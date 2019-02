Innensenator Mäurer hat die Situation an der Schule am Wasser in den Blick genommen. Inzwischen liegen detaillierte Lageberichte vor. (Frank Thomas Koch)

Herr Mäurer, ist es notwendig, an der Schule am Wasser einen privaten Wachdienst einzustellen, um Schüler und Lehrer zu schützen?

Ulrich Mäurer: Ein deutliches Nein.

Trotzdem schauen Sie sich die Schule in Nachbarschaft zur Grohner Düne nach dem dramatischen Hilferuf der Schulleiterin ganz besonders genau an.

Wir haben erstmals im Rahmen einer Stadtteiltour von der Situation an der Schule am Wasser erfahren. Das war im Mai 2018. Damals hat uns die Schulleiterin ihre vielfältigen Probleme geschildert. Es gab unter anderem Probleme unter den Schülern vor dem Hintergrund, dass dort sehr viele, durch ihre Erfahrungen auch psychisch stark belastete Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Die Schulleiterin beschrieb zudem Sachbeschädigungen und Bedrohungen von Kollegen durch einzelne Eltern. Die Stimmung vor Ort erschien mir sehr aufgewühlt.

Wie hat das Innenressort reagiert?

Wir haben uns zunächst einen Lagebericht über einen längeren Zeitraum erstellen lassen. Daraus wurde ersichtlich, dass es tatsächlich eine ganze Reihe von Sachbeschädigungen gab, die aber nicht direkt der Schule zuzuordnen sind. So wurden Müllcontainer angezündet, die Scheiben eines Baggers ausgeschlagen, es gab Schmierereien. Das ist aber keine Besonderheit von Bremen-Nord oder der Grundschule am Wasser. Außerdem ist es zu einer Reihe von Einbrüchen gekommen. Wir haben uns schließlich auch die angezeigten Körperverletzungsdelikte angesehen. Es gab in den letzten vier Monaten eine Straftat, bei der es zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern gekommen war.

Mehr zum Thema Nach Hilferuf der Schulleiterin Null-Toleranz-Plan für Schule Grohn Im August 2018 hatte ein Hilferuf der Schulleiterin der Grundschule am Wasser für Diskussionen ... mehr »

Hat es körperliche Angriffe auf Lehrer gegeben?

2017 hatte eine Grundschülerin mit einer aufgeklappten, abgerundeten Papierschere auf eine Lehrerin einstechen wollen. In einem weiteren Fall hatte ein Schüler zum wiederholten Mal ein Rasiermesser in der Jacke, allerdings ohne Klinge. Dann wurde ein Verdächtiger gesehen, der eventuell eine Schusswaffe im Hosenbund trug, aber dazu gab es keine Bestätigung. Strafrechtlich relevant war eine Körperverletzung, bei der zwei Täter das Opfer auf dem Boden festgehalten haben und ein Täter ihm ins Gesicht trat.

Das sind die Vorfälle, die dokumentiert sind ...

Das ist das sogenannte Hellfeld. Das Dunkelfeld umfasst auch Flüche, Bedrohungen, verbale Auseinandersetzungen. Wir haben uns systematisch alles angesehen, was passiert ist, damit wir einen möglichst umfassenden Eindruck bekommen. Sachbeschädigungen finden zum Beispiel in der Regel in den Abendstunden statt, weil es ein relativ offenes Gelände ist.

Was es nach Einschätzung der Bildungssenatorin ja auch bleiben soll.

Das ist richtig. Wir haben uns überlegt, ob es sinnvoll ist, einen Zaun um das Grundstück zu ziehen. Aber wir haben uns entschieden, lieber zwei-, dreimal extra Streife zu fahren. Auch ein Zaun hindert Jugendliche nicht unbedingt daran, sich auf dem Schulhof zu treffen.

Wie sieht der Maßnahmenkatalog der Innenbehörde aus?

Wir erfassen systematisch alle Vorgänge, um ein aussagekräftiges Lagebild zu erhalten. Außerdem hat es unter Anleitung oder aktiver Beteiligung der Polizei Konferenzen, Gespräche, Schulungen, Präventionskonzepte und Übungen gegeben. Die gesamte Liste umfasst zwei Seiten. Man kann sagen: Seit unserem Besuch ist die Grundschule am Wasser vermutlich die am intensivsten betreute Schule in Bremen. Wobei man nicht behaupten kann, dass die Schule am Wasser die Problemschule schlechthin ist in Bremen.

Für die Arbeit vor Ort spielen auch die Kontaktpolizisten eine wichtige Rolle, trotzdem sind noch nicht alle Stellen in Nord besetzt, zum Beispiel fehlt ein Kop in Lüssum. Warum?

Weil wir nicht zaubern können. Über einen Zeitraum von fast 20 Jahren haben wir unter der Haushaltslage gelitten und konnten nicht genug Kräfte einstellen. Erst seit drei Jahren sind wir in einer Phase, in der wir wieder mehr einstellen können. Wir haben im vergangenen Jahr 160 Auszubildende vereidigt, in diesem Jahr werden es 200 sein. Es braucht aber drei Jahre, ehe die jungen Beamten in der Bereitschaftspolizei anfangen. Wir bekommen es deshalb noch nicht überall in der Stadt hin, die Kop-Stellen zu besetzen. Es fehlen noch 25 Kontaktbeamte. Bis Ende 2019 wollen wir aber, wie zugesagt, mindesten 100 Kop-Stellen in Bremen wieder besetzt haben. Die Wahrnehmung beim Thema „Innere Sicherheit“ hat sich übrigens grundlegend gewandelt. Meine Zielzahl von 2900 Beamten wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Jetzt ist es gesellschaftlicher Konsens. Wir haben eher das Problem, dass es der Öffentlichkeit nicht schnell genug geht.

Mehr zum Thema Lehrermangel und Kri­mi­na­li­tät Hilferuf einer Schulleiterin in Bremen-Nord Mit Schilderungen des Schulalltags hat Astrid Drüke, Leiterin der Schule am Wasser, einen Hilferuf ... mehr »

Zusätzlich stellt sich die Polizei in Bremen-Nord räumlich neu auf. Ist es Vorteil, direkt in die Nachbarschaft zur Grohner Düne ins neue Hafenquartier zu ziehen?

Ja. Der Umzug beinhaltet die Chance, den Einsatzdienst zentral zu steuern und mehr Kräfte auf der Straße zu haben. Wir können von einem Standort aus den gesamten Einsatzbereich betreuen.

Noch nicht entschieden ist hingegen der gewünschte Umzug des Blumenthaler Reviers ins alte Rathaus an der Landrat-Christians-Straße.

Das stimmt, aber das Gebäude steht unter Denkmalschutz und muss kernsaniert werden. Dafür muss ein Partner gefunden werden, der vorangeht und die Kosten für den Bau trägt. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Aus polizeilicher Sicht hätten wir den Umzug längst gerne realisiert.

Wann kommt die Videoüberwachung des Vegesacker Bahnhofsplatzes?

Die Kameras sind bereits beschafft. Jetzt müssen noch Erdarbeiten erledigt werden, weil die vorhandenen Rohre nicht ausreichen, die Kabel aufzunehmen. Es werden neun Kameras mit jeweils acht Objektiven bis spätestens Ende des zweiten Quartals installiert. Wir haben parallel dazu mit der Installation am Hauptbahnhof begonnen. Die Videoüberwachung läuft zentral im Polizeihaus zusammen. Wir haben dafür acht Personen eingestellt, die rund um die Uhr die Monitore im Blick behalten. Wenn sich etwas am Bahnhof Vegesack zusammenbraut, sehen das die Kollegen künftig und lösen sofort Alarm aus.

Es heißt immer, eine Kamera könne keine Straftat verhindern.

Das ist nur halb richtig. Taten von Alkoholisierten und Drogenabhängigen wird man nicht verhindern können, weil sie impulsgesteuert sind. Andere Vorfälle schaukeln sich aber auf, haben somit auch einen Vorlauf, der uns die Möglichkeit gibt, zu intervenieren. Und wir haben dank der Kameras andere Beweis- und Ermittlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Täter, womit potenzielle zukünftige Straftaten verhindert werden können.

Ist eine mögliche Videoüberwachung auch für die George-Albrecht-Straße ein Thema?

Wir haben uns bei unseren letzten Gesprächen dort mit der Müllproblematik befasst. Das wird jetzt auf breiter Front angegangen. Das Problem vorheriger Aktionen war, dass sie nicht nachhaltig waren. Morgens wurde der Müll weggeräumt, abends sah es wieder aus wie vorher. Deshalb schauen wir jetzt auf die Zusammenhänge und gucken zunächst: Wer ist in den Wohnungen überhaupt gemeldet? Wer kümmert sich um den Zustand der Wohnungen? Die Dinge sind im positiven Sinne dort in Bewegung, auch in Bezug auf die Vermieter. Das Sozialressort stellt zum Beispiel keine Blanko-Garantien mehr für die Mietübernahme aus. Das führte zum ersten Mal dazu, dass sich vor Kurzem auch ein Vermieter beim Nord-Beauftragten des Senats gemeldet hat, der zuvor für uns kaum ansprechbar war. Einige Vermieter haben zudem zugestimmt, dass auf ihrem Privatgelände Videokameras installiert werden, um künftig die Verursacher der Müllhaufen zu identifizieren.

Unterstützt der Ordnungsdienst die Entwicklung?

Ja. Aber der Ordnungsdienst ist derzeit mit 25 Frauen und Männern in den Bremer Stadtteilen unterwegs. Wir könnten 100 gebrauchen, um alle Problem anzugehen.

Und zwei Streifenwagen in Bremen-Nord extra?

Auch das wäre nicht schlecht.

Das Interview führte Michael Brandt.

Zur Person

Ulrich Mäurer ist seit 2008 Innensenator in Bremen. Der SPD-Politiker ist 1951 in Höhr-Grenzhausen geboren, hat Jura in Marburg und Bremen studiert und hat seinen Staatsdienst 1979 als Assessor begonnen. Mäurer ist verheiratet und hat zwei Kinder.