Die Strandlust in Vegesack: Die Behörde prüft, ob das insolvente Hotel zum Impfzentrum umfunktioniert werden kann. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die CDU und andere Parteien haben sich immer wieder beschwert, dass der Bremer Norden kein Impfzentrum bekommen soll. Dabei, sagt Lukas Fuhrmann, hat die Behörde nie gesagt, dass es dort nie eines geben wird. Nach Angaben des Sprechers von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) soll jetzt nämlich ein Impfzentrum im Norden eingerichtet werden. Fest steht zwar noch nicht das Gebäude, aber der Stadtteil: Vegesack.

Laut Fuhrmann gibt es mehrere Standorte im Stadtteil, die denkbar sind und deshalb geprüft werden. Auch das Gebäude der insolventen Strandlust gehört dazu. Der Sprecher der Behördenchefin geht zwar nicht davon aus, dass für ein Impfzentrum der komplette Komplex am Fähranleger gebraucht wird, aber ein größerer Teil. Ihm zufolge sind die Gespräche und Planungen weit fortgeschritten. Er schließt deshalb nicht aus, dass in den nächsten Tagen klar sein wird, wo das Zentrum eingerichtet werden kann – und in den nächsten Wochen der Aufbau beginnt.

Dass der Norden jetzt ein Impfzentrum bekommt, hat nach seinen Worten nichts mit der Kritik der Unionspartei zu tun. Und auch nichts mit den Kosten für Taxifahrten, an denen sich Bremen jetzt beteiligen will, wenn Senioren zum Impfen in die Innenstadt müssen. Sondern allein damit, dass in absehbarer Zeit mehr Impfstoff zur Verfügung steht – und deshalb auch mehr geimpft werden kann. So, meint Fuhrmann, hat es die Behörde immer gesagt: Erst gibt es ein zentrales Impfzentrum in der City und später eine Lösung, die dezentraler ist.

Fuhrmann glaubt zwar nicht, dass auf das Impfzentrum in Vegesack noch ein weiteres im Stadtgebiet folgen wird. Aber dass die Menschen in den nächsten Monaten auch zu bestimmten Ärzten in die Praxis gehen können, um einen Wirkstoff gegen das Coronavirus zu erhalten. Im Land Bremen sind bislang zwei Impfzentren eingerichtet worden – in den Messenhallen auf der Bürgerweide im Zentrum und in der Stadthalle von Bremerhaven.