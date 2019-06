Jürgen Waller in seiner neuen Ausstellung mit eigenen Werken in der Villa Lesmona. (Christian Kosak)

„Du wirst mal Ritzenschieber bei der Reichsbahn“, sagte sein Opa. Er prophezeite ihm ein Hungerleider-Dasein als Künstler. Doch das schreckte Jürgen Waller nicht im Geringsten. Er wollte malen. Das Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie hat er darum auch hingeworfen – um zu malen. Jetzt wird er am 21. Juni 80 Jahre alt, der international bekannte Künstler, frühere Rektor der Bremer Hochschule für Künste, vielfacher Preisträger, einer der Geburtshelfer der Weserburg als Sammlermuseum. Opa lag mit seinem Blick in die Zukunft also völlig daneben.

Über seine Erfolge und seinen Namen als Künstler, über seine vielen Ausstellungen in der ganzen Welt, dass er die International Academy of Arts im französischen Vallauris und in der Villa Lesmona gründete, um angehende Studenten aufs Studium vorzubereiten, dass er Fliesen für die Porzellanmanufaktur Rosenthal designte mit seinem Institut Artmosphaire – darüber spricht Jürgen Waller in der idyllisch in Knoops Park gelegenen Villa Lesmona nicht. Seine Frau, die Galeristin Birgit Waller, mit der er seit 49 Jahren verheiratet ist, trägt die Informationen zu seiner Biografie bei. Er selber lächelt oft in sich hinein, wenn sie von seinen Werken erzählt, wie sie entstanden sind, oder von der Anerkennung erzählt, die ihm in seinem Leben zuteilwurde.

Jürgen Waller gibt zumeist kurze und humorvolle Kommentare zu direkten Fragen. Er ist eher der stille Beobachter und Zuhörer. Die Rolle, nun zu seinem Geburtstag im Vordergrund zu stehen, das merkt man ihm an, gefällt ihm nicht sonderlich. Er lacht, wenn seine Frau Sätze von sich gibt wie: „Er ist eigentlich von der Mentalität ein Franzose. Er passt nicht in den Norden.“ Und dann amüsiert sie sich köstlich dabei, dass er eine gebürtige Berlinerin geheiratet habe, eine sehr eigenwillige Frau. Die beiden kommen dann ins Zwiegespräch. Es wird viel gelacht.

Der gebürtige Düsseldorfer hat als junger Mann seine Liebe zu Frankreich entdeckt. Acht Jahre lebte er von 1960 bis 1968 in Vallauris, Paris und Vareddes. Sein Plan war eigentlich lediglich, ein Auto von Vallauris nach Düsseldorf zu überführen. „Ich habe am ersten Abend dort mein Geld verbraten, weil ich Zahnschmerzen hatte, und das Auto war auch Schrott.“ Er blieb – und machte in den Frankreich-Jahren alles Mögliche, um zu Geld zu kommen. „Ich bin Taxi gefahren, hatte einen eigenen Jazzklub in Paris, war Hallenarbeiter und Nachtwächter.“ Gemalt hat er auch, aber kaum Bilder verkauft. Dafür erhielt er 1963 den 1. Preis für junge Künstler der Stadt Argenteuil. Erst Ende der 1960er-Jahre ging er wieder zurück nach Deutschland.

Frankreich blieb aber bis zum vergangenen Jahr immer seine zweite Heimat. Bis dahin besaßen die Wallers in Vallauris ein Haus und betrieben dort und in der Villa Lesmona die International Academy of Arts. Aus gesundheitlichen Gründen verkaufte Jürgen Waller das Haus in Frankreich und beide Akademien wurden geschlossen. „Es war eine schöne Zeit“, sagt er.

Er habe aber keine Lust mehr gehabt, dort allein essen zu gehen. Birgit Waller klärt auf, was er meint. Frühere Wegbegleiter sind nicht mehr am Leben oder im Altersheim. „Es hat sich alles sehr verändert“, sagt Jürgen Waller. Er trauert dem Leben damals aber nicht nach.

Mit dem Umzug 1968 nach Berlin veränderte sich das Leben Jürgen Wallers entscheidend, künstlerisch – und er lernte dort seine Frau kennen, die er 1970 heiratete. Die beiden sind Eltern einer erwachsenen Tochter, die jetzt in Hamburg arbeitet und lebt. Mit seiner ersten großen Ausstellung „Reitet für das Kapital“ im Rathaus Tempelhof wurde Jürgen Waller 1970 bekannt. Bis heute folgten unzählige weitere in ganz Deutschland und im Ausland wie in New York oder Tokio, Zürich oder Nizza. „Er war immer ein politischer Maler“, gibt Birgit Waller ein weiteres Stichwort. Jürgen Waller hat auch viel experimentiert. Es gibt keine Phase in seinem künstlerischen Schaffen, die er als seine beste empfindet.

Sein Lebenswerk hat eine große Bandbreite, aber: „Ich habe immer für mich gemalt.“ Darum sind auch seine „schwarzen Bilder“ entstanden. Er wurde in Oberhausen unter Tage in einen Bergstollen mitgenommen. Dort gab es kaum Licht. Das Schwarze faszinierte ihn. „Alles war ganz schwarz und ich stellte mir vor, der Stollen bricht zusammen.“ Dieser Ausflug hat seine Fantasie angesprochen. Vorher hatte er Aquarelle, Porträts auf speziellen Leinwänden, Motive auf Papier oder gesellschaftskritische Ölbilder gemalt. Nun entstanden großformatige Kohlegemälde.

Twin Towers im Smog

1989, während eines Aufenthaltes in New York, sah Waller die beiden Twin Towers im Smog und zwischen ihnen die Sonne, die fast schwarz war. Sie wurden dann sein Thema. Seine Installation „Manhattan“ wurde gerade in Nizza aufgebaut, als ihn ein Anruf erreichte. „Die Türme stürzen ein.“ Es war der 11. September 2001. „Ich dachte, meine seien gemeint“, erinnert sich Jürgen Waller. Dann begriff er. „Es war bedrückend.“

In Bremen hat der Maler, der mit seiner Frau die ausgebrannte Villa Lesmona in Knoops Park kaufte und vor dem Verfall rettete, seine Spuren hinterlassen. Er schuf das Lidice-Denkmal in den Wallanlagen, sorgte dafür, dass in der Überseestadt junge Designer und Architekten in einem Speicher arbeiten konnten, schuf das Wandbild Gröpelingen, war Mitinitiator der neuen Ausrichtung der Weserburg, unterrichtete zuerst als Professor, war dann Rektor der Hochschule für Künste in Bremen.

Jürgen Waller hatte viele Aufgaben in seinem Arbeitsleben, war unter anderem auch Vorsitzender der Konferenz der Präsidenten und Rektoren der deutschen Kunsthochschulen. Das hat er alles hinter sich gelassen. Auch die Arbeit in seinem Institut Artmosphaire für Rosenthal, um das Integrationsprojekt seiner Frau für Kinder in der Villa Lesmona finanziell zu unterstützen.

Das ist für ihn so in Ordnung. Das Ehepaar hat fast alle Aktivitäten zurückgefahren. Es hängt vor allem mit den gesundheitlichen Problemen von Jürgen Waller zusammen. „Ich habe so viel gearbeitet und mein Leben immer nur im Atelier verbracht“, sagt er und auf die Frage, ob er etwas bereut: „Nö.“ Nun malt er aber wieder, nachdem er das eine ganze Zeit aufgrund von Schmerzen nicht machen konnte, nur für sich. Es gibt kein besonderes Thema. „Alles durcheinander und Kuddelmuddel. Ich lass mich treiben.“

Er genießt den „magischen Ort“, wie Birgit Waller ihr Zuhause nennt, in dem das Ehepaar mit einem Graupapagei und zwei Katzen wohnt, die Villa im Grünen mit dem Skulpturengarten. „Fast mediterrane Atmosphäre“, sagt sie. Zu der Zahl 80 hat er keinen Bezug. „Ich habe kein Problem damit.“ Der Geburtstag am 21. Juni wird mit Familie und engsten Freunden gefeiert.

Um Ehrungen kommt er aber nicht herum. Denn am 19. Juli werden „80 Jahre Jürgen Waller und 60 Jahre Kunst“ mit Ausstellungen in der Kunsthalle, der Weserburg und der Hochschule für Künste gewürdigt. Auch in der Villa Lesmona werden Werke aus seinen verschiedenen Schaffensphasen gezeigt, die alle zeitgleich um 18 Uhr in der Galerie der Hochschule eröffnet werden. Dann soll es aber wirklich ruhiger werden. In Zukunft planen die Wallers nur noch eine Ausstellung pro Jahr in der Villa und: „Die Villa Lesmona soll ab 2020 ein Museum werden.“