Auch in den Nordbremer Kirchen müssen sich Gemeindemitglieder für die Gottesdienste an Heiligabend im Vorfeld anmelden. (Schulze/DPA)

Bremen-Nord. Die Kirchen im Bremer Norden bieten trotz des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen auch in diesem Jahr verschiedene Gottesdienste an Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen an. Allerdings gelten für die Andachten strenge Hygieneauflagen.

„Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, die Weihnachtsbotschaft und das Krippenspiel in diesem Jahr online zu erleben“, sagt Ulrike Bänsch, Pastorin der Kirchengemeinde Aumund reformiert. Die Kirche gehört genauso wie die Gemeinden Alt-Aumund, Christophorus Aumund/Fähr und Vegesack zum evangelischen Gemeindebund Aumund-Vegesack. „In unseren Kirchen werden wir aber auch kleine Gottesdienste feiern – mit Abstand, ohne Gesang, mit begrenzter Personenzahl und Voranmeldung“, so Bänsch.

Wer an Heiligabend lieber zu Hause bleiben möchte, kann die Online-Andacht des Gemeindebundes anschauen. Sie ist am 24. Dezember auf der Internetseite www.gemeindeverbund-aumund-vegesack.kirche-bremen.de abrufbar. Dort finden Familien auch das Krippenspiel aus der reformierten Gemeinde Aumund und der Christophorusgemeinde. Pandemiebedingt wurde die Weihnachtsgeschichte von Kindern und Jugendlichen bereits aufgezeichnet.

In den Kirchen wird die Aufzeichnung im Rahmen eines kurzen Gottesdienstes vorgeführt. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Christophorusgemeinde, Menkestraße 15, und um 15.30 Uhr in Aumund, Pezelstraße 27/29. „Für diese Gottesdienste sind wie für alle unsere Präsenzgottesdienste Eintrittskarten erforderlich, damit die Kirchen nicht zu voll werden und wir ausreichend Abstand halten können“ informiert Bänsch. Die Eintrittskarten sind im Gemeindebüro (Telefon 04 21 / 66 46 64) sowie an den Adventssonntagen nach den Gottesdiensten erhältlich, allerdings nur so lange der Vorrat reicht. „Bitte kommen Sie nur mit Voranmeldung und Eintrittskarte zu unseren Gottesdiensten am Heilig Abend in die Kirchen“, sagt die Pastorin.

Das gilt auch für die zwei kleinen Krippenspiel-Gottesdienste, die am 24. Dezember um 14.30 und 15.30 Uhr live in der Alt-Aumunder Kirche, An der Aumunder Kirche 5, stattfinden. Eintrittskarten für diese Gottesdienste gibt es mittwochs zwischen 17 und 18.30 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr und nach den Adventsgottesdiensten in der Kirche Alt-Aumund.

Weitere Gottesdienste finden in der Christophorusgemeinde (Heiligabend um 15.30 und um 17 Uhr), in der reformierten Gemeinde Pezelstraße um 23 Uhr und in der Alt-Aumunder Kirche um 17, 18 und 23 Uhr statt. Um 23 Uhr singt in Alt-Aumund der Tenor Clemens Löschmann.

Die Vegesacker Kirche, Kirchheide 10, veranstaltet all ihre Gottesdienste am Heiligen Abend vor der Kirche im Freien. Um 16, 17 und um 18 Uhr finden jeweils kurze Andachten von circa 25 Minuten statt. „Eine Anmeldung vorab ist hier nicht erforderlich, aber es wird gebeten, einen Zettel mit den Kontaktdaten mitzubringen“, informiert Bänsch.

An der Kirche Alt-Aumund gibt es in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr ein Hirtenfeuer, an dem Besucherinnen und Besucher weihnachtliche Geschichten und Gedichte hören und auch gemeinsam singen können. „Dies geschieht natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und unter der geltenden Abstandsregelung“, betont Ulrike Bänsch. Das Friedenslicht von Bethlehem wird hier ebenfalls weitergegeben.

Außerdem bietet der Gemeindeverbund eine offene Kirche auf Abstand an. Die reformierte Gemeinde in der Pezelstraße öffnet ihre Türen zwischen 16.30 und 18.30 Uhr. „Es gibt Musik, den Blick auf den Tannenbaum, das Friedenslicht von Bethlehem und die Weihnachtspredigt zum Mitnehmen sowie kurze weihnachtliche Texte und einen Weihnachtssegen“, erzählt Bänsch. Besucher müssen dabei einen Mund-Nase-Schutz tragen und genügend Abstand zu anderen Menschen halten. „Wir haben einen separaten Eingang und Ausgang und achten darauf, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Kirche und auf dem Kirchengelände sind“, so die Pastorin. Zudem werden die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen. Dasselbe Angebot gibt es zwischen 18 und 23 Uhr auch in der Christophoruskirche.

In Blumenthal bietet die Martin-Luther-Kirche, Wigmodistraße 31a, an Heiligabend Kurzgottesdienste in der Zeit von 14 bis 19 Uhr an, Beginn ist jeweils zur vollen Stunde. Die ersten drei Gottesdienste richten sich speziell an Familien. Eine spontane Teilnahme ist nicht möglich, Interessierte müssen sich im Vorfeld im Gemeindeservicebüro telefonisch unter der Nummer 04 21 / 51 70 27 27 anmelden.

Unter dieser Nummer können sich Gemeindemitglieder auch für die Gottesdienste in Bockhorn, Himmelskamp 21, anmelden. Dort sind um 14 und 15.15 Uhr zwei Kinder- und Familiengottesdienste geplant. Um 16.30 und um 18 Uhr finden zudem zwei Christvespern statt.

In der reformierten Kirche in Farge finden um 11 und um 14 Uhr zwei Familiengottesdienste statt, bei denen sich die Gemeinde aktiv am Krippenspiel beteiligen kann. Die Kinder können, sofern sie es möchten, sich als Engel oder Hirten verkleiden. Um 17 und um 20 lädt die Kirche außerdem zu zwei Christvespern ein. Für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung im Gemeindeservicebüro nötig.

Am ersten Weihnachtstag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Christophoruskirche statt und um 11 Uhr in der Kirche Alt-Aumund. Ebenfalls um 10 Uhr lädt die Martin-Luther-Kirche zu einem musikalischen Weihnachtsgottesdienst ein. Um 15 Uhr bieten die evangelischen Gemeinden in Bockhorn, Blumenthal und Farge gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Marien eine ökumenische Waldweihnacht in Wätjens Park mit Trompetenmusik an. Treffpunkt ist auf einem Lichtungsplatz, direkt an der stattlichen Tanne. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 26. Dezember steht ein musikalischer Gottesdienst in der reformierten Kirche Blumenthal auf dem Programm. Bassbariton Jürgen Linn singt in der Andacht, die um 10.30 Uhr beginnt. Eine vorherige Anmeldung im Gemeindeservicebüro ist notwendig. In der Vegesacker Kirche findet ebenfalls um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt.