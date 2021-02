Der Altbau des Neurologischen Reha-Zentrums Friedehorst stammt aus dem Gründungsjahr der Einrichtung 1985. (Christian Kosak)

Vor gut einem Jahr, am 1. Januar 2020, hat die gemeinnützige Gesellschaft Johanniter-Ordenshäuser Bad Oeynhausen das Neurologische Rehabilitationszentrum (NRZ) Friedehorst übernommen. Schon damals hatte Frank Böker, Geschäftsführer der Muttergesellschaft Johanniter GmbH, einen Ausbau der Einrichtung angekündigt. Die Corona-Pandemie hat die Pläne zwar ausgebremst, doch in den kommenden Wochen soll das Vorhaben konkreter werden. Geplant ist, die Zahl der Betten von derzeit etwa 120 auf 200 aufzustocken. Auch in zusätzliches Personal soll investiert werden.

„Wir werden in den nächsten drei Wochen Kontakt zu den Behörden aufnehmen“, kündigt Frank Böker an. Der zeitliche Verzug sei durch die Corona-Pandemie entstanden. „Wir mussten erst einmal schauen, dass der Betrieb weiterläuft. Weil unsere Mitarbeiter ihre gesamte Energie in den Erhalt des laufenden Betriebs gesteckt haben, fehlten natürlich die Ressourcen, um sich mit der Planung zu beschäftigen. Erst als eine gewisse Routine eingetreten war, konnten wir sie wieder aufgreifen.“

Friedehorst: Zahl der Betten soll auf 200 erhöht werden

Trotz der Pandemie, so Böker, seien die aktuell etwa 120 Betten des NRZ zu 80 bis 85 Prozent ausgelastet. „Das können wir nur erreichen, weil die Mitarbeiter super mitziehen.“ Ihre Zahl soll mit der Erweiterung der Einrichtung nach Angaben des Geschäftsführers von derzeit etwa 130 auf 200 erhöht werden. Geplant ist sowohl die Stärkung des Bereichs für Kinder und Jugendliche als auch der für Erwachsene.

Die Spezialklinik für gehirngeschädigte junge Menschen, die 1985 gegründet wurde, ist aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit bundesweit bekannt. „Sie hat einen sehr guten Ruf, und die Patienten fahren zum Teil mehrere hundert Kilometer, um hier behandelt zu werden. Wir hatten schon Patienten aus Baden-Württemberg“, nennt Böker ein Beispiel. Seit 2012 werden im NRZ auch Erwachsene behandelt. In der Erwachsenen-Rehabilitation gebe es allein vor dem Hintergrund des demografischen Wandels einen großen Bedarf, so Böker. Deshalb planen die Johanniter den Ausbau beider Bereiche.

Friedehorst: Alt- und Neubau sollen erweitert werden

Sowohl der vorhandene Altbau als auch das neuere Gebäude aus dem Jahr 2012 sollen auf dem vorhandenen Grundstück baulich erweitert werden. Geplant sei, so Böker, die vorhandene Fläche zu nutzen, um die Logistik der Häuser besser aufzustellen und Wege für Mitarbeiter und Patienten zu verkürzen. Insbesondere im Reha-Bereich für Kinder und Jugendliche, der sich im Altbau befindet, steht zudem eine Erneuerung der Patientenzimmer und Sanitärbereiche nach aktuellem Standard an. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1985. Seither wurde daran bis auf einige Renovierungen nichts verändert. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Gebäudeteile angebaut. Dementsprechend veraltet ist die Raumsituation. Einige Zimmer haben zwar ein höhenverstellbares Waschbecken, aber kein eigenes Bad. Diverse Waschräume mit WC, Dusche oder Badewanne in unterschiedlichen Größen und Kombinationen befinden sich auf den Fluren. Investitionen in das Reha-Zentrum hatte bereits die Stiftung Friedehorst als dringend notwendig erachtet, konnte die Mittel aber nicht aufbringen.

Wann genau Modernisierung und Ausbau losgehen, kann Böker noch nicht sagen, denn zunächst stehen nun Gespräche mit Behörden, Politik und Bauamt an, wo das Vorhaben erst einmal vorgestellt und ein Bauantrag gestellt werden muss. Sicher ist bereits, dass der Ausbau in zwei Abschnitten erfolgen soll. Für jeden rechnen die Johanniter mit etwa einem Jahr Bauzeit. Da bei laufendem Betrieb um- und angebaut werden soll, müsse dieser temporär eingeschränkt werden, so der Geschäftsführer.

Ebenfalls in die Planung einbeziehen möchten die Johanniter den Förderverein Neurologisches Rehabilitationszentrum in Friedehorst, der 1995 gegründet wurde und unter anderem für den Bau eines Elternhauses gesorgt und die Station für Frührehabilitation ausgestattet hat, die 1997 eingerichtet wurde. „Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein läuft gut“, betont Böker.