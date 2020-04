Ein Haus mit Tradition: Diese Ansichtskarte zeigt die 1898 erbaute Strandlust im Jahr 1903. (Repro: Marina Köglin)

Philipp Thiekötter kann sich nicht erinnern, dass die Türen der Strandlust jemals geschlossen waren. Sonst gehen die Hotel- und Restaurantgäste in dem Hotel an der Rohrstraße Tag und Nacht ein und aus, die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Die Folgen der Corona-Pandemie haben nun dazu geführt, dass der Geschäftsführer die Reißleine gezogen hat. Am 2. April hat er für die Betreibergesellschaft des Hotels einen Insolvenzantrag gestellt. Die gläsernen Eingangstüren des Hauses bleiben vorerst dicht.

Das Traditionshotel ist die wohl bekannteste und gilt als erste Übernachtungsadresse in Vegesack. Eröffnet wurde das Hotel an der Weserpromenade bereits 1898. Obwohl es für das Haus auch in der Vergangenheit bereits schwierige Zeiten gegeben hat – einen derartigen Einbruch hat bisher keiner der Mitarbeiter erlebt. Schon Anfang März, als das Thema Coronavirus immer präsenter wurde, ging das Geschäft massiv zurück, Reservierungen wurden storniert, es gab immer weniger Restaurantbesucher, erzählt Philipp Thiekötter.

Am 22. März gab Bundeskanzlerin Angela Merkel dann in einer Pressekonferenz das Kontaktverbot für ganz Deutschland bekannt. Hotels dürfen seither nur noch unter strengen Auflagen geöffnet haben und ausschließlich Geschäftsreisende beherbergen; private Reisen wurden verboten. Nach der Bekanntgabe dieser Regeln gingen immer mehr Stornierungen ein: für Übernachtungen, Feiern, Firmenveranstaltungen. „Die Stornierungen betreffen das gesamte Jahr. 2020 klang so schön als Termin für Hochzeiten. Sie wurden alle abgesagt“, so der Geschäftsführer.

Nur noch eine Handvoll Hotelgäste übernachteten in der Strandlust. Einfach sei das Geschäft auch in den vergangenen Jahren nicht gewesen, so Thiekötter. „Die Hotellerie und Gastronomie kämpft schon seit Jahren.“ Unter anderem der Fachkräftemangel macht der Branche zu schaffen. „Der wirtschaftliche Plan für dieses Jahr war aber gut. Wir hatten viele Veranstaltungen geplant und viele feste Reservierungen.“ In den nächsten Tagen sollten Osterbrunch und Osterfrühstück angeboten werden. Als Nächstes standen eine Tanz-in-den-Mai-Party, Spargel- und Biergartenevents auf dem Programm.

Ein einschneidender Schritt

Der massive Umsatzrückgang infolge der Corona-Krise und der behördlich angeordneten Restriktionen brachte die Gesellschaft in Liquiditätsschwierigkeiten. "Den Monat März haben wir noch abgeschlossen und die Löhne überwiesen. Mitte März haben wir für die Belegschaft Kurzarbeit angemeldet." Schließlich entschied sich Thiekötter nach Gesprächen mit seinem Steuerberater und befreundeten Geschäftsleuten für den einschneidenden Schritt: Am 2. April stellte er für die Strandlust GmbH & Co. KG, für die Strandlust Verwaltungs-GmbH und für die PhTh Hotel Management GmbH Insolvenzanträge. "Der Kostenblock, den wir monatlich aufbringen müssen, ist groß. Das ist ohne Einnahmen nicht zu stemmen."

Jetzt liegt der Geschäftsbetrieb erst einmal auf Eis. „Er ruht vollständig“, sagt Christian Kaufmann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH, der vom Amtsgericht Bremen zum vorläufigen Verwalter für die drei Gesellschaften bestellt wurde. Trotz der unsicheren Lage und obwohl zu diesem Zeitpunkt niemand vorhersehen kann, wann Hotels und Restaurants wieder öffnen können, hat er die Hoffnung, eine langfristige Lösung für das Haus zu finden. „Das Hotel ist in Bremen-Nord eine Institution, es hat eine hervorragende Lage und wird viel von Firmen gebucht. Ich denke schon, dass es weitergehen wird.“

Derzeit verschafft sich Kaufmann einen Überblick über die aktuelle Situation der Gesellschaften und analysiert gemeinsam mit dem Team der Anwaltskanzlei die finanzielle Lage. "Dazu arbeiten wir eng mit der Geschäftsführung zusammen und führen Gespräche mit allen Beteiligten.“ Philipp Thiekötter betont: „Es ist unser Ziel, dass wir eine geeignete Lösung finden und das Hotel eine Zukunft hat. Dafür werden wir den vorläufigen Verwalter bestmöglich unterstützen. Auch nach der Corona-Krise sollen unsere Gäste in der Strandlust den Flair des Bremer Nordens genießen können.“

Die Havenhaus GmbH, unter der Philipp Thiekötter das Hotel Havenhaus, das Restaurant Strandbude und den Grauen Esel betreibt, sind nach seinen Angaben nicht von dem Insolvenzantrag betroffen.