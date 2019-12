Umbau des Pumpwerks. (CARMEN JASPERSEN)

Blumenthal. Zwischen 35 und 38 Millionen Euro investiert die Firma Hansewasser Bremen jährlich in die betriebseigenen Abwasseranlagen und das 2300 Kilometer lange Kanalsystem. Aktuell wird das Pumpwerk 400 in Blumenthal saniert. Voraussichtliche Kosten: 3,3 Millionen Euro. Für die Kunden ist das nicht spürbar, lediglich ein großes Schild verweist am Busbahnhof auf die Baumaßnahme, die bis August 2020 beendet sein soll. „Es ist eine Herausforderung, dass die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden“, betont Projektleiter Frank Lambert. „Das Wasser muss ja immer fließen.“

Seit 2014 wurde die Maßnahme geplant, und seit Mai ist das Provisorium am Netz. Der 37-Jährige deutet auf drei Pumpen, die derzeit neben dem Gebäude installiert sind. Wenige Meter daneben ist eine identische Anlage aufgebaut. Sozusagen der doppelte Boden, sollte das erste Provisorium ausfallen. Wenn es regne, komme hier Mischwasser an, also sowohl Niederschläge als auch das Schmutzwasser aus den Haushalten, erklärt Lambert.

Die Pumpleistung der Blumenthaler Anlage liege bei 900 Litern in der Sekunde. „Erforderlich ist das aber nur bei starkem Regenfall“, betont der Ingenieur und zeigt in ein bereits saniertes Auffangbecken, den sogenannten Pumpensumpf. „Hier kommt das Mischwasser an." Der Höhenstandsmesser melde die aktuellen Daten. Und bei Bedarf werde die Pumpleistung hochgefahren.

Zum Vergleich: Bei Trockenheit fallen in Bremen-Nord lediglich 50 Liter Abwasser pro Sekunde an. Derzeit ist es trocken, und durch die Ritzen der Anlage dringt leichter Geruch von Fäkalien. Standard ist, dass die Biogase abgesaugt werden und in einem porösen Granulat gebunden werden. „Dieses Granulat muss alle zwei Jahre ausgetauscht werden“, betont Frank Lambert.

Momentan kurven Gabelstapler und Lastwagen über das enge Gelände. Und auch im Innern des Pumpwerks geht es hoch her. Fünf Anlagenbauer manövrieren Röhren und andere Bauelemente mit kleinen Kränen, hieven, hämmern, verschrauben und installieren. Der Lärm schallt durch das karge Bauwerk. Eine steinerne Stiege mit wackligem Geländer führt in die Tiefe. Acht Meter unter der Erde befindet sich das Herz der Pumpanlage. Die alten Rohrleitungen ragen aus der Wand. Derzeit sind sie außer Betrieb und mit Deckeln – im Fachjargon Blindflanschen – verschraubt.

Frank Lambert zeigt auf die Konstruktionspläne. „Wir sanieren den Pumpensumpf, aber auch die Elektrotechnik und die Maschinentechnik.“ Im Normalfall sei in Blumenthal kein Personal vor Ort. Lambert: „Die zentrale Leitwarte ist in Seehausen. Dort werden alle Anlagen, darunter 200 Pumpwerke, zentral gesteuert und über 16 Bildschirme von zwei Mitarbeitern an 365 Tagen des Jahres rund um die Uhr überwacht.“ Weil Bremen so flach sei, könne das Wasser nicht allein durch geneigte Kanäle zu den Kläranlagen fließen, sondern müsse mit teils mit künstliches Gefälle oder mittels Pumpen transportiert werden.

„Bemerkenswert ist, dass in Bremen die Abwasserreinigung klimaneutral betrieben wird“, sagt Oliver Ladeur, Sprecher von Hansewasser. Das gelte auch für die Abwässer der angeschlossenen Nachbargemeinden Stuhr-Weyhe, Lilienthal, Ritterhude, Schwanewede und Lemwerder. In den Faulbehältern der Kläranlagen Seehausen und Farge werde Klärgas produziert – vor allem Methan. Und dieses Gas werde in Strom und Wärme umgewandelt.

Zudem gebe es in Seehausen eine Windkraftanlage. „Und wir nutzen Fotovoltaik“, sagt Ladeur. Überschüssige Energie speise Hansewasser beim Bremer Dienstleister Wesernetz ein. In Blumenthal spare sein Unternehmen zusätzlich 40 000 Kilowattstunden Strom ein, sobald das Pumpwerk saniert sei. Um diese Effizienz zu garantieren, müsse allerdings rechtzeitig in betagte Anlagen zu investiert werden.

Mit 2300 Kilometern Gesamtlänge gehöre das Kanalnetz in Bremen zu den größten Deutschlands, sagt der Hansewasser-Sprecher. Das liege daran, dass es in Bremen zwei Systeme gebe: 60 Prozent der Haushalte nutzen das Mischsystem – vor allem in den historischen Stadtteilen. Die übrigen Haushalte hätten dagegen das Trennsystem, bei dem das Regenwasser vom häuslichen Schmutzwasser separiert wird. Das gelte für jene Wohngebiete, die nach 1950 erschlossen wurden. "Das relativ gering belastete Regenwasser muss ja nicht in der Kläranlage gereinigt werden. Es kann direkt in nahe Gewässer abgeleitet werden“, erläutert Oliver Ladeur.

Das Nordbremer Abwasser, das in der Kläranlage Farge ankommt, wird – ebenso wie das Abwasser in Seehausen – zunächst einer mechanischen Reinigung unterzogen. Riesige Rechen fangen Klopapier und Feststoffe ab. Dann wird im sogenannten Sandfang der Sand herausgefiltert. Anschließend wird die biologische Selbstreinigung natürlicher Gewässer simuliert: „Unzählige Mikroorganismen ernähren sich von Phosphor-, Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen“, erklärt der 51-Jährige und ergänzt: „Das gereinigte Wasser wird danach in die Weser geleitet. Es ist jetzt sauberer als das Flusswasser.“