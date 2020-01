Die Geschichte der Wesermarsch interessiert Jens Schmeyers. Neun Bücher hat der Hobbyhistoriker inzwischen geschrieben. (Christian Kosak)

Schwanewede. Wäre er nicht nach Japan gereist, wer weiß, ob Jens Schmeyers unter die Heimatforscher gegangen wäre. Es war im Jahr nach seiner Promotion in Chemie an der Universität Oldenburg 1996. Der Braker weilte als Post-Doc im Land der aufgehenden Sonne, in der Stadt Matsuyama. Und hatte Heimweh. „Für Geschichte habe ich mich schon immer interessiert. Aber in Japan verstärkte sich mein Interesse an der Heimatkunde“, erzählt der 54-Jährige, der seit 2002 als Lehrer an der Waldschule Schwanewede arbeitet.

Dort unterrichtet er Chemie, Physik, Mathematik, Biologie und Informatik. In seiner Freizeit ist Jens Schmeyers Hobbyhistoriker. Neun Bücher hat er inzwischen verfasst, fast alle über seine Heimat, die Wesermarsch. Nur eine Chronik von Bremen-Strom, die er mit einem weiteren Autor schrieb, tanzt aus der Reihe. „Mein damaliger Verlag hatte das Thema vorgegeben.“

Schmeyers eigentliches Interesse gilt der Geschichte der Wesermarsch. Der Region, in der er aufgewachsen und bis heute zu Hause ist. Erst jüngst ist sein neuestes Werk erschienen, eine Chronik über Rodenkirchen, 440 Seiten stark, als Jahresgabe 2019 für den Rüstringer Heimatbund. Der suchte und fand Sponsoren, die das Buchprojekt finanzierten. Schmeyers selbst gehört dem Heimatbund seit 2005 an. Außerdem ist er Mitglied bei der Oldenburgischen Landschaft. Der Verband hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die historische und kulturelle Vielfalt des Oldenburger Landes zu vermitteln.

Sein erstes Buch schrieb Jens Schmeyers über die Stedinger Bauernkriege. „An der Wahl des Themas war mein früherer Geschichtslehrer ein bisschen schuld. Der hatte uns Schüler mal gefragt, was wir über die Stedinger Kriege wissen. Kaum einer wusste etwas darüber.“ Seitdem habe ihn das Thema beschäftigt. „Ich sammelte alles dazu und bereitete das Material systematisch auf.“ Zunächst nur aus eigenem Interesse und zum eigenen Gebrauch. Die Idee, ein Buch daraus zu machen, sei erst später entstanden. „Ich schickte das Skript dem Stedinger Verlag. Zwei Tage später erhielt ich einen Anruf – sie würden es gerne als Buch verlegen“, erzählt Jens Schmeyers.

Seitdem hat er über verschiedenste Themen geschrieben: über die letzten Friesen zwischen Weser und Ems – eine Geschichte Butjadings und Stadlands bis zur Schlacht an der Hartwarder Schanze –, über 250 Jahre Friedrichskirche und Kirchengeschichte in Hammelwarden ebenso wie über 100 Jahre „bewegte Geschichte“ der Elsflether Werft. „Die Skandalgeschichten stehen in meinem Buch noch nicht drin. Es war gerade fertig geworden, als alles aufflog“, erzählt Schmeyers. Der Hintergrund: Anfang 2018 geriet die Werft wegen der Kostenexplosion bei der Instandsetzung der „Gorch Fock“, mit der sie beauftragt war, in die Schlagzeilen. Anfang 2019 kam es zum Insolvenzantrag.

Schmeyers dickster Wälzer ist eine Chronik über Hammelwarden. „680 Seiten und 1,9 Kilo schwer.“ Sein Lieblingswerk ist eine Chronik der Gemeinde Stedingen in der Zeit von 1933 bis 1948. „Darin beschreibe ich, wie das Dritte Reich auf dem Land funktioniert hat.“ In Altenesch, Bardewisch, Warfleth, Berne und Neuenhuntdorf, die als selbstständige Gemeinden damals die Großgemeinde Stedingen bildeten. In seinem Buch kommen auch Zeitzeugen zu Wort. Bei seinen Recherchen zum Landleben in der NS-Zeit hat der Autor die Erfahrung gemacht: „Es gibt Menschen, die nicht so gerne über diese Zeit erzählen, etwa weil Familienangehörige persönlich verstrickt waren. Und dann gibt es einige, aus denen sprudelt es förmlich heraus. Da merkt man: Die wollen es los werden.“

Darzustellen, wie sich deutsche oder auch Weltgeschichte vor Ort auswirkt, das sei ihm wichtig, sagt der Hobbyhistoriker. „So kann man sich viel besser mit Geschichte identifizieren.“ Zur Braker Fettraffinerie, über deren Entwicklung von 1912 bis zum Abriss und Wiederaufbau im Jahre 2002 er auch schrieb, hat Jens Schmeyers einen persönlichen Bezug. „Mein Vater und mein Opa haben dort gearbeitet und ich selbst während meines Studiums.“ In sein Buch habe er sogar ein Foto „reingeschmuggelt“, das seinen Vater und Großvater in der Raffinerie zeigt.

Manchmal fördert Jens Schmeyers bei den Recherchen für seine Bücher, für die er Stiftungen, private Spender oder auch Firmen als Geldgeber gewinnt, bislang Unbekanntes zu Tage. So hat er herausgefunden, dass in der Fettraffinerie in der NS-Zeit Zwangsarbeiter U-Boot-Teile bauten. Im Zuge seiner Nachforschungen über die Geschichte von Rodenkirchen entdeckte er auf dem Dachboden der Schule das alte Gemeindearchiv. „Bei einer früheren Rathaus-Sanierung war es dorthin gebracht worden“. Und in Vergessenheit geraten. Für den Hobbyhistoriker war es eine Fundgrube für seine Chronik.

Ansonsten forscht er im Staatsarchiv und in der Landesbibliothek in Oldenburg sowie im Zeitungsarchiv des Rüstringer Heimatbundes in Nordenham. „Ich blättere gerne in alten Zeitungen.“ Wichtige Quellen sind für den Heimatforscher auch Berichte von Zeitzeugen. „Bei Vorträgen, die ich halte, kommen häufig Menschen mit Informationen auf mich zu“, erzählt er.

Der Braker arbeitet bereits an einem neuen Buch. „Es geht um die Wesermarsch zur Zeit der dänischen Herrschaft 1667 bis 1773. Darüber gibt es nur wenig Material.“ Schon fertig hat er eine Chronik über Altenesch und Bardewisch von den Ursprüngen bis 1933. „Die will ich im Selbstverlag herausbringen.“ Eine Chronik über Berne – das wäre auch noch eine Idee, überlegt Jens Schmeyers.