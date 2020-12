An zwei Stellen haben der oder die Unbekannte insgesamt 50 Reifen am Deich bei Wasserhorst illegal entsorgt. (Maren Hoppe-Peter)

Wasserhorst. Die Entsorgung von Altreifen in Bremen-Nord wird im Internet schon für weniger als 1,50 Euro pro Stück angeboten. Doch selbst diese Kosten scheinen für den Unbekannten zu viel gewesen zu sein, der jetzt am Deich, kurz vor dem Ort Wasserhorst, an zwei Stellen insgesamt 50 Reifen abgeladen hat. Entdeckt hat die beiden Reifenhaufen Maren Hoppe-Peter, die als Naturschutzwartin der Stadt Bremen für Wasserhorst und Wummensiede zuständig ist.

„Ich habe das bei der Bremer Stadtreinigung gemeldet, die Reifen sollen zügig abgeholt werden“, erzählt sie. Damit ist das akute Problem zwar gelöst, doch die illegale Müllentsorgung am Deich und in einem Wäldchen bei Wummensiede ist nach Angaben der Naturschutzwartin ein dauerhaftes Problem. „Leider stellen wir Anwohner und auch ich bei meinen Fahrten beziehungsweise Gängen als Naturschutzbeauftragte für den Bereich Wasserhorst und Wummensiede im Blockland und gerade auch hier im idyllischen Dorf Wasserhorst vermehrt illegale Müllentsorgung fest.“ Mit der Corona-Pandemie hat das Problem sogar noch zugenommen, ist ihr Eindruck.

Oftmals sind es Autoteile, die sie entdeckt. „Vielleicht ist es dann immer ein und derselbe Täter, aber es wird leider auch immer mehr Sperrmüll abgeladen – manchmal auch an schwer einsehbaren Bereichen im Feldgehölz.“ Sogar eine ganze Küchenzeile samt Kühlschrank hat Maren Hoppe-Peter schon gefunden. Insbesondere deshalb, weil die Entsorgung von Sperrmüll in Bremen kostenlos möglich ist, und natürlich auch, weil der Müll die Natur verschmutzt, hat sie kein Verständnis für die Täter.

Bürger, die illegale Müllablagerungen entdecken, können sich an der Kundenservice der Bremer Stadtreinigung wenden und diese melden: Erreichbar ist der Kundenservice unter der Telefonnummer 04 21 / 3 61 36 11 und per E-Mail an info@dbs.bremen.de.