Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)

Zunächst wurden sie in ein Gespräch verwickelt, anschließend getreten und geschlagen: Zwei 14-jährige Jungs befanden sich am Dienstagnachmittag mit ihren Mountainbikes am Bahnhof Schönebeck unter der Brücke der Schönebecker Straße, als sie von fünf Jugendlichen angesprochen wurden. Wie die Polizei Bremen berichtet, traten und schlugen sie kurze Zeit später dermaßen auf die Jungs ein, dass diese in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Darüber hinaus versuchten sie, ein Handy der beiden zu stehlen.

Einer der Jungs bemerkte dies, nahm das Smartphone an sich und rettete sich in das nahegelegene Haus einer Freundin im Grohner Mühlenweg. Die Jugendlichen folgten ihm dorthin, schlugen der Mutter der Freundin gegen den Arm und flüchteten schließlich auf den Fahrrädern der 14-Jährigen in Richtung Windmühlenstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 um Hinweise.

Die fünf Jugendlichen sollen allesamt zwischen zwölf und 16 Jahren alt gewesen sein. Vier von ihnen hatten schwarze Haare, einer hatte sie blond gefärbt. Bei der Tat trugen sie schwarze Oberbekleidung und schwarze Jogginghosen - einer davon mit einem auffälliges Schlangenmuster in rot-grün. Sie sollen deutsch und türkisch gesprochen haben. Zudem soll einer der Jugendlichen eine auffällige Narbe über dem rechten Auge haben. (var)