Christina Jantz-Hermann will die Ausbaubeiträge abschaffen und für die Bürger eine App mit direkter Verbindung zur Gemeinde anbieten. (Christian Kosak)

Christina Jantz-Herrmann: Noch verfügt die Gemeinde zwar über eine Straßenausbausatzung, wir wenden sie faktisch aber nicht an. Alle Fraktionen sind sich einig, dass die Satzung rechtliche Mängel aufweist. Ich möchte mit der Abschaffung der Straßenausbausatzung für Rechtssicherheit für die Menschen in Schwanewede sorgen. Straßen und Wege in Ordnung zu halten, ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und damit von der Gemeinde zu leisten. Straßenausbaubeiträge sind ungerecht und bürokratisch. Sie sind ungerecht, weil sie keine Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Anlieger nehmen. Besonders ältere Menschen und junge Familien würden durch Beitragsbescheide, die nicht selten fünfstellige Beiträge fordern, schnell in Existenznöte geraten. Die Beiträge sind bürokratisch, weil für das komplizierte System der Eintreibung der Beiträge viel Verwaltungsaufwand nötig ist. Daher muss die Gemeinde diese Aufgabe aus ihrem Haushalt übernehmen, um die Lasten gleichmäßig und nicht nach zufälligem Wohnort zu verteilen – wie es in den vergangenen Jahren sowieso schon praktiziert wurde. Eine Anhebung etwa der Grundsteuer ist also nicht nötig, um die Satzung abzuschaffen.

Ich lehne diese Form der Tierhaltung kategorisch ab. Leider sind uns auf kommunaler Ebene die Hände gebunden, diese aus meiner Sicht nicht artgerechte Form der Tierhaltung zu untersagen, denn der Bund hat beschlossen, dass solche Ställe privilegiert gebaut werden dürfen. Eine sogenannte Verhinderungsplanung, bei der an anderer Stelle eine Fläche B ausgewiesen wird, um damit die Ansiedlung auf Fläche A zu verhindern, ist faktisch im Landkreis Osterholz nicht möglich. Dafür müssten wir eine ähnlich große Anzahl mit Mastbetrieben haben, wie beispielsweise in einzelnen Landkreisen im Emsland. In den Fällen wäre eine Ausweisung bestimmter Flächen möglich, um andere Standorte, die bereits viele Ställe haben, zu entlasten. Es geht in Schwanewede nicht, eine Ortschaft gegen die andere auszuspielen. Es braucht ein Umdenken des CDU-geführten Bundeslandwirtschaftsministeriums, um endlich die Privilegierung solcher Ställe abzuschaffen und eine artgerechte Tierhaltung zu befördern. In meiner Zeit als tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion habe ich solche Anträge gestellt, die bei Frau Klöckner immer noch in der Schublade liegen.

Für mich stellt die Nachnutzung der ehemaligen Lützow-Kaserne das wichtigste Zukunftsprojekt der Gemeinde dar. Diese rund 80 Hektar bieten genug Flächen für die nächsten Jahrzehnte. Wir wollen auf der Fläche eine gut durchmischte Siedlungsentwicklung ermöglichen, das heißt, attraktives und bezahlbares Wohnen soll hier möglich sein. Flächen für verträgliches Gewerbe, eine Nahversorgung und der Erhalt des parkartigen Landschaftscharakters mit Naherholungs-Zugang ins Gelände sollten ebenso vorgesehen werden. Dafür brauchen wir eine Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft zusammen mit örtlichen Partnern, die die Schwaneweder Verhältnisse kennt und angemessen und rücksichtsvoll plant. Damit verhindern wir zugleich eine weitere Zersiedlung in die Landschaft. Nur da, wo Ortschaften Eigenentwicklung benötigen, sollten wir bestehende Strukturen klug ergänzen, um auch der nächsten Generation die Möglichkeit zu eröffnen, im Heimatort bleiben zu können.

Wir haben in Schwanewede schon vor vielen Jahren mit praktischem Klimaschutz begonnen und ernten jetzt die Früchte: Unsere Schulen und Kitas sind bereits energetisch saniert, die Stelle der Klimamanagerin ist besetzt worden. Sie nimmt zum 1. November ihre Arbeit auf. Jetzt brauchen wir einen Masterplan, was die Gemeinde sinnvoll umsetzen kann. Dafür brauchen wir vor allem Bürgerbeteiligung und Kommunikation. Praktischer Klimaschutz kann nur gelingen, wenn alle Seiten zusammen handeln und Ideen entwickeln. Dafür möchte ich sorgen. Vor allem die Anbindung an Bus und Bahn lässt immer noch viele Wünsche offen und auch die Schulwege müssen viel sicherer werden, um beispielsweise wirklich attraktive klimafreundliche Alternativen zu schaffen.

Wir brauchen Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort in der Gemeinde. Dazu brauchen unsere Unternehmen Entwicklungsperspektiven. Das möchte ich aktiv aus dem Rathaus heraus unterstützen. Wir brauchen direkte Ansprechpersonen im Rathaus für Fragen der Unternehmen und müssen auch als Gemeinde praktische Wirtschaftsförderung betreiben.

Ich möchte die Kinder und Jugendlichen deutlich stärker als bisher in die Entscheidungen der Gemeinde über ihre Belange einbinden. Hierfür möchte ich ein Kinder- und Jugendforum einrichten. Mit diesem Forum bekommen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Ideen, ihre Anregungen und Kritik vorzubringen und gemeinsam mit den kommunalpolitischen Vertreterinnen und Vertretern an Lösungen zu arbeiten. Also auch die Frage zu beantworten, was es in den Ortschaften braucht, damit sich Kinder und Jugendliche wohler fühlen: Entscheidungen mit ihnen und nicht über ihre Köpfe hinweg.

Aus meiner Sicht ist das Gelände so groß, dass die Gemeinde nicht als alleiniger Käufer des Areals auftreten sollte. Sich die Chance auf eine Entwicklung im Sinne der Gemeinde zu nehmen und die Fläche ausschließlich einem Investor oder Investorengruppe zu überlassen, lehne ich ab. Ich bin für die Gründung einer gemeinsamen Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft aus Gemeinde und örtlichen Partnern, die die Verhältnisse vor Ort kennen und maßvoll agieren. Wichtig ist vor allem, dass die Gemeinde in Sachen Planung die Führung behält. Diese Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft könnte sich auch über die Nachnutzung des Kasernengeländes hinaus aktiv in der Siedlungspolitik engagieren und zukünftig attraktiven und bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Für mich ist es kein Tabu, in Fragen bezahlbaren Wohnraumes als Gemeinde tätig zu werden. Auch die Modernisierung der Verwaltung liegt mir am Herzen. Dabei stehen Bürgernähe und Ansprechbarkeit ganz obenan. Als Bürgermeisterin möchte ich für kurze Wege zwischen den Menschen und dem Rathaus sorgen: Wie bisher direkt, telefonisch aber auch digital. Dafür möchte ich für den direkten Draht eine Bürger-App anbieten, die einen Kontakt ins Rathaus rund um die Uhr ermöglicht. Natürlich will auch ich persönlich jederzeit als unmittelbare Ansprechpartnerin für Fragen, Sorgen und Ideen zur Verfügung stehen. Für die Aufgabe als Bürgermeisterin fühle ich mich zweifach gut gerüstet. Ich kenne nach meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete und nach 15 Jahren im Gemeinderat auch das politische Geschäft. Und ich traue mir nach meiner fundierten Verwaltungsausbildung, einem anschließenden Studium und langer Berufspraxis die Führung von rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung zu.

Zur Person

Christina Jantz-Herrmann (42)

war für die SPD im Bundestag, davor stellvertretende Ortsamtsleiterin in Vegesack und sitzt seit 15 Jahren im Schwaneweder Gemeinderat.

Zur Sache

Die Positionen der Kandidaten

DIE NORDDEUTSCHE lässt die vier Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl am 15. November im Interview zu Wort kommen. Allen Bewerbern hat die Redaktion dafür die gleichen Fragen zu ausgewählten Schwaneweder Themen gestellt, die sie schriftlich beantworten konnten. In dieser und in der kommenden Woche werden wir die Positionen von jeweils zwei Kandidaten veröffentlichen.