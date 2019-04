Wenn die Temperatur sieben Grad übersteigt, fangen die Bienen an, aktiv zu werden. (Silas Stein/DPA)

Sie fühlen sich warm an. Das ist mein erster Gedanke, als ich die Hand auf den Bienenkasten lege. Nur eine dünne Plastikplane trennt meine Finger von den Bienen, die dort dicht an dicht sitzen oder herumkrabbeln. Angst, gestochen zu werden, habe ich in dem Moment überhaupt nicht. Ich werte das als gutes Zeichen, denn ich entscheide mich gerade dafür, Bienenmutter zu werden.

Ich werde hinterher jedenfalls nicht behaupten können, dass ich zu meinen Bienen kam wie die Jungfrau zum Kinde. Dies ist gleichsam Zeitungsprojekt und kleines Abenteuer. Denn noch weiß ich nicht, wie man ein Honigsieb nutzt oder einen Stockmeißel. Ich weiß kaum mehr über Bienen, als dass sie fleißige Honigsammlerinnen und wir Menschen gerade dabei sind, Bienen in ihrer Existenz zu gefährden. Aber ich freue mich darauf, etwas zu ihrem Schutz beizutragen. Ich hoffe, es zur Mittagszeit im Sommer in meinem Garten wohlig summen zu hören, die Tiere auf den Blüten zu beobachten und sonntags den eigenen Honig aufs Brötchen zu schmieren. Doch mit Euphorie allein komme ich nicht weiter.

Der Weg zu meinem eigenen Volk beginnt deshalb ganz unspektakulär mit Telefoniererei und einem Formular: „Anmeldung zum Imker-Grundkursus.“

Es gibt in der Region vier Imkervereine, zwei im Landkreis Osterholz und zwei in Bremen. Imkerkurse sind beliebt und oft mittlerweile über Monate ausgebucht. Ich ergattere einen Platz beim Imkerverein Bremen von 1875. Die Zahl der Vereinsmitglieder habe sich in den vergangenen Jahren auf 312 verdoppelt, berichtet mir Vereinschef August-Wilhelm Schinkel. Immer mehr Menschen wollten den von Milben und Nahrungsmangel gebeutelten Bienen helfen.

„Ich finde den Hype sehr gut und ich glaube, dass man das ausnutzen muss, um Sensibilität zu erzeugen – nicht nur für die Honig-, sondern auch für die Wildbiene“, sagt August-Wilhelm Schinkel. Schließlich fehle es inzwischen überall an Nistmöglichkeiten, Rückzugsgebieten und Futterquellen. Es ärgert den Vereinsvorsitzenden, wenn Menschen aus Unwissenheit oder Ignoranz ihre Gärten mit Schotter auffüllen. Jeder könne etwas für Bienen tun.

Wir stehen unter knorrigen, uralten Bäumen am Lehrbienenstand des Vereins ganz in der Nähe des reetgedeckten Lür-Kropp-Hofs in Oberneuland. Eine milde Frühjahrssonne scheint auf die bunt bemalten Bienenkästen, die eigentlich Beuten heißen, wie Schinkel erklärt. Die angenehmen Temperaturen locken die Bienen ins Freie. „Ab sieben Grad fliegen sie“, sagt Schinkel.

Eine Biene surrt dicht an meinem Gesicht vorbei. Doch sie sondiert offenbar nur ihre Umgebung. „Die Gefahr, gestochen zu werden, ist gering. Die Bienen sind auf Sanftmut gezüchtet“, kommentiert der Vorsitzende. „Ich gehe hier sogar mit Kindergartenkindern hin.“

Wenn eine Biene sticht, tut das kurz weh, sagt Schinkel. „Das ändert sich auch nicht“, sagt Schinkel. „Egal wie lange man imkert.“ Mir kommen zum ersten Mal Bedenken. Klar, meine Familie ist naturverbunden und von der Idee begeistert, Bienen zu halten, sonst würde ich den Selbstversuch nicht wagen. Aber ist der Bienen-Hype auch bei meinen Nachbarn angekommen?

Friedliche Koexistenz zwischen Bienen und Menschen funktioniert seit Jahrhunderten, oft sogar problemlos auf engem Raum in Städten. Eine Genehmigung für die Haltung brauche ich im Landkreis Osterholz jedenfalls nicht; sagt mir Jana Lindemann im Hauptamt des Landkreises; auch gemäß der Bremischen Landesbauordnung ist die Aufstellung von „sonstigen Anlagen“, und hiermit sind „Bienenfreistände“ gemeint, verfahrensfrei. Die Bienenhaltung muss jedoch dem Veterinäramt angezeigt werden – sowohl in der Hansestadt als auch in Niedersachsen. Beim Erwerb der Völker sind auch tierseuchenrechtliche Bestimmungen zu beachten.

Es gibt Vordrucke im Internet, die Neuimker in ihrer Straße verteilen können. Der Zettel beantwortet Fragen wie „Werde ich gestochen?“, „Sind die Bienen laut?“, „Fliegen Sie in meinen Wohnraum?“ Die Antwort lautet immer Nein. Bienen sind friedfertig, stellen keine Geräuschbelästigung dar und fliegen grundsätzlich in Richtung Licht und nicht in dunkle Zimmer. Auch Torten auf dem Kaffeetisch interessieren sie nicht. Ich überlege, ob ich dem Nachbarn, an dessen Grundstücksgrenze ich die Beute postieren will, einen solchen Zettel in den Briefkasten werfen soll. Ich treffe ihn im Vorgarten. „Hättest du etwas dagegen, wenn ich Bienen anschaffe?“, frage ich vorsichtig. Iwo, sagt der Nachbar. „Im Gegenteil.“

Am Abend fülle ich das Anmeldeformular für den Imker-Kursus aus. Gewissenhaft trage ich bei „Anzahl der Völker“ eine „0“ ein. Aber das soll sich ja ändern.

Bienen rücken immer mehr ins Blickfeld. Imkern ist in. Doch wie wird man zum Bienenvater oder zur Bienenmutter? Wie kommt man an Honigschleuder und Schleier, wie an ein Bienenvolk? Antworten gibt diese Artikelreihe. In lockerer Folge werde ich über meinen Weg zur Imkerin berichten.