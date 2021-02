Im Elsflether Stadtwald soll sich an den tiefer gelegenen Bereichen ein Erlenau- oder Erlenbruchwald etablieren. Dafür wurden unter anderem Gräben aufgeweitet. (Vanessa Breuel)

Wesermarsch. Wenn ein neues Wohngebiet in Bremen-Nord auf grüner Wiese entsteht, muss dieser Eingriff in die Natur woanders ausgeglichen werden. Das kann auch außerhalb der bremischen Landesgrenze und damit zum Beispiel auf der anderen Weserseite im Niedersächsischen geschehen. Dort gibt es viel Marsch und Moor, für die Flächenagentur Wesermarsch ein idealer Boden, um Biotope als sogenannte Kompensationsflächen zu realisieren. Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren hat sie rund 900 Hektar Grünland vermittelt und aufgewertet.

Anlass und Auslöser für den Aufbau einer Flächenagentur in der Wesermarsch war ein massiver Eingriff in die Natur: der Bau des rund 1,65 Kilometer langen Wesertunnels zwischen Dedesdorf im Landkreis Cuxhaven und Kleinensiel in der Wesermarsch, der 2003 nach einer Bauzeit von fünf Jahren eingeweiht wurde. Manfred Ostendorf, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes, erinnert sich: „Es gab damals große Schwierigkeiten Kompensationsflächen zu finden.“ Grund: Sie mussten sich in der Nähe der Baumaßnahme befinden. Das allerdings änderte sich mit der Novellierung des Baugesetzbuches, wonach eine räumliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich möglich und das Modell Flickenteppich beendet wurde. Schnell entstanden bundesweit Agenturen, die fortan nach geeigneten Ersatzflächen Ausschau hielten, sie vermittelten, herrichteten und kontrollierten. Im Jahre 2000 beschloss der Kreistag, die Gründung einer solchen Agentur auch für die Wesermarsch. Städte und Gemeinden des Landkreises unterzeichneten eine sogenannte Rahmenvereinbarung. Und für den Tunnelbau auf der Vordeichfläche gegenüber der Strohauser Plate bei Rodenkirchen entstand eine neue Heimat für Wiesenvögel, in der auch der Wachtelkönig inzwischen beste Lebensbedingungen vorfindet.

Die Flächenagentur Wesermarsch ist organisatorisch dem Fachdienst Umwelt der Landkreisverwaltung zugeordnet, kooperiert eng mit der Landwirtschaft und damit auch mit dem Kreislandvolkverband. Ein Schwerpunkt der Arbeit, so die stellvertretende Leiterin Vanessa Breuel, sei der Ankauf der Flächen, die für die Landwirtschaft nicht mehr attraktiv seien. Über die genaue Höhe der Verkaufspreise schweigt sich die Pressestelle des Landkreises mit Hinweis auf den Datenschutz aus. Begründung: Aus konkreten Angaben über die Aufwendungen pro Quadratmeter könne ein recht genauer Rückschluss auf die Kosten für ein Wohnungsbauprojekt gezogen werden. Allgemein aber bestimme der jeweilige Bodenrichtwert auch den Preis für den Ankauf von Kompensationsflächen, erläutert Landkreis-Pressesprecher Matthias Sturm. Die durchschnittlichen Preise für Grünland in der Wesermarsch lagen 2017 je nach Bodenart zwischen 1,49 Euro und 2,33 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten für die gesamte Ausgleichsmaßnahme trägt übrigens das Unternehmen, das den Eingriff in Natur und Landschaft verursacht hat.

Flächen in 31 Gebieten

Die Wesermarsch-Agentur verfügt nach den Worten von Vanessa Breuel aktuell über Flächen in 31 Gebieten, die zum Ausgleich von Natur und Landschaft erworben worden sind. Zur Beschleunigung von Bau- und Ausgleichsverfahren, so Breuel, könne man zudem auf Vorratsflächen zurückgreifen und deshalb die Kompensation zeitnah realisieren. In diesem Jahr hat die Agentur mehrere Projekte geplant. So soll beispielsweise eine Fläche um die Große Angelkuhle im ehemaligen Hochmoor der Gemeinde Ovelgönne renaturiert werden. Die Große Angelkuhle war noch vor 100 Jahren ein vier Hektar großer Moorsee, der heute vollständig verlandet und Heimat der seltenen Moorlilie ist. Darüber hinaus stehen ein Gründlandareal an der Ollen in der Gemeinde Berne sowie eine Fläche zur Entwicklung von Röhricht in Butjadingen auf dem Arbeitsprogramm.

Ein Beispiel für eine äußerst gelungene Ausgleichsmaßnahme ist der Bollenhagener Moorwald, mit einer Ausdehnung von 140 Hektar das größte zusammenhängende Waldgebiet im Landkreis Wesermarsch. Die Fläche war im Jahr 2005 von der Stadt Wilhelmshaven zur Kompensation der Bodenversiegelung bei Gewerbeansiedlungen gekauft worden. Ein anderes Großprojekt ist der 17 Hektar umfassende Elsflether Stadtwald, den die Flächenagentur 2015 erwarb. Dort sollen sich aus einem Hybridpappelwald ein artenreicher Eichenhainbuchenwald sowie in den tiefer gelegenen Bereichen ein Erlenau- oder Erlenbruchwald etablieren.

Sind Ausgleichsmaßnahmen im Grunde Augenwischerei, weil sie Flächenfraß durch Bebauung nicht rückgängig machen? Auf diese Frage hat Vanessa Breuel eine differenzierte Antwort. Zwar werde durch Bauvorhaben ein Teil der Natur in den meisten Fällen dauerhaft zerstört. An anderen Stelle aber entstehe durch naturschutzfachlich organisierte Ausgleichsmaßnahmen ein viel größerer Wert für Flora und Fauna. Als Beispiel nennt Breuel die wichtige Renaturierung der Moore. Sie seien die effektivsten CO2-Speicherplätze der Erde und besäßen daher ein großes Klimaschutz-Potenzial.