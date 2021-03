Wie das ehemalige Ortsamt an der Hindenburgstraße künftig genutzt wird, erfahren die Nordbremer erst, wenn der Vertrag mit dem Investor unterzeichnet wurde. (Christian Kosak)

Lesum. Seit rund fünf Jahren steht das ehemalige Ortsamtsgebäude an der Hindenburgstraße leer. Jetzt zeichnet sich eine neue Nutzung ab. In einem internen Gespräch haben sich dem Vernehmen nach Ortsamtsleiter Florian Boehlke und Beiratssprecher Martin Hornhues mit dem Bauamt Bremen-Nord sowie Immobilien Bremen grundsätzlich auf den Plan eines Investors verständigt. Über Details, so Boehlke, könne aus Datenschutzgründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Guter Rat war teuer, als der Burglesumer Ortsamtsleiter und seine Mitarbeiter vor fünf Jahren in die gegenüberliegende umgebaute ehemalige Sparkassenfiliale gezogen waren. Grund: Kein Senatsressort hatte Interesse an dem 146 Jahre alten imposanten städtischen Gebäude. Alle hatten eine Verwendung des ehemaligen Ortsamtes geprüft und ausgeschlossen. Ohne Investor, so die Befürchtung des Burglesumer Beirats, drohte die Abrissbirne.

Deshalb ging das Kommunalparlament in die Offensive und organisierte im Dezember 2017 eine öffentliche Besichtigung der gut 30 Räume auf drei Etagen, in denen die Arbeitsagentur einst Arbeitslosen Beschäftigung vermittelte. Bevor das Jobcenter in den Altbau einzog, war für das Ortsamt ein Anbau errichtet worden. Der spielt allerdings in den Zukunftsplänen nur eine Nebenrolle. Erhalten werden soll auf alle Fälle das ehemalige Amtsrichter-Domizil. Dafür aber muss es mit Leben erfüllt werden. Und so wurden die Lesumer Bürger von Ortsamt und Beirat aufgerufen, ihre Ideen für die Nachnutzung des historischen Altbaus einzureichen.

Am 6. März 2019 wurden die Vorschläge auf einem Bürgerform im Haus der St.-Martini-Gemeinde vorgestellt und erörtert. Rund 100 Besucher hatten sich zu der Präsentation mit Diskussion über insgesamt 17 Vorschläge eingefunden. Anschließend erstellte Immobilien Bremen in Kooperation mit dem Burglesumer Beirat eine Rangfolge der Nutzungsideen. Wesentliches Kriterium: die Finanzierungsmöglichkeiten. Schließlich wurde das Gebäude öffentlich ausgeschrieben.

Am 23. Februar, knapp zwei Jahre nach dem Bürgerforum, hat sich eine Jury aus Vertretern von Immobilien Bremen, des Bauamtes Bremen-Nord, des Beirats und des Ortsamtes auf eines der eingereichten Angebote geeinigt, wie Ortsamtsleiter Florian Boehlke auf Nachfrage bestätigte. Der Mindestkaufpreis betrug laut Ausschreibung 200.000 Euro. Interessenten mussten nicht nur ihr Nutzungskonzept, sondern auch ein finanzielles Angebot einreichen. Laut Boehlke nehmen Bauamt Bremen-Nord und Immobilien Bremen jetzt Gespräche mit dem Bieter „über Details“ auf. Sei der Vertrag geschlossen worden, könne der Investor sein Konzept in einer Beiratssitzung vorstellen.

Eine Präsentation des Konzepts hätte es nach Ansicht der Lesumerin Karin Seemann-Ruschin schon vor der abschließenden Beratung der Jury geben müssen. Um den Bürgern Gelegenheit zu geben, bei der Entscheidungsfindung mitzuwirken. In Schreiben unter anderem an Immobilien Bremen, das Bauamt Bremen-Nord und das Ortsamt sowie an die Landesbeauftragte für den Datenschutz verlangt Seemann-Ruschin Transparenz und Mitspracherecht. Die Lesumerin verhehlt darüber hinaus nicht, dass auch sie sich 2019 an dem Ideenwettbewerb beteiligt und die Nutzung des alten Ortsamtes als „Conversationshaus Lesum“ vorgeschlagen habe.

Florian Boehlke räumt das große öffentliche Interesse an der künftigen Nutzung des ehemaligen Richter-Wohnsitzes ein, verweist aber darauf, dass Beratungen mit einem Interessenten nicht auf dem offenen Markt ausgetragen werden könnten. Deshalb würden vor Vertragsabschluss keine Einzelheiten genannt. Darüber hinaus, so Boehlke, dürften die Bürger darauf vertrauen, dass Ortsamt und Beirat im Interesse des Stadtteils handeln würden. Außerdem sei es nach fünf Jahren Leerstand an der Zeit, eine Nachnutzung des historischen Gebäudes zu finden. Der Ortsamtsleiter: „Bis zum Sommer sollte da hoffentlich Klarheit herrschen.“

Zur Sache

Die Geschichte des Hauses

In der Erhaltungssatzung für das ehemalige Burglesumer Ortsamt an der Hindenburgstraße 1 heißt es: „Das Gebäude dokumentiert den gehobenen bürgerlichen Wohnungsbau am Ende der dörflichen Zeit“. Es war 1875 als Wohnhaus für den damaligen Amtsrichter Wilhelm Adickes (1854-1894) errichtet worden, der in dem 1854 von der Justizverwaltung gebauten Gerichtsgebäude auf der anderen Seite der Hindenburgstraße dem Gesetz Geltung verschaffte. Dort befanden sich schon damals vier Gefängniszellen. Das Gerichtsgebäude erhielt in den Jahren 1912 bis 1915 einen Anbau. In beiden Backsteingebäuden ist heute das Lesumer Polizeirevier untergebracht.