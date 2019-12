Das Gebäude der Kommunalen Kita im Lemwerder. (Maximilian von Lachner)

Lemwerder. Im kommenden Jahr fehlen in Lemwerder erneut mehrere Kita-Plätze. Zwar werden nach den Sommerferien 2020 voraussichtlich 52 Kinder von den Kindergärten in die Schule wechseln, ebenso viele wie jüngere Kinder für die Kita-Betreuung angemeldet werden dürften. Nach jetzigem Stand, so Fachbereichsleiterin Jutta Zander im Donnerstagabend im Sozialausschuss, werden dennoch sieben Plätze in den Integrationsgruppen fehlen. Acht weitere Kinder stehen schon jetzt auf der Warteliste. Sie waren in jüngster Zeit zusammen mit ihren Familien nach Lemwerder gezogen, wie es hieß. Gäbe es freie Plätze, würden sie wohl schon jetzt in eine der Kitas gehen. Ziehen bis zum nächsten Sommer weitere Familien mit kleinen Kindern in die Gemeinde, könnte der Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen noch weiter steigen, wie die Fachbereichsleiterin erklärte.

Die Gemeinde muss also reagieren. Darüber sind sich Politik und Verwaltung einig. Eine mögliche Lösung, die bis Anfang August 2020 umgesetzt werden könnte, hat die Verwaltung Jutta Zander zufolge bereits im Köcher. Ob die vor drei Jahren in Betrieb genommene neue Kita an der Detmarstraße ausgebaut werden soll oder möglicherweise der benachbarte Container-Bau als Kita-Gruppenraum weiter genutzt wird, wurde nicht gesagt. In den Containern ist zurzeit eine Krippengruppe untergebracht. Jutta Zander geht davon aus, dass der Krippen-Neubau auf der anderen Straßenseite rechtzeitig fertig wird. Dort stünden ab nächsten Sommer fünf zusätzliche Plätze zur Verfügung, führte sie im Ausschuss aus. Die Container wären frei.

Wie ihr Lösungsvorschlag aussieht, mochte Zander in der öffentlichen Sitzung noch nicht verraten, um Diskussionen und Spekulationen im Vorfeld der Entscheidung zu vermeiden. Bis zur Verabschiedung des Haushalts 2020, für die Ratssitzung am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus vorgesehen ist, soll die Politik die nötigen Informationen zum Lösungsvorschlag und ihren Kosten erhalten.

Änderungen dürften ab kommenden Sommer auch dem Kindergarten Altenesch bevorstehen. Dort wünschen sich immer mehr Eltern längere Öffnungszeiten bis 15 Uhr statt bisher 12.45 Uhr. Betreiberin der Einrichtung ist die Evangelische Kirche, die den Angaben nach wohl keine Einwände hätte. Für die Ausweitung der Öffnungszeiten bis in den Nachmittag hinein würden Jutta Zander zufolge allerdings ein Ruheraum sowie eine abgegrenzte Küche gebraucht, in der das Mittagessen ausgegeben werden kann. Beides gibt es dort bisher nicht. Nachdem die Betreuung in Kindertagesstätten inzwischen bis zu acht Stunden täglich gebührenfrei ist, erwartet Zander in den kommenden Jahren einen weiter steigenden Betreuungsbedarf.

Längere Betreuungszeiten wünschen sich schon jetzt zahlreiche Eltern für den Hort. Die dafür anfallenden Kosten könnten durch eine Anpassung der Elternbeitragssatzung aufgefangen werden, wie es hieß. Politik und Verwaltung sind sich einig, dass eine verlässliche Betreuung nach Schulschluss bis 16.30 oder 17 Uhr in vielen Fällen notwendig ist, damit die Eltern berufstätig sein können. Die zusätzlichen Kosten für die Gemeinde halten sie für tragbar. „Das größte Problem ist das Personal“, wie die Bürgermeisterin Regina Neuke erkennen ließ. So endete die Diskussion um die Betreuungszeiten mit ihrem Appell an etwaige anwesende Erzieher und Erzieherinnen, sich in Lemwerder zu bewerben.

Vergleichsweise einfach ist die Lösung eines Problems beim Kinderspielkreis Bardewisch. Dort wünscht man sich einen Pavillon als Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung an heißen Sommertagen. 2500 Euro hatte die Verwaltung dafür in den Haushaltsentwurf eingestellt. Dafür ließe sich statt des Pavillons auch eine feste Überdachung anschaffen, glaubt Ewald Helmerichs (SPD). Eine überdachte Terrasse könnte sich nachts und an Wochenenden allerdings auch zu einem Treffpunkt für Personen entwickeln, die dort nicht erwünscht sind. Um das zu verhindern, müsste das Kita-Personal den Pavillon am Ende ihres Arbeitstages ab- und am nächsten Morgen wieder aufbauen. Der Ausschuss stockte den vorgesehenen Betrag schließlich auf 4000 Euro auf. So bleibe genügend Spielraum, um später zu entscheiden, ob ein Pavillon oder eine feste Überdachung angeschafft wird.