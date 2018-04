Herr Lâm, für manche Nordbremer sind Sie so etwas wie ein Arzt ohne Grenzen: Sie übernehmen dort eine Praxis, wo andere Mediziner nicht hinwollen. Warum?

Kim-Ngân Lâm: Ich wollte schon immer eine Praxis wie diese führen. Das Besondere an ihr ist, dass es ein eingespieltes Team von Therapeutinnen gibt und damit mehr Möglichkeiten, Patienten zu betreuen. In Quakenbrück, wo ich zuvor als Kinder- und Jugendpsychiater gearbeitet habe, war ich allein. Für mich war es also ein Glücksfall, dass ein Nachfolger für die Vegesacker Praxis gesucht wurde.

So gesehen, sind auch Sie ein Glücksfall. Über Monate sah es so aus, als müsste

die Praxis geschlossen werden, weil sich ­bisher niemand fand, der sie übernehmen wollte...

...Was ich einfach nicht glauben wollte, als ich mich beworben habe. Die Vegesacker Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie hat schließlich nicht nur einen guten Ruf. Sie ist auch die einzige im Bremer Norden. Das Einzugsgebiet erstreckt sich weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Wo ist denn aus ihrer Sicht das Problem der Nachfolgersuche größer – auf dem Land oder in der Stadt?

Auch in Quakenbrück gibt es Schwierigkeiten. Meine Praxis dort hat die Kassenärztliche Vereinigung beispielsweise durch eine Sonderzulassung ermöglicht, weil ein Facharzt wie ich gefehlt hat. In Städten ist das Problem vielleicht nicht größer, aber sicherlich drängender.

Weshalb?

Weil eine Praxis in der Stadt meistens mehr Patienten hat als auf dem Land. Folglich würden mehr Kinder und Jugendliche ohne Hilfe dastehen, wenn ein Arzt einen Nachfolger sucht, aber nicht findet.

Reißen Sie jetzt eigentlich in Quakenbrück eine Versorgungslücke?

Ja, da tue ich. Weil es mit der Praxisübernahme in Vegesack schnell gehen musste, hatte ich keine Zeit, mich um einen eigenen Nachfolger zu kümmern. Die Suche übernimmt jetzt die Kassenärztliche Vereinigung in Osnabrück. Aber die Versorgungslücke in Quakenbrück ist nicht so groß wie die, die in Vegesack entstanden wäre.

Nämlich?

In meiner alten Praxis hatte ich 100 bis 150 Patienten, in Vegesack gab es in manchem Quartal bis zu 350 Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchten.

Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit die Suche nach einem Praxisnachfolger generell einfacher wird?

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiater müsste vor allem die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht werden. Für angehende Allgemeinmediziner, Internisten und Chirurgen gibt es wesentlich mehr.

Und was halten Sie davon, weitere Anreize für Mediziner zu schaffen, damit sich mehr im Bremer Norden niederlassen und weniger in ihren Bewerbungen ausdrücklich schreiben, nicht dorthin zu wollen?

Ist das Problem so groß, dass sich partout kein Nachfolger für eine Praxis findet, könnten mehr Anreize durchaus sinnvoll sein.

Machen Bremen und die Kassenärztliche Vereinigung genug oder zu wenig, um neue Mediziner anzuwerben?

Ich sage es mal so: In meinem Fall gab es bisher keine finanzielle Hilfe oder das Angebot einer vorübergehenden Umsatzgarantie, die Hausärzte bekommen, wenn sie sich im Bremer Norden neu niederlassen.

In anderen Bundesländern gibt es mehr als eine Umsatzgarantie. Dort bekommen ­manche Mediziner, die eine Praxis eröffnen, einen Bonus, günstige Kredite beim Hauskauf und Hilfe beim Umzug. Was halten Sie davon?

Ehrlich gesagt: Wer Arzt geworden ist, weil er Menschen helfen und zugleich seine Familie ernähren will, braucht solche Lockmittel eigentlich nicht.

Die Vereinigung der Kassenärzte sagt, dass der Bremer Norden mit Praxen überversorgt ist, zugleich hat sie ihn aber zum Fördergebiet erklärt. Wie passt das für Sie ­zusammen?

Im Grunde gar nicht. Für mich ist das ein Widerspruch.

Was werden Sie in Vegesack anders machen als in Quakenbrück – oder anders als Ihr Vorgänger?

Das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Ich bin erst seit zwei Wochen in Vegesack und noch dabei, das Team genauer kennenzulernen.

Eines hat sich jedoch schon verändert: Sie sind mit der Praxis vom Wilmannsberg an die angrenzende Wilhelm-Hartmann-Straße gezogen. Weshalb der Wechsel?

Aus mehreren Gründen: Zum einen wollte ich die Praxis nicht bloß übernehmen, sondern einen Neuanfang für sie – und dazu gehört für mich auch eine neue Adresse. Zum anderen konnten wir uns mit dem Umzug vergrößern. Jetzt gibt es zum Beispiel drei Räume für Gruppentherapie.

Und was kommt als nächstes?

Als nächstes kommt die Familie. Sie ist noch in Quakenbrück. Darum pendle ich. In der Woche bin ich in der Praxis, am Wochenende bei meiner Frau und meinen Kindern. In anderthalb Jahren wollen wir alle in Vegesack wohnen.

Warum wollen Sie so lange warten?

Vielleicht klappt es auch schon früher. Wenn ich denn bei der Haussuche so viel Glück habe wie bei der Praxis und den neuen Räumen gleich in der Nachbarschaft.

Die Fragen stellte Christian Weth.

Zur Person

Kim-Ngân Lâm (49) ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er hat jetzt in Vegesack eine Praxis übernommen, die über Monate vor dem Aus stand, weil sich kein Nachfolger fand. Lâm kommt gebürtig aus Vietnam und lebt seit 1976 in Deutschland. Zuvor hatte er eine Praxis in Quakenbrück. Lâm ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Zur Sache

Seit 23 Jahren gibt es die Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Vegesack. Sie ist die einzige im Bremer Norden. Über Monate war unklar, ob und wie es mit ihr weitergeht, weil kein Nachfolger für Facharzt Axel Greve gefunden wurde. Er war im September vergangenen Jahres gestorben. Die Therapeutinnen der Praxis wandten sich in einem Brandbrief an Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Sie wiesen darauf hin, dass 300 Patienten künftig ohne Hilfe dastehen könnten. Erst kurz vor Ablauf des sogenannten Gnadenquartals, dem letzten Aufschub der Kassenärztlichen Vereinigung bei der Suche nach einem Nachfolger, fand sich mit Kim-Ngân Lâm ein Mediziner, der die Praxis übernehmen wollte. Das war im März. Seit Anfang April ist Lâm in Vegesack. Die Praxis war bisher am Wilmannsberg, jetzt ist sie eine Straße weiter. Die neue Adresse lautet: Wilhelm-Hartmann-Straße 3-4. Die bisherige Telefonnummer – 04 21 / 66 60 04 – soll übernommen werden, ist aber noch nicht freigeschaltet. Hilfesuchende und Patienten werden deshalb gebeten, persönlich in die Praxis zu kommen, um Termine zu vereinbaren.