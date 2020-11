Aus der Recycling-Station in Aumund wird eine Grünstation. Angebot und Öffnungszeiten werden reduziert. An der Martinsheide sollen Bürger ab 2023 in erster Linie Gartenabfälle entsorgen können. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Das Dienstleistungsangebot der Recycling-Station in Aumund wird reduziert, die Standorte in Burglesum und Blumenthal werden ausgebaut und modernisiert. So sieht es der Entwicklungsplan 2024 für die Recycling-Stationen in der Hansestadt vor. Der Vorstand der Bremer Stadtreinigung (DBS) und Umweltsenatorin Maike Schaefer haben ihn am Mittwoch vorgestellt.

Die Recycling-Station in Aumund wird neben sechs weiteren kleineren Standorten zu einer Grün-Station herabgestuft. „Die Stationen sind unseres Erachtens nicht entwicklungsfähig“, begründete DBS-Vorständin Daniela Enslein die Angebotseinschränkungen an den Stationen. Künftig können die Bürger an der Martinsheide vor allem Grünabfälle abgeben. Auch Glas, Textilien und Schuhe sowie kleine Elektrogeräte können weiterhin hier entsorgt werden. Nicht mehr angenommen werden in Aumund nach dem neuen Konzept künftig Gelbe Säcke, Metall, Bioabfälle, Schadstoffe, Restmüll im Bremer Müllsack, Kleintierkörper, Papier und Pappe.

Umwandlung 2023

Reduziert werden auch die Öffnungszeiten in Aumund. Derzeit ist die Station ebenso wie die Recyclinghöfe in Blumenthal und Burglesum montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das neue Konzept sieht eine Öffnung an zwei Werktagen und am Sonnabend vor. Am Sonnabend steht das Tor künftig bis 14 Uhr offen. Der Standort an der Martinsheide wird nicht mehr ganzjährig geöffnet sein, sondern von März bis November.

Von Dezember bis Februar bleibt die Grün-Station geschlossen. In diesen drei Monaten würden an den kleineren Standorten wie Aumund kaum Grünabfälle angeliefert, während an den übrigen Stationen das ganze Jahr über Gartenabfälle entsorgt würden, begründete Enslein die geplanten Einschränkungen. Der Zeitplan der Stadtreinigung sieht vor, Aumund in 2023 von einer Recycling- in eine Grün-Station umzuwandeln.

Ausgebaut und modernisiert werden die Recycling-Stationen in Burglesum und Blumenthal. Hier soll künftig die Entsorgung fast aller Arten von Abfall möglich sein. In Burglesum können Bürger schon jetzt Gartenabfälle bis zu einem Kubikmeter, Papier und Pappe, Gelbe Säcke, Metall, Bauabfälle bis zu einem Kubikmeter (gegen Gebühr), Bioabfälle, kleine Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu bestimmten Zeiten), Restmüll (gegen Gebühr) und Glas abgeben. Künftig wird die Annahme von Sperrmüll hinzukommen.

Blumenthal ist bereits eine sogenannte Recycling-Station plus. Neben Gartenabfällen bis zu einem Kubikmeter, Papier und Pappe, Gelben Säcken, Sperrmüll bis zwei Kubikmeter, Bauabfällen bis einem Kubikmeter (gegen Gebühr), Metall, Bioabfällen, Schadstoffen (zu bestimmten Zeiten), Textilien und Schuhen, Restmüll (gegen Gebühr) und Glas können hier schon jetzt auch Sperrmüll und Groß-Elektrogeräte entsorgt werden.

Laut Enslein wird es in Blumenthal künftig eine feste Schadstoff-Annahme geben. Ein neues Sozialgebäude sei geplant, derzeit steht auf dem Gelände in der Straße Am Knick ein Mobilbau als Unterkunft für die Mitarbeiter. Eingangskontrollen sind in Blumenthal geplant. „Auf Bremer Recyclinghöfen sollen auch Bremer Abfälle landen“, sagte dazu DBS-Vorständin Enslein.

Im Zuge der Modernisierung ist geplant, die Verkehrsführung in den Stationen in Blumenthal und Burglesum zu optimieren. Breitere Fahrwege sind geplant, auch eine Trennung von Kunden-und Containerverkehr. Mit dem Ziel, Wartezeiten für die Nutzer und Staubildungen zu vermeiden. Veränderungen gibt es bei den Öffnungszeiten: An vier Werktagen stehen die beiden Stationen wie bisher von 9 bis 17 Uhr offen. Als Neuerung wird es an einem Tag eine Öffnung von 11 bis 19 Uhr geben, um auch Berufstätigen die Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen in der Woche zu erleichtern. Am Sonnabend wird die Annahme bis 14 Uhr verlängert. Mit der Umsetzung von Maßnahmen in Burglesum soll laut Zeitplan der Bremer Stadtreinung im laufenden Jahr begonnen werden, mit dem Ausbau in Blumenthal 2021.

Der Verwaltungsrat der Stadtreinigung hat das Zukunftskonzept am Mittwoch einstimmig angenommen. „Der Verwaltungsrat hat damit eine Richtungsentscheidung gefasst, damit gehen wir jetzt in die Beteiligungsprozesse. Heute ist ein Grundkonzept beschlossen worden, was jetzt folgt, ist der Feinschliff“, betonte Umweltsenatorin Maike Schaefer.

Sie reagierte damit auf Kritik von Beiräten, die befürchteten, hier würden ohne Beteiligung der Stadtteilpolitik Nägel mit Köpfen gemacht. In einer Videokonferenz für die Bremer Beiräte und Ortsämter, in der das Konzept am Dienstagabend vorgestellt wurde, hatte sich dem Vernehmen nach der Unmut entladen. DBS-Vorständin Insa Nanninga sagte dazu: „Wir werden die Beiräte in den nächsten drei Monaten konsultieren, die Stellungnahmen sammeln und dem Verwaltungsrat zur Kenntnis geben.“