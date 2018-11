2016 hängten die Vereine Transparente auf. Seitdem hängen sie in der Schwebe und warten auf Planungssicherheit. (Christian Kosak)

Der Vegesacker Beirat hat in seiner Sitzung am Donnerstag über das Bauvorhaben „Aumunder Wiesen 2“ der Firma M-Projekt und die Erweiterung der Jacobs University debattiert. Die University plant, wie berichtet, nördlich des Campus ein Wohnheim und möchte gleichzeitig einen Teil des Oeversberg als Erweiterungsfläche behalten. Die Ortspolitiker fordern die Jacobs University hingegen auf, auf ihre Optionsflächen auf dem Oeversberg in Grohn zu verzichten.

Der Bebauungsplan 1299 sieht vor, dass die Jacobs University ihren Anspruch auf Erweiterung im Norden des Campus umsetzen kann – dadurch sollen gleichzeitig die Sportvereine auf einem Großteil des Oeversbergs ihren Betrieb fortsetzen können. Wie berichtet, möchte sich die Privatuni vergrößern, weil sie zusätzliche Wohnheimplätze benötigt. Siegfried Hafke vom Bauamt erklärte: „Die Nordfläche der ehemaligen Kaserne war einst als Technologiepark geplant. Diese Entwicklung ist nicht gekommen, weshalb es freie Flächen gibt.“

Die Uni rechne mit 500 zusätzlichen Studenten – und das bereits im kommenden Jahr. Für sie will die Jacobs University neue Möglichkeiten für studentisches Wohnen schaffen. „220 Doppelzimmer waren die Ansage.“ Um auf den Technologiepark-Fläche Wohnungen zu bauen, müsse aber das Planungsrecht geändert werden. Und mit den Privateigentümern der Häuser in dem Gebiet müsse gesprochen werden. „Die Gebäude haben Bestandsschutz“, stellte Stadtplaner Hafke fest. Die Planung soll das Areal als „Technologie-Hochschule mit der Zulässigkeit von Studentenwohnheimen“ festschreiben. Eine Ausweisung als Wohngebiet sei ebenso denkbar, so Hafke. Wenn alles glatt laufe, könne der Bauantrag im Dezember in die Deputation gehen.

Containerdorf als Alternative

Brigitte Palicki (Bürger in Wut) schlug vor, dass Studenten der Jacobs Uni auch in das sogenannte Blaue Dorf, die Containersiedlung am Schönebecker Bahnhof, ziehen könnten. „Die Container werden noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Ob sie eine Option für Studenten sein könnten, kann ich nicht beurteilen“, sagte Siegfried Hafke.

Zu Thema Oeversberg meldete sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Thomas Pörschke zu Wort: „Bis heute liegt kein Bauantrag vor. Es fehlt eine rechtsverbindliche Zusage der Jacobs University, auf die Optionsflächen am Oeversberg zu verzichten.“ Fünf der sieben Hektar sollen hier den Sportvereinen überlassen werden, den Rest behält die Jacobs University – unklar ist noch, wie genau der das Areal geteilt wird. Torsten Bullmahn (CDU) und Wilfried Sulimma (SPD) pflichteten Pörschke bei. „Die Sportvereine sind heute hier anwesend, die Uni nicht“, kritisierte Sulimma. Reimund Kasper vom Kreissportbund betonte: „Wir brauchen Planungssicherheit, sonst geht gar nichts.“ Der Beirat formulierte am Ende der Debatte einstimmig die Erwartung an die Jacobs-Uni, in einer schriftlichen Erklärung auf die sogenannten Optionsflächen auf dem Oeversberg zu verzichten.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt gaben Anne Wiedau vom Bauamt Bremen-Nord und Stadtplaner Lars Lemke einen Überblick über das Bauvorhaben „Aumunder Wiesen 2“, das die Firma M-Projekt umsetzen möchte. Der Entwurf war bis zum vergangenen Donnerstag öffentlich ausgelegt und einige Prüfanträge sind an das Bauamt herangetragen worden. Laut Anne Wiedau müssten nun weitere Stellungnahmen geprüft und abgewogen werden.

Wald als Ersatz

In dem Bebauungsgebiet östlich des Aumunder Friedhofs und westlich der Beckstraße hatte es bis ins Jahr 1986 Sandabbau gegeben. 1999 erfolgte eine Altlastenuntersuchung und auch bei Bohrungen und Sondierungen vor zwei Jahren sind keine Schadstoffe gefunden worden. 16 Einzelhäuser und 16 Doppelhaushälften sollen gebaut werden. Ein neuer Entwurf vom August dieses Jahres sieht zudem vor, dass 15 Besucherstellplätze geschaffen werden. Neun Parkplätze sollen laut Lars Lemke von Eltern genutzt werden, die ihre Kinder zur Kita Beckstraße bringen.

„Die Beckstraße bleibt vorfahrtsberechtigt“, so Lemke weiter. Ebenso soll ein Fußweg aus dem Wohngebiet zum Aumunder Friedhof führen. Als Ausgleich zu den Eingriffen in die Natur werden von der Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft 17 200 Quadratmeter Wald in der Rekumer Geest angepflanzt und auch die Hammersbecker Wiesen sollen profitieren.

Ein Rückhaltebecken soll das Regenwasser drosseln und in die Becke einleiten. Es fasst 230 Kubikmeter und ist nach Auskunft der Planer auf ein Starkregen-Ereignis ausgelegt, wie sie alle 100 Jahre vorkommen. Im Eingangsbereich verjüngt sich die Straße durch eine Einbuchtung, die der Verkehrsberuhigung dienen soll. Lars Lemke betonte, dass das Areal als reines Wohngebiet festgesetzt sei. Zweigeschossige Häuser könnten gebaut werden, unzulässig seien beispielsweise Geschäfte oder Handwerksbetriebe.

Die Verpflichtung zur Herstellung eines Kinderspielplatzes bestehe nach dem Kinderspielflächenortsgesetz Bremens nicht, sagte Lars Lemke. „Der Spielplatz der Kita kann auch nach der Schließzeit der Kita von Kindern mit ihren Eltern genutzt werden.“

Die Parteien des Stadtteilparlaments reagierten insgesamt positiv. „Ich freue mich, es ist für den Stadtteil ein echter Gewinn“, so CDU-Fraktionssprecher Torsten Bullmahn. Thomas Pörschke (Grüne) sprach von einer „vernünftigen Verkehrslösung“, jedoch müsse ein Teil der Parkplätze für kurzzeitiges Parken ausgewiesen werden, um zu verhindern, dass sie dauerhaft blockiert würden.

Der Beirat stimmte dem Bebauungsplanentwurf mit einer Enthaltung zu. Gleichzeitig bat er das Amt für Straßen und Verkehr, zu prüfen, ob in der Meinert-Löffler-Straße zwischen dem Kreisel und der Einmündung Lerchenstraße eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden könne.