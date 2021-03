Auf dem Gelände des ehemaligen Offiziersheims gehen die Abbrucharbeiten jetzt in die Tiefe. Kellerräume (Foto) und Bunker werden abgerissen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Staccatoartig hämmert Metall auf Beton. Der Hydraulikhammer zerlegt die Wand in Stücke. Staub wirbelt auf, als die Brocken in das Bauloch fallen, das einmal ein Kellerraum war. Der sich jetzt mit Abbruchgeröll füllt. Nach wenigen Minuten ist von der Mauer nur noch ein Haufen Schutt übrig. In seinem Kettenbagger am Rand der Baugrube nimmt Malte Voß die nächste Ziel ins Visier. An diesem Vormittag reißt er zusammen mit einem Kollegen den Keller des ehemaligen Offiziersheims in Schwanewede ab.

Seit Dienstag geht es bei den Abbrucharbeiten auf der Baustelle an der Hospitalstraße in die Tiefe. Die Kellerdecke ist schon weggerissen, nach und nach fallen jetzt Innenwände und Außenmauern. Einige sind schon dem Erdboden gleichgemacht, andere stehen noch. Weißgetüncht ragen die Mauern zwischen dem Schutt aus Betonbrocken, Ziegelsteinen und Eisen auf.

Malte Voß muss an seinem 38-Tonnen-Bagger das Anbaugerät austauschen Dafür braucht er nur Sekunden und nicht mal seine Fahrerkabine verlassen. „Wir arbeiten mit modernen Maschinen mit vollhydraulischen Schnellwechslern“, erklärt Bauleiter Oliver Nienaber. Gerät ablegen, Wechsler entriegeln, neues Gerät aufnehmen, Wechsler verriegeln – und schon geht es weiter. Diesmal schneidet die Abbruchschere Beton in Stücke.

An einer anderen Stelle lässt Volker Wandrei den Pulverisierer an seinem 26-Tonnen-Bagger zuschnappen. Stählerne Zähne zermalmen dicke Betonbrocken als wären sie aus Pappe. „Den Pulverisierer setzten wir auch ein, um Eisenteile aus Beton zu trennen“, erklärt Bauleiter Oliver Nienaber. Vor Ort auf der Baustelle werden alle Materialien nach seinen Worten getrennt und sortiert. Rechts und links neben der Abbruchgrube türmen sich zwei meterhohe Halden: hier Beton, dort Ziegel. Eisenteile kommen in einen Container. An einer Stelle lagern Kabel auf einem Haufen, daneben stapelt sich Dachpappe.

Malte Voß hat an seinem Bagger erneut das Gerät gewechselt. Mit einer großen Schaufel – Bauleiter Oliver Nienaber nennt sie Tiefenlöffler – hievt die Maschine jetzt Betonbrocken aus der Abbruchgrube und lädt sie auf einer der Schutthalden ab. An einer Seite der Baustelle türmen sich mehrere Sandberge – Erde, die für die Abbrucharbeiten in der Tiefe ausgekoffert wurde. Und mit der das große Loch im Boden später wieder verfüllt wird. „Dazu kommen noch 3000 Kubikmeter zusätzlicher Füllsand“, erklärt der Bauleiter.

Noch ist es nicht soweit, erstmal müssen die Abbruchmaschinen ihr Werk zu Ende bringen. Auf der Baustelle kommt an diesem Tag ein dritter Bagger zum Einsatz. 48 Tonnen wiegt der gelbe Koloss und wird laut Nienaber speziell für den Abriss der zwei jeweils 85 Quadratmeter großen unterirdischen Bunker auf dem Gelände eingesetzt. Einer liegt westlich des ehemaligen Offiziersheimes, einer südlich, im Bereich vor dem früheren Haupteingang.

Die beiden Schutzanlagen sind laut Nienaber durch einen acht Meter langen Gang verbunden. „Den westlichen Bunker haben wir schon freigelegt.“ Acht Meter tief hat der Bagger dafür gebuddelt. Die Arbeit an den Bunkern ist Chefsache: Roman Krüger, Geschäftsführer des Abbruchunternehmens KAR Krüger, wird den Bagger steuern. Der Abriss der Schutzbauten beginnt laut Nienaber mit einem Loch, dass in die Decke gehauen wird. Der Bauleiter nennt es ein „Pilotloch“ und erklärt, warum sie so vorgehen werden: „An diesem Loch können wir mit der Abbruchschere, die sich 1,20 Meter weit öffnen lässt, ansetzen.“

Oliver Nienaber sagt, dass vier bis fünf Bagger „in Spitzenzeiten“ auf der Baustelle eingesetzt werden. Und in der Regel vier Mitarbeiter. Der Bauleiter hat alles geplant und berechnet: den Maschinen- und Personaleinsatz, die Dauer der einzelnen Abbruchphasen – für den Abriss der Kellerräume und der Bunker hat er vier Wochen angesetzt – und die Menge des anfallenden Bauschutts. Rund 9000 Tonnen Material fallen beim Abriss an, davon 5000 bis 6000 Tonnen für die beiden Bunker. Nienaber hat auch berechnet, wie viel Lkws nötig sind, um den gesamten Bauschutt anzutransportieren: rund 380.

Der Bauleiter ist mit Blick auf den Verlauf der Abbrucharbeiten zuversichtlich, dass der geplante Übergabetermin eingehalten werden kann. Mitte bis Ende April will das Unternehmen das dann freigeräumte Gelände an die Gemeinde Schwanewede übergeben. Die Kosten für den Abriss beziffert der Bauleiter mit rund 195.000 Euro.