicherheit. Die bisherigen Lockerungen sind auf jeden Fall nicht förderlich für die Kultur. Man sieht, was die Kultur für einen Stellenwert bei der Politik hat.

Cafés dürfen jetzt wieder öffnen, aber kleine Auftritte sind weiterhin problematisch. Kürzlich habe ich auf einer Beerdigung gespielt. Das war erlaubt, weil es im Rahmen eines Gottesdienstes stattgefunden hat. Aber sonst darf man nicht auftreten. Ich kann diese Regelungen nicht nachvollziehen. Sie sind diskriminierend für die Kulturszene.

Es müsste klare Ansagen und vor allem Konzepte geben. Wenn Cafés und Gastronomie wieder ihre Außenbereiche öffnen dürfen, sollte es auch eine Möglichkeit geben, kleine Konzerte Open-Air stattfinden zu lassen – natürlich mit Abstand. Es müsste dann ein gutes Hygienekonzept geben, vielleicht sogar für Indoor-Veranstaltungen, genauso wie deutliche Ansagen. Momentan herrscht in dieser Hinsicht Perspektivlosigkeit. Klubbetreiber sind von den Entscheidungen der Politik abhängig. Außerdem kann es auch eine zweite Corona-Welle geben. Und was passiert dann? Das steht in den Sternen.

Ich hatte am Anfang große Bedenken. Aber ich hoffe natürlich, dass es Regelungen geben wird, auch für die Indoor-Konzerte. Ab Oktober geht die Kneipensaison in Deutschland wieder los. Es wäre gut, wenn man da vielleicht eine Besucherzahl von wenigstens dreißig Leuten erlauben könnte. Das wäre für die Musiker und die Klubbetreiber wichtig. Für die Januartour im nächsten Jahr bin ich auch selbst Veranstalter. Ich habe schon Orte gebucht. Wenn keine Besucher kommen, verdiene ich kein Geld. Dennoch bleibe ich optimistisch und denke, dass sich das regeln wird. Es wird Einigungen geben und ich hoffe, dass die Kulturschaffenden alle durchhalten.

Zur Person

Ludwig Wright

ist Singer-Songwriter und lebt in London. Der 25-Jährige bezeichnet seine Musik als eine Mischung aus Folk, Rock, Akustik und Pop. Wright ist gebürtiger Hesse und ist zweisprachig aufgewachsen. Er hat Philosophie und Musikwissenschaften in Berlin, York und Bristol studiert und sich anschließend als Musiker selbstständig gemacht.

Weitere Informationen

Termine für Live-Konzerte

Auf dem Schwaneweder Marktplatz findet im Rahmen des Bellissima Musica Open Air jeweils am ersten Freitag im Juni, Juli, August und September ein Live-Konzert ab 18 Uhr statt. Am 5. Juni startet Singer-Songwriter Ludwig Wright. Zugesagt haben außerdem folgende Künstler: Jan Koslowski (3. Juli), Colbinger (7. August) und Birket Hall (5. September). Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten. Der Veranstalter bittet um eine vorherige Reservierung unter 0 42 09 / 98 81 35.