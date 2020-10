Die Nachfrage nach Lieferdiensten ist in Zeiten der Corona-Pandemie groß, genauso wie der Aufwand für die Händler. (CARMEN JASPERSEN)

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich in der Lebensmittelbranche vieles verändert, was den Verkauf angeht: Zahlreiche Kunden bestellen ihre Waren inzwischen online, telefonisch oder per E-Mail in den Geschäften und lassen sie sich nach Hause liefern. Dennoch sind es bisher relativ wenige Discounter und Supermärkte in der Region, die einen Lieferservice betreiben, und für einige Unternehmen bildet ein Lieferdienst weiterhin nur einen kleinen, eher unbedeutenden Nebenaspekt des Geschäfts.

Der Grund, warum trotz großer Nachfrage Supermärkte oder Discounter in der Region kaum Lieferdienste anbieten oder vorhandene Angebote nicht ausdehnen wollen: Der Lieferservice bringt den Geschäften nach eigenen Angaben finanziell wenig ein. „Für uns ist das nur ein weiterer Zweig, mit dem wir Kunden helfen wollen. Dabei spielen besonders die Senioren eine große Rolle“, sagt eine Mitarbeiterin im Edeka Center Schwinning in Blumenthal.

Genauso sieht es auch Thorben Maaß, Junior-Geschäftsführer von Edeka in Lemwerder. „Der Aufwand für den Lieferservice ist riesig, sodass wir ihn eher als Service für den Kunden ansehen – finanziell zahlen wir eher noch drauf“, sagt er. Doch vor allem angesichts der aktuellen Situation in Lemwerder mit hohen Neuinfektionsraten beim Corona-Virus wolle das Geschäft besonders ältere Menschen unterstützen.

Supermärkte, Discounter oder auch die Lebensmittel-Fachgeschäfte ersparen mit ihrem Lieferdienst in die Wohnungen besonders Menschen mit eingeschränkter Mobilität die oftmals weiten Einkaufswege. „Wir liefern alles, was wir im Geschäft bieten, auch nach Hause“, sagt die Mitarbeiterin im Edeka Center Schwinning. Und dazu gehören neben frischen Lebensmitteln zum Beispiel auch Tiefkühlkost, Drogerieartikel, Tiernahrung oder Getränke. Und die Nachfrage steige.

Liefern am Limit

„Wir sind ziemlich überlaufen, deshalb haben wir unseren Lieferdienst von einem auf drei Tage in der Woche ausgeweitet“, sagt die Verkäuferin. Statt nur am Donnerstag liefere die Edeka-Filiale nun zusätzlich auch am Mittwoch und Freitag. „Wir haben eine Maximalzahl an Kunden, und wenn mehr Anfragen kommen, müssen wir leider absagen“, sagt sie.

Die Edeka-Filiale in Blumenthal hat den Lieferservice schon vor zwei Jahren, also lange vor der Corona-Pandemie, angeboten. Wer Waren ins Haus geliefert haben möchte, kann sie dort telefonisch oder per E-Mail bestellen. „Einige kommen auch in den Laden, suchen sich etwas aus und wir liefern es ihnen“, sagt die Verkäuferin.

Auch bei Edeka in Lemwerder wird dreimal in der Woche geliefert, wobei der Mindestbestellwert der Waren 40 Euro betragen muss. Die Liefergebühr beträgt fünf Euro, und für Getränkekisten wird ein Euro extra berechnet. Das Liefergeschäft boomt auch hier. „Coronabedingt verzeichnen wir eine deutliche Zunahme des Lieferdienstes und bei der aktuellen zweiten Welle besonders. Vor allem, wer in Quarantäne sitzt, nimmt das Angebot in Anspruch“, sagt Thorben Maaß. Dennoch wolle der Edeka in Lemwerder die Lieferzeiten nicht ausdehnen, das Personal sei schon am Limit, sagt Thorben Maaß. „Wir können es derzeit gerade noch bewältigen“, sagt er.

Der Bio-Supermarkt Aleco an der Hindenburgstraße in Lesum will nach Auskunft einer Mitarbeiterin seinen Lieferdienst, der nur einen kleinen Sektor des Geschäfts bilde, ebenfalls nicht erweitern. Stark nachgefragt wird auch hier. „Wir sind damit derzeit völlig ausgelastet“, sagt sie.

Die Nordbremer Fleischerei Rudolph, die außer dem Verkauf in vier Filialen in Bremen-Nord einen umfangreichen Partyservice anbietet, sieht den Lieferdienst in Corona-Zeiten hingegen als unsicheres Geschäft. „Zu Beginn der Krise war der Lieferservice auf null heruntergefahren, jetzt hat er wieder angezogen, doch wir wissen nicht, wie es Weihnachten wird“, sagt Geschäftsführer Jörg Rudolph. Sein Betrieb beliefert vor allem Privatkunden. Dabei reicht das Lieferspektrum vom Service für kleinere Feste bis zu großen Hochzeiten mit vielen Gästen – angesichts der Corona-Restriktionen ein schwer zu kalkulierendes Geschäft.

Derzeit habe es wegen des Infektionsgeschehens schon einige Stornierungen gegeben und man wisse ja nicht, wie es in der Pandemiezeit mit der Öffnung der Restaurants und den Feiern mit vielen Personen weitergehe, so Rudolph. „Zu Ostern sind wir mit unserem Lieferdienst viel unterwegs gewesen, doch es ist fraglich, ob wir Weihnachten überhaupt fahren werden“, sagt der Geschäftsführer der Fleischerei Rudolph.